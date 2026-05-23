Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Iqoo 15t Launched In China In Premium Segment With 100w Fast Charging Support And Powerful Features Tech News Marathi

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

Updated On: May 23, 2026 | 12:26 PM IST
सारांश

iQOO 15T Launched: टेक कंपनी आयक्यूने चीनमध्ये आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन iQOO 15T लाँच केला आहे. 100W फास्ट चार्जिंग, 2K एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले आणि 8000mAh बॅटरीमुळे हा स्मार्टफोन चर्चेत आहे. स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत सुमारे 58,000 रुपये आहे.

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • iQOO 15T मध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.82-इंच 2K एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 मॉन्स्टर एडीशन प्रोसेसर, 16GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजचा पर्याय मिळतो.
  • डिव्हाईसमध्ये 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी आणि 200MP प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे.
iQOO Smartphone Launched: अलीकडेच टेक कंपनी iQOO ने चीनमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन कंपनीने iQOO 15T या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेले नवीन डिव्हाईस देशामध्ये ब्रँडच्या फ्लॅगशिप लाईनअपमध्ये समाविष्ट झाला आहे. नवा स्मार्टफोन प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. नव्या डिव्हाईसचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

iQOO 15T ची किंमत आणि उपलब्धता

आयक्यूचा लेटेस्ट स्मार्टफोन 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB आणि 16GB + 1TB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,099 म्हणजेच सुमारे 58,000 रुपये ठेवली आहे. तर 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,499 म्हणजेच सुमारे 64,000 रुपये, 16GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,799 म्हणजेच सुमारे 68,000 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,199 म्हणजेच सुमारे 74,000 रुपये आहे. तर डिव्हाईसच्या 16GB + 1TB या टॉप एंड व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,999 म्हणजेच सुमारे 85,000 रुपये आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन किंगयुन, ट्रॅक एडिशन, आणि लीजेंड एडिशन कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – X) 

iQOO 15T चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

डुअल-सिम iQOO 15T (नॅनो + नॅनो) अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड ओरिजिन ओएस 6 वर चालतो. हा स्मार्टफोन 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.82-इंच 2K रेजोल्यूशन वाली एलटीपीओ अमोलेड स्क्रीनला स्पोर्ट करतो. बायोमेट्रिक सिक्योरिटीसाठी हँडसेटमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिला आहे.

प्रोसेसर

iQOO चा लेटेस्ट फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 मॉन्स्टर एडीशनने सुसज्ज आहे. ब्रंडने असा दावा केला आहे की, या प्रोसेसरसह लाँच करण्यात आलेला हा ग्लोबली पहिला स्मार्टफोन आहे. हे डिव्हाईस एक Q3 सुपरकंप्यूटिंग चिपसह जोडण्यात आले आहे, जे ग्राफिक्स-इंटेसिव टास्क्स हँडल करते. यासोबतच यामध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे.

कॅमेरा

नव्या स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, iQOO 15T मध्ये डुअल रियर कॅमेरा सिस्टिम दिली आहे. ज्यामध्ये CIPA 4.5-लेव्हल स्टॅबिलायझेशन आणि 4x लॉसलेस झूमचा दावा असलेला 200-मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल शूटर आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी नव्या स्मार्टफोनमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा दिला आहे.

Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

बॅटरी

iQOO 15T मध्ये 5G, 4G एलटीई, ब्लूटूथ 5.4, वायफाय 7, जीपीएस, बेईडू, ग्लोनास, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस, आणि एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट हे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. या डिव्हाईसमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Iqoo 15t launched in china in premium segment with 100w fast charging support and powerful features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या
1

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

OPPO ने केली कमाल… प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!
2

OPPO ने केली कमाल… प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर
3

फोटोग्राफी होणार आणखी मजेदार! 200MP कॅमेऱ्यासह भारतात आला नवा Oppo स्मार्टफोन; फीचर्स आणि किंमतीवर टाका नजर

iPhone सारखी डिझाईन अन् पावरफुल फीचर्स… नव्या itel स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; सुरुवातीची किंमत केवळ 8,999 रुपये
4

iPhone सारखी डिझाईन अन् पावरफुल फीचर्स… नव्या itel स्मार्टफोनने वेधले युजर्सचे लक्ष; सुरुवातीची किंमत केवळ 8,999 रुपये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

May 23, 2026 | 12:26 PM
Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

May 23, 2026 | 12:24 PM
Satara News: चॉकलेट वाटप करत इंधन दरवाढीचा निषेध; युवक काँग्रेसचे पेट्रोल अनोखे आंदोलन

Satara News: चॉकलेट वाटप करत इंधन दरवाढीचा निषेध; युवक काँग्रेसचे पेट्रोल अनोखे आंदोलन

May 23, 2026 | 12:24 PM
Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

May 23, 2026 | 12:22 PM
पश्चिम आशियातील युद्ध आता लवकरच थांबणार; ‘या’ अटींवर झाले एकमत

पश्चिम आशियातील युद्ध आता लवकरच थांबणार; ‘या’ अटींवर झाले एकमत

May 23, 2026 | 12:12 PM
Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

May 23, 2026 | 12:08 PM
भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

May 23, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM