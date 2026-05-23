LPG Rate Today: पेट्रोल आणि डिझेलनंतर, आता LPG सुद्धा महागला? काय आहेत आजचे गॅस सिलिंडरचे दर?

Updated On: May 23, 2026 | 12:45 PM IST
आज पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोल ८७ पैशांनी महाग झाले आहे तर डिझेलच्या किमतीत ९१ पैशांची वाढ करण्यात आली आहे. या महिन्यात दरांमध्ये वाढ होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. पण या झटक्यानंतर आता आणखी एक झटका लागला आहे का? गॅस सिलेंडरचे दर वाढले आहेत का? जाणून घेऊयात.

  • पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ
  • गॅस सिलेंडरचे दर वाढले आहेत का?
  • शहरांनुसार आजचे LPG सिलिंडरचे दर
पेट्रोल – डिझेलच्या दरांमध्ये तिसऱ्यांना वाढ झाली असताना मात्र एलपीजीच्या बाबतीत ग्राहकांना आजही दिलासा मिळाला आहे; २३ मे २०२६ पर्यंत, भारतातील घरगुती किंवा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. आज त्यांचे दर स्थिर आहेत. असे असले तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये ऊर्जा संकट आणि भू-राजकीय तणाव कायम आहेत. या परिस्थितीचा सामना करत असतानाही, देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी दरांमध्ये बदल करणे टाळले आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे.

शहरांनुसार आजचे LPG सिलिंडरचे दर

शहर घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत
दिल्ली ₹९१३.० ₹३०७१.५
मुंबई ₹९१२.५ ₹३०२४.०
कोलकाता ₹९३९.० ₹३२०२.५
चेन्नई ₹९२८.५ ₹३२३७.०
बंगळुरू ₹९१५.५ ₹३१५२.०
नोएडा ₹९१०.५० ₹३०७१.५
हैदराबाद ₹९०५.० ₹२१७६.५
पाटणा ₹१००२.५ ₹३३४७.०
भोपाळ  ₹९१८.५ ₹३०७७.०

भारतात आणखी एका LPG टँकरचे आगमन

मध्यपूर्वेतील संकट आणि अमेरिका व इराण यांच्यातील सततच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. विशेषतः, कतारहून निघालेला आणखी एक मोठा LPG टँकर ‘MV SYMI’ गुजरातच्या कांडला बंदरावर सुखरूप पोहोचला आहे.

याव्यतिरिक्त, व्हिएतनामचा ध्वज असलेला आणखी एक प्रचंड मोठा जहाज Envy Sunshine ज्यामध्ये सुमारे ४६,००० मेट्रिक टन स्वयंपाकाचा गॅस म्हणजेच LPG भरलेला आहे, ते ‘न्यू मंगळूर बंदर’ येथे दाखल झाले आहे. या टँकर्सच्या भारतात आगमनामुळे, गॅसचा पुरवठा बऱ्याच अंशी पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. पण तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातून गॅसची खरेदी मात्र वाढीव दरांनीच करत आहेत. ग्राहकांना या दरवाढीपासून संरक्षण देण्यासाठी, ‘तेल विपणन कंपन्या’ सध्या हे आर्थिक नुकसान स्वतःच सोसत आहेत. परिणामी, गॅसच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे.

