Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Updated On: May 23, 2026 | 12:24 PM IST
सारांश

Tata Tiago price : फक्त ₹4.59 लाखांच्या किमतीत येणाऱ्या या बजेट कारमध्ये प्रीमियम फीचर्सची भरमार पाहायला मिळत आहे. 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्स, वायरलेस चार्जर, स्टँडिंग टचस्क्रीन आणि ऑटो एसीसारख्या आधुनिक सुविधा या कारमध्ये उपलब्ध असणार आहेत. कमी किंमतीत दमदार फीचर्स शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही कार आकर्षण ठरू शकते.

  • नवीन टियागोचा अंतर्गत भाग आणि वैशिष्ट्ये
Tata Tiago price News Marathi : टाटा मोटर्स २८ मे रोजी आपली नवीन टियागो आणि टियागो ईव्ही लॉन्च करणार आहे. यापूर्वी, कंपनीने दोन्ही गाड्यांच्या बाह्य भागाचा व्हिडिओ टीझर प्रसिद्ध केला होता. आता, कंपनीने त्यांच्या अंतर्गत भागाची झलक दाखवली आहे. खरे तर, कंपनीने टियागो आयसीईच्या (ICE) अंतर्गत भागाचा व्हिडिओ टीझर प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन टीझरमध्ये त्याच्या पुन्हा डिझाइन केलेल्या डॅशबोर्ड, अद्ययावत सेंटर कन्सोल आणि अनेक नवीन वैशिष्ट्यांचा तपशील समोर आला आहे. टियागो ईव्ही फेसलिफ्टच्या केबिनचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.

नवीन टियागोचा अंतर्गत भाग आणि वैशिष्ट्ये

नवीन टियागोचा अंतर्गत भाग पूर्वीपेक्षा अधिक स्वच्छ आणि प्रीमियम दिसतो. यामध्ये स्तरित क्षैतिज डॅशबोर्ड थीम दिसते, ज्यात केबिनच्या संपूर्ण रुंदीवर फॅब्रिकचे इन्सर्ट्स आहेत. असे दिसते की टाटाने यावेळी टेक्स्चर आणि मटेरियलवर विशेष लक्ष दिले आहे, ज्यामुळे हॅचबॅकच्या केबिनला अधिक आधुनिक लुक मिळाला आहे. यात सिएरासारखा आर्मरेस्ट देखील आहे.

त्याच्या सर्वात मोठ्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमच्या शेजारी ठेवलेले नवीन फ्री-स्टँडिंग डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर. इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले मागील मॉडेलच्याच आकाराचा दिसत आहे, परंतु त्याच्या सभोवतालची डॅशबोर्ड रचना पूर्णपणे नवीन आहे. टाटाने HVAC फंक्शन्ससाठी फिजिकल कंट्रोल्स कायम ठेवले आहेत, ज्यामुळे ड्रायव्हिंग करताना ते वापरण्यास अधिक सोपे झाले आहेत.

सेंटर कन्सोलची रचना देखील पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. पारंपरिक गिअर लिव्हरऐवजी, नवीन टियागो AMT मध्ये रोटरी ड्राइव्ह सिलेक्टर देण्यात आला आहे, जो नुकत्याच लॉन्च झालेल्या नवीन टाटा EVs मध्ये दिसणाऱ्या सिलेक्टरसारखाच आहे. विशेष म्हणजे, टीझरमध्ये पॅडल शिफ्टर्स देखील दिसत आहेत, जे सूचित करते की हे वैशिष्ट्य ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्येही कायम राहील.

आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे वायरलेस फोन चार्जर. असे दिसते की नवीन टियागोमध्ये फ्लोटिंग सेंटर कन्सोलमध्ये दोन वायरलेस चार्जिंग ट्रे समाविष्ट आहेत. अशी शक्यता आहे की यापैकी फक्त एक ट्रे चार्जिंग पॅड म्हणून वापरला जाईल, तर दुसरा ट्रे केवळ फोन ठेवण्यासाठी वापरला जाईल. पुढील आणि मागील प्रवाशांसाठी USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स देखील दिसत आहेत, ज्यामध्ये 65W फास्ट चार्जिंग पोर्टचा समावेश आहे.

नवीन टियागोचे बाह्यरूप आणि डिझाइन

टियागोमध्ये पुन्हा डिझाइन केलेली काळी ग्रिल, पिक्सेल-आकाराच्या फॉग लॅम्पसह सुधारित फ्रंट बंपर आणि आयब्रो-आकाराच्या एलईडी डीआरएलसह पुन्हा डिझाइन केलेले हेडलॅम्प आहेत. या हॅचबॅकमध्ये पुन्हा डिझाइन केलेले अलॉय व्हील्स, उभ्या एलईडी पट्ट्यांसह नवीन कनेक्टेड टेललॅम्प आणि नवीन मागील बंपर देखील आहे. कंपनीने शेअर केलेल्या टीझरमध्ये दाखवलेले ओआरव्हीएम (ORVMs) ३६०-डिग्री कॅमेऱ्याच्या उपस्थितीचे संकेत देतात. सुरक्षेसाठी, यात सहा एअरबॅग्ज देखील असतील.

नवीन टियागोचे इंजिन आणि ट्रान्समिशन

तांत्रिकदृष्ट्या, नवीन टाटा टियागो २०२६ फेसलिफ्टमध्ये सध्याचे १.२-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (८६bhp/११३Nm) आणि १.२L NA + CNG (७५.५bhp/९६.५Nm) पॉवरट्रेन कायम राहण्याची शक्यता आहे. ट्रान्समिशनचे पर्याय देखील प्री-फेसलिफ्ट मॉडेलमधून घेतले जातील, ज्यात ५-स्पीड मॅन्युअल आणि ५-स्पीड एएमटीचा समावेश आहे. सध्याच्या मॉडेलची किंमत ₹४.५९ लाख (अंदाजे) पासून सुरू होते. नवीन मॉडेलची किंमतही याच श्रेणीत असण्याची शक्यता आहे.

