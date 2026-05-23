Shanxi Accident : चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट, 82 कामगारांचा जागीच मृत्यू; 9 जण अजूनही बेपत्ता

China Coal Mine Blast 2026 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून एक अत्यंत अत्यंत दुर्दैवी आणि काळजाचा थरकाप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. चीनमधील शांक्सी प्रांतातील लियुशेन्यू कोळसा खाणीत (China Coal Mine Blast) शुक्रवारी रात्री उशिरा झालेल्या भीषण गॅस स्फोटात तब्बल ८२ कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. हा स्फोट इतका भयानक होता की खाणीचा मोठा भाग कोसळला आणि शेकडो कामगार जमिनीखाली शेकडो फूट खोल अडकले. या भीषण दुर्घटनेमुळे संपूर्ण चीन हादरला असून, पीडित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, जेव्हा हा अपघात झाला तेव्हा नेहमीप्रमाणे रात्रीच्या पाळीचे काम सुरू होते. खाणीच्या अगदी आतल्या भागात २४७ कामगार कोळसा उत्खननाचे काम करत होते. अचानक रात्री उशिरा खाणीमध्ये विषारी गॅसची गळती झाली आणि एका ठिणगीमुळे त्याचे रूपांतर भीषण स्फोटात झाले. स्फोट इतका तीव्र होता की कामगारांना बाहेर पडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. या दुर्घटनेत २४७ पैकी बऱ्याच जणांना बाहेर काढण्यात यश आले असले, तरी ८२ जणांचे प्राण वाचवता आले नाहीत. अजूनही ९ कामगार बेपत्ता असून, ढिगाऱ्याखाली त्यांचे मृतदेह असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण घटनेमध्ये चीनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने सुरुवातीला केवळ ८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले होते, ज्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा भास निर्माण केला गेला. तसेच २०० हून अधिक कामगारांना सुरक्षित बाहेर काढल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, जसजसा वेळ गेला आणि बचाव पथक खाणीच्या खोल भागात पोहोचले, तसतसा मृत्यूचा आकडा अचानक ८२ वर पोहोचला. अचानक आकडेवारीमध्ये झालेल्या या मोठ्या बदलामुळे चिनी माध्यमांवर आणि स्थानिक प्रशासनावर जागतिक स्तरावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. मात्र प्रशासनाने अद्याप यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
🇨🇳 At least 82 people have been killed in a Chinese coal mine explosion, with nine still missing President Xi ordered the government to investigate the cause of the accident and hold those responsible to account. Source: BBC https://t.co/eqwhprw5Zy pic.twitter.com/r70RMZ7Sed — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2026
या भीषण दुर्घटनेची गांभीर्याने दखल घेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली केकियांग यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी स्थानिक प्रशासनाला आणि लष्कराला युद्धपातळीवर बचाव कार्य चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. “जखमींच्या उपचारात आणि अडकलेल्या लोकांच्या बचावात कोणतीही कसर सोडू नका,” असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या घटनेनंतर चीन सरकारने तात्काळ पावले उचलत खाण चालवणाऱ्या कंपनीच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. पंतप्रधान ली केकियांग यांनी स्पष्ट केले आहे की, निष्पाप कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि त्यांना कठोर शिक्षा दिली जाईल.
चीनने २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून आपल्या कोळसा खाणींमधील जुने आणि धोकादायक नियम बदलून अत्यंत कडक कायदे लागू केले होते. सरकारी आकड्यांनुसार, गेल्या काही वर्षांत गॅस स्फोट किंवा खाणीत पाणी भरल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये मोठी घट झाली होती. परंतु, शांक्सी प्रांतातील या ताज्या दुर्घटनेने चीनच्या या सुरक्षेच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघड केला आहे. हा अपघात गेल्या एका दशकातील चीनमधील सर्वात प्राणघातक आणि भीषण अपघात मानला जात असून, या निमित्ताने चिनी खाणींमधील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Ans: चीनच्या शांक्सी प्रांतातील लियुशेन्यू कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात आतापर्यंत ८२ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.
Ans: हा अपघात चीनमधील कोळसा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 'शांक्सी' (Shanxi) प्रांतातील लियुशेन्यू खाणीत झाला.
Ans: अपघाताच्या वेळी जमिनीखाली खाणीत एकूण २४७ कामगार काम करत होते, ज्यातील ९ जण अजूनही बेपत्ता आहेत.