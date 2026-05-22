Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

महाड तालुक्यातील चांढवे टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष Raj Parte यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अपूर्ण असताना टोल वसुली सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध करण्यात आला. टोल सुरू केल्यास मनसेच्या वतीने उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तसेच टोलनाक्यावरील फलकांवर मराठी भाषेचा वापर नसल्याबद्दल संताप व्यक्त करत मराठीत मजकूर न लिहिल्यास बोर्ड फाडून टाकण्याचा इशाराही मनसैनिकांनी दिला.
