Solapur Crime: मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला अन् मृतावस्थेत सापडला; आत्महत्या की घातपात?

Updated On: May 23, 2026 | 12:59 PM IST
सारांश

सोलापुरातील विजापूर रोड परिसरात सुफियान शेख या 24 वर्षीय तरुणाचा रक्तबंबाळ अवस्थेत मृतदेह आढळला. मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडलेल्या सुफियानचा मृत्यू नेमका आत्महत्या की घातपात, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • डायपर आणण्यासाठी बाहेर पडलेला तरुण मृतावस्थेत सापडला.
  • मृतदेह विजापूर रोड परिसरात रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला.
  • पोलिस आत्महत्या की घातपात याचा तपास करत आहेत.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक समोर आली आहे. 24 वर्षे तरुण आपल्या मुलासाठी डायपर आणण्यासाठी घराबाहेर पडला होता मात्र काही क्षणातच तो रक्तबंबळ अवस्थेत सापडून आला. घडलेली घटना सोलापुरातल्या विजापूर रोड परिसरात घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणांचे नाव सुफियान गुलाम रसूल शेख असे आहे. सुफियाना फेब्रिकेशनचा काम करत होता. दीड वर्षापूर्वी त्याचा विवाह झाला होता. मला एक लहान मुलगा देखील आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी तो मुलासाठी डायपर आणतो असे सांगून घराबाहेर पडला. मात्र घरून निघाल्यानंतर अवघ्या 15 ते 20 मिनिटातच त्याचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटाना समोर आली.

कशी उघडकीस आली घटना?

आठ वाजण्याच्या सुमारास परिसरातील वॉचमॅन फेरफटका नेहमीप्रमाणे मारत होता त्यावेळी तिथे त्याला एक तरुण पडलेला दिसला. त्याचे हात आणि पाय वाकडे होऊन तुटलेले होते, तसेच त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव झाला होता. त्याने तातडीने ही घटना पोलिसांना दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान बराच वेळ सुफियान घरात परत न आल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला फोन करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी पोलिसांनी तो फोन उचलला. तेवढे कुटुंबीयांनी कितना देर हुआ कहा है तू? असा प्रश्न विचारला. त्यावेळी पोलिसांनी घडलेली घटना कुटुंबीयांना सांगितली.

आत्महत्या कि घातपात?

सुफियन हा डायपर आणण्यासाठी केला होता मात्र तू विजापूर रोड परिसरात का गेला? त्याचा मृत्यू नेमकं कशामुळे झाला? त्याने आत्महत्या केली की त्याची हत्या झाली? जर हत्या झाली असेल तर का केली? आरोपी कोण? असे अनेक प्रश्नांचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून पोलीस तपास करत आहे.

सोलापूर हादरलं! भरदिवसा सत्तर फूट रोडवर तरुणाची निर्घृण हत्या; ३५ वेळा कोयत्याचे वार

सोलापूरच्या सत्तर फूट रोड परिसरात भरदिवसा घडलेल्या निर्घृण हत्याकांडाने शहर हादरले आहे. ३५ वर्षीय सुरेश श्रीराम यांची पाच ते सहा जणांच्या टोळीने कोयते, काठ्या आणि दगडांनी अमानुष मारहाण करत हत्या केली.सुरेश श्रीराम दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी अचानक दोन ते तीन दुचाकींवरून आलेल्या आरोपींनी त्यांची वाट अडवली. गाडी थांबताच पाच ते सहा जणांच्या टोळीने त्यांच्यावर हल्ला चढवला.

