Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

Updated On: May 23, 2026 | 01:00 PM IST
सारांश

अधिक मासात धर्मशास्त्रानुसार ३३ दान करावे असे सांगितले आहे. हे दान धर्म श्रेद्धेने केल्यास आपली संपत्ती कमी होत नाही; ते मन समृद्ध करते आणि पुण्य लाभते. अधिक मासात कोणते दान करणे शुभ असते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अधिक मासात 33 दानाचे महत्त्व
  • अधिक महिन्यात दान का करावे
  • ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व
 

हिंदू धर्मात अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) हा अत्यंत पवित्र आणि पुण्यदायी काळ मानला जातो. हा मास साधारणपणे प्रत्येक २ वर्षे ८ महिन्यांनी येतो. चांद्र आणि सौर कालगणनेतील फरक भरून काढण्यासाठी हा अतिरिक्त महिना जोडला जातो. धार्मिक परंपरेनुसार या महिन्याला भगवान विष्णूंनी “पुरुषोत्तम मास” म्हणून विशेष स्थान दिले.

या महिन्यात दान, जप, तप, उपवास, नामस्मरण, ग्रंथवाचन आणि सेवाभाव यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. अशी श्रद्धा आहे की या काळात केलेले पुण्यकर्म मनशुद्धी, संयम आणि समाजोपयोगी वृत्ती वाढवतात.

अधिक मासात दान का करावे?

धर्मशास्त्रांमध्ये दानाचा उद्देश केवळ वस्तू देणे असा नाही; तर त्याग, कृतज्ञता, करुणा आणि लोककल्याण हा त्यामागचा भाव महत्त्वाचा मानला आहे.

Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

अधिक मासात दान का करावे

अहंकार कमी करून सेवाभाव वाढवणे

गरजूंना मदत करून समाजधर्म पाळणे

ईश्वर स्मरणासोबत सदाचार वाढवणे

मन, वाणी आणि कर्म यांचे शुद्धीकरण करणे

पुण्यसंचय आणि अंतर्मनातील समाधान मिळवणे

महत्त्वाचे म्हणजे दान हे सामर्थ्यानुसार करावे. मोठे दानच श्रेष्ठ असे नाही; श्रद्धेने केलेले लहान दानही तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते.

अधिक मासातील ३३ दाने — स्वरूप आणि पारंपरिक फलश्रुती

१ ते ११ दाने —

अन्न, आरोग्य आणि जीवनोपयोगी दान

अन्नदान — भोजन, धान्य — भूक निवारण, पुण्यवृद्धी

जलदान — पाणी, घडे — तृषा निवारण, जीवनोपयोग

वस्त्रदान — कपडे, चादर —गरजूंना आधार

तांदूळ (अक्षता) दान — मंगलकार्याची प्रतीकात्मक भावना

गहू दान → अन्नसमृद्धी

तूप दान — आरोग्य आणि सात्त्विकता

साखर दान — सौम्यता आणि आनंद

गूळ दान —आरोग्य आणि माधुर्य

मीठ दान — जीवनातील संतुलनाचे प्रतीक

तेल दान — सेवा आणि उपयोगिता

दूध दान — पोषण आणि शुद्धता

१२ ते २२ दाने — आरोग्य, समृद्धी आणि संरक्षण

दही दान — संतोष, आरोग्य

मध दान — माधुर्य, सौहार्द

फळे दान — आरोग्य लाभ

भाज्या दान — अन्नपूर्णा कृपा

सोने दान (शक्य असल्यास) — दानशीलतेचे प्रतीक

चांदी दान — शांती व समृद्धी

तांबे दान — आरोग्याशी जोडलेली परंपरा

लोखंड दान — स्थैर्य

जमीन दान (परंपरेनुसार शक्य असल्यास) — दीर्घकालीन पुण्य

गौदान (परंपरेतील श्रेष्ठ दान मानले जाते) — अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते

छत्री दान — संरक्षण व सेवा

२३ ते ३३ दाने — ज्ञान, सेवा आणि आध्यात्मिक उन्नती

चप्पल / पादत्राणे दान — प्रवासात सहाय्य

आसन दान — स्थैर्य

पुस्तक / ग्रंथ दान — ज्ञानदान

दीपदान — अंधकारातून प्रकाशाकडे

धूप / अगरबत्ती दान — प्रसन्नता

शय्यादान — विश्रांती व आरोग्य

कंबळ / चादर दान — संरक्षण

Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

औषध दान —आरोग्यसेवा

विद्या दान — सर्वोत्तम दानांपैकी एक मानले जाते

सुवासिक वस्तू दान — प्रसन्नता

दक्षिणा दान — कृतज्ञता आणि दानपरंपरेचा समारोप

आजच्या काळात अधिक मासात दान कसे करावे?

आज दानाचा अर्थ फक्त पारंपरिक वस्तू देणे एवढाच नाही.

गरीब विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके देणे

रुग्णालयात औषध मदत करणे

अन्नछत्रात सहभाग घेणे

वृक्षारोपण करणे

पक्ष्यांसाठी पाणी ठेवणे

वृद्धाश्रम किंवा अनाथाश्रमात सेवा करणे

शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे

अधिक मासातील ३३ दानांची परंपरा ही केवळ धार्मिक विधी नसून समाजोपयोग, त्याग आणि सेवाभाव यांची शिकवण आहे. या महिन्यात केलेले दान हे दिखाव्यासाठी नव्हे तर श्रद्धा, नम्रता आणि निःस्वार्थ भावनेने करावे असे सांगितले जाते. दानामागचा भाव मोठा — वस्तू छोटी असली तरी तिचे मूल्य मोठे मानले जाते. “दान हे संपत्ती कमी करत नाही; ते मन समृद्ध करते.”

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक मास म्हणजे काय?

    Ans: हिंदू पंचांगानुसार चांद्र आणि सौर कालगणनेतील फरक भरून काढण्यासाठी जो अतिरिक्त महिना जोडला जातो, त्याला अधिक मास किंवा पुरुषोत्तम मास म्हटले जाते.

  • Que: अधिक मासात दान का करावे?

    Ans: दानामुळे सेवाभाव, करुणा, नम्रता आणि समाजोपयोगी वृत्ती वाढते, अशी श्रद्धा आहे. तसेच मनशुद्धी आणि पुण्यप्राप्तीचे महत्त्वही सांगितले जाते.

  • Que: अधिक मासातील ३३ दाने कोणती मानली जातात?

    Ans: अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, दीपदान, विद्यादान, औषधदान, गौदान यांसह एकूण ३३ प्रकारची दाने परंपरेत सांगितली आहेत.

Web Title: Adhik maas 2026 adhik maas 33 daan spiritual and social importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग
1

Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Padmini Ekadashi 2026: 3 वर्षांतून एकदा येणारी पद्मिनी एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Chandra Gochar: चंद्र सूर्याच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा
3

Chandra Gochar: चंद्र सूर्याच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

Adhik Maas: अधिक महिन्यात दान का करावे? जाणून घ्या ३३ दानांचे आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व

May 23, 2026 | 01:00 PM
Solapur Crime: मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् मृतावस्थेत सापडला; आत्महत्या की घातपात?

Solapur Crime: मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् मृतावस्थेत सापडला; आत्महत्या की घातपात?

May 23, 2026 | 12:59 PM
LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?

LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?

May 23, 2026 | 12:45 PM
Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

Mumbai New Mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

May 23, 2026 | 12:43 PM
Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

May 23, 2026 | 12:42 PM
iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

May 23, 2026 | 12:26 PM
Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

May 23, 2026 | 12:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM