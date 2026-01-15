Makar Sankranti Astrology: मकरसंक्रांतीनंतर जन्मलेल्या मुलांचे कसे असते नशीब, जाणून घ्या

मकरसंक्रांत हा केवळ भारतीय संस्कृतीतील एक सण नाही तर निसर्ग आणि ज्योतिषशास्त्रातील एक मोठा बदल देखील दर्शवितो. या दिवसापासून सूर्य देव उत्तरायणात प्रवेश करतो, म्हणजेच त्याची दिशा उत्तरेकडे सरकते. ज्योतिषशास्त्रात, उत्तरायण हा काळ अत्यंत शुभ आणि सकारात्मक उर्जेने भरलेला मानला जातो. म्हणूनच, पालकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की या शुभ काळात जन्मलेल्या त्यांच्या मुलांचे भविष्य आणि व्यक्तिमत्व काय असेल. मकरसंक्रांतीनंतर जन्मलेल्या मुलांच्या नशिबाशी संबंधित काही गोष्टी जाणून घेऊया
पौराणिक कथेनुसार, उत्तरायणाचे सहा महिने देवांचे दिवस मानले जातात. ही वेळ शुभ मानली जाते. हा काळ अंधारातून प्रकाशाकडे संक्रमणाचे प्रतीक आहे. म्हणूनच, या काळात जन्मलेल्या मुलांना सूर्यदेवाच्या विशेष आशीर्वादाने आशीर्वादित मानले जाते.
उत्तरायणात जन्मलेली मुले नैसर्गिकरित्या खूप हुशार असतात. त्यांच्याकडे समजून घेण्याची आणि शिकण्याची उल्लेखनीय क्षमता असते. ही मुले स्वतःला पुस्तकी ज्ञानापुरते मर्यादित ठेवत नाहीत; त्यांची उत्सुकता त्यांना प्रत्येक विषयात खोलवर जाण्यास प्रवृत्त करते.
या काळात सूर्याचा प्रभाव वाढत असल्याने मुलांमध्ये एक अद्वितीय तेज आणि आकर्षण असते. ते केवळ दिसण्यातच प्रभावी नसतात, तर त्यांच्या गुणांनी लोकांचे मन जिंकतात. त्यामुळे त्यांचा समाजात आदर आणि प्रतिष्ठा खूप सहज मिळते.
ही मुले अध्यात्मिक ध्येयाकडे अधिक झुकलेले दिसतात. ते तत्त्वनिष्ठ असतात आणि नेहमीच सत्यासाठी उभे राहतात. इतरांना मदत करणे आणि सामाजिक कार्यात सक्रियपणे सहभागी होणे हा त्यांच्या स्वभावाचा भाग आहे. त्याच्या मूल्यांमुळे तो कुटुंबातील सर्वांचा लाडका बनतो.
उत्तरायणात जन्मलेले लोक धाडसी आणि निर्भय असतात. ते आव्हानांना घाबरत नाहीत. त्यांच्यात नेतृत्वगुण असतात. करिअर असो किंवा वैयक्तिक जीवन, ते त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाच्या जोरावर यशाचे शिखर गाठतात.
उत्तरायण हा नवीन सुरुवातीचा काळ मानला जातो. म्हणूनच, या काळात जन्मलेल्या मुलांना सुखसोयींनी भरलेले जीवन मिळते. त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या कष्टाचे फळ लवकर मिळते आणि ते आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध जीवन जगतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होय. ज्योतिषशास्त्रानुसार मकरसंक्रांतीनंतर सूर्य उत्तरायणात प्रवेश करतो, त्यामुळे या काळात जन्मलेली मुले भाग्यवान, तेजस्वी आणि सकारात्मक ऊर्जा घेऊन जन्माला येतात असे मानले जाते.
Ans: ही मुले सामान्यतः शांत, संयमी, कर्तव्यदक्ष आणि ध्येयावर लक्ष केंद्रित करणारी असतात. त्यांना संघर्षातून यश मिळवण्याची सवय असते.
Ans: या मुलांच्या कुंडलीत स्थिरता आणि सातत्याचा योग अधिक असतो. मेहनतीमुळे हळूहळू आर्थिक समृद्धी प्राप्त होते आणि आयुष्यात आर्थिक अडचणी कमी राहतात.