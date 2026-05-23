Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • China Coal Mine Blast Shanxi Province 82 Dead Xi Jinping Action News

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

Updated On: May 23, 2026 | 12:42 PM IST
सारांश

China Coal Mine: चीनमधील शांक्सी प्रांतातील लियुशेन्यू कोळसा खाणीत झालेल्या प्रचंड गॅस स्फोटात ८२ कामगार ठार झाले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी खाण रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

china coal mine blast shanxi province 82 dead xi jinping action news

China Coal Mine Blast: चीनमधील कोळसा खाणीतील स्फोटात ८२ जणांचा मृत्यू, अनेक जण अद्याप बेपत्ता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भीषण स्फोट आणि जीवितहानी
  • जिनपिंग यांचे आदेश आणि अटक सत्र
  • दशकातील सर्वात मोठी दुर्घटना

China Coal Mine Blast 2026 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून एक अत्यंत अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. चीनमधील शांक्सी प्रांतातील लियुशेन्यू कोळसा खाणीत (China Coal Mine Blast) शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या भीषण गॅस स्फोटात तब्बल ८२ कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की खाणीचा मोठा भाग कोसळला आणि शेकडो कामगार जमिनीखाली शेकडो फूट खोल अडकले. या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण चीन हादरला असून, पीडित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

जमिनीखाली नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा नेहमीप्रमाणे रात्रीच्या पाळीचे काम सुरू होते. खाणीच्या अगदी आतल्या भागात २४७ कामगार कोळसा उत्खननाचे काम करत होते. अचानक रात्री उशिरा खाणीमध्ये विषारी गॅसची गळती झाली आणि एका ठिणगीमुळे त्याचे रूपांतर भीषण स्फोटात झाले. स्फोट इतका तीव्र होता की कामगारांना बाहेर पडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. या दुर्घटनेत २४७ पैकी बऱ्याच जणांना बाहेर काढण्यात यश आले असले, तरी ८२ जणांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. अजूनही ९ कामगार बेपत्ता असून, ढिगाऱ्याखाली त्यांचे मृतदेह असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

सरकारी यंत्रणेचा गोंधळ आणि मृतांचा आकडा वाढला

या संपूर्ण घटनेमध्ये चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने सुरुवातीला केवळ ८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले होते, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा भास निर्माण केला गेला. तसेच २०० हून अधिक कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, जसजसा वेळ गेला आणि बचाव पथक खाणीच्या खोल भागात पोहोचले, तसतसा मृत्यूचा आकडा अचानक ८२ वर पोहोचला. अचानक आकडेवारीमध्ये झालेल्या या मोठ्या बदलामुळे चिनी माध्यमांवर आणि स्थानिक प्रशासनावर जागतिक स्तरावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. मात्र प्रशासनाने अद्याप यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

credit – social media and Twitter

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग कडक ॲक्शन मोडमध्ये; वरिष्ठ अधिकारी गजाआड!

या भीषण दुर्घटनेची गांभीर्याने दखल घेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली केकियांग यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी स्थानिक प्रशासनाला आणि लष्कराला युद्धपातळीवर बचाव कार्य चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. “जखमींच्या उपचारात आणि अडकलेल्या लोकांच्या बचावात कोणतीही कसर सोडू नका,” असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या घटनेनंतर चीन सरकारने तात्काळ पावले उचलत खाण चालवणाऱ्या कंपनीच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. पंतप्रधान ली केकियांग यांनी स्पष्ट केले आहे की, निष्पाप कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात

सुरक्षेचे दावे फोल; गेल्या दशकातील सर्वात मोठी शोकांतिका

चीनने २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आपल्या कोळसा खाणींमधील जुने आणि धोकादायक नियम बदलून अत्यंत कडक कायदे लागू केले होते. सरकारी आकड्यांनुसार, गेल्या काही वर्षांत गॅस स्फोट किंवा खाणीत पाणी भरल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मोठी घट झाली होती. परंतु, शांक्सी प्रांतातील या ताज्या दुर्घटनेने चीनच्या या सुरक्षेच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघड केला आहे. हा अपघात गेल्या एका दशकातील चीनमधील सर्वात प्राणघातक आणि भीषण अपघात मानला जात असून, या निमित्ताने चिनी खाणींमधील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनमधील कोळसा खाणीतील स्फोटात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: चीनच्या शांक्सी प्रांतातील लियुशेन्यू कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात आतापर्यंत ८२ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

  • Que: हा भीषण खाण अपघात चीनमध्ये कोठे झाला?

    Ans: हा अपघात चीनमधील कोळसा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'शांक्सी' (Shanxi) प्रांतातील लियुशेन्यू खाणीत झाला.

  • Que: अपघाताच्या वेळी खाणीच्या आत एकूण किती कामगार होते?

    Ans: अपघाताच्या वेळी जमिनीखाली खाणीत एकूण २४७ कामगार काम करत होते, ज्यातील ९ जण अजूनही बेपत्ता आहेत.

Web Title: China coal mine blast shanxi province 82 dead xi jinping action news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 12:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे
1

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
2

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?
3

Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?

IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात
4

IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
mumbai new mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

mumbai new mantralaya : नरिमन पॉइंटच्या एअर इंडिया इमारतीत होणार नवे मंत्रालय; १,६०१ कोटींच्या खरेदीला वेग

May 23, 2026 | 12:43 PM
Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

May 23, 2026 | 12:42 PM
iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

May 23, 2026 | 12:26 PM
Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

May 23, 2026 | 12:24 PM
Satara News: चॉकलेट वाटप करत इंधन दरवाढीचा निषेध; युवक काँग्रेसचे पेट्रोल अनोखे आंदोलन

Satara News: चॉकलेट वाटप करत इंधन दरवाढीचा निषेध; युवक काँग्रेसचे पेट्रोल अनोखे आंदोलन

May 23, 2026 | 12:24 PM
Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

Experiential Learning: वर्गखोलीऐवजी थेट शेतात अभ्यास? भारतातील ‘या’ राज्यातील शाळा शिक्षण पद्धतीत काय मोठा बदल घडवत आहेत?

May 23, 2026 | 12:22 PM
पश्चिम आशियातील युद्ध आता लवकरच थांबणार; ‘या’ अटींवर झाले एकमत

पश्चिम आशियातील युद्ध आता लवकरच थांबणार; ‘या’ अटींवर झाले एकमत

May 23, 2026 | 12:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM