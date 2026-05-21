Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Adhik Maas 2026 Adhik Maas Is Preparing Auspicious Yoga Will Benefit The People Of These Zodiac Signs

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात तयार होत आहे शुभ योग; 15 जूनपूर्वी या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो मोठा लाभ

भगवान विष्णूला समर्पित असलेल्या अधिक मासामध्ये अनेक शुभ आणि दुर्मिळ राजयोग तयार होणार आहेत. हा राजयोग काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: May 21, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अधिक महिन्यात तयार होत आहे शुभ योग
  • 15 जूनपूर्वी या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो मोठा लाभ
  • अधिक मासात कोणत्या राशींना होणार फायदा
 

हिंदू पंचांगानुसार, अधिक मास अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला जातो. भगवान विष्णूची उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी या महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. अधिक मासाची सुरुवात रविवार, 17 मे रोजी झाली आहे आणि 15 जून रोजी अधिक मासाची समाप्ती होणार आहे. या काळात पूजा, दानधर्म आणि भगवान विष्णूची भक्ती करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा अधिक मास अनेक प्रकारे विशेष असेल. या काळात अनेक दुर्मिळ आणि शुभ राजयोग तयार होण्याची शक्यता आहे. याचा प्रभाव सर्व राशींच्या लोकांवर होताना दिसून येईल. हा काळ राशींच्या लोकांसाठी प्रगती, आर्थिक लाभ आणि यशाच्या नवीन संधी घेऊन येणार आहे. या शुभ राजयोगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

अधिक मासमध्ये राजयोग तयार झाला

ज्योतिषशास्त्रानुसार अधिक मास खूप विशेष मानला जातो. या पवित्र महिन्यात अनेक शुभ आणि प्रभावी राजयोग तयार होतील, जे अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. अधिक मास संपण्यापूर्वी, १५ जूनपर्यंत दोनदा गुरु पुष्य योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. याशिवाय, या काळात गजकेसरी योग देखील तयार होईल, जो धन, मान आणि यश मिळवून देतो असे मानले जाते. लक्ष्मी नारायण राजयोग तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासही मदत करू शकतो.

Numberlogy:  मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

कर्क रास

अधिक मास कर्क राशीच्या लोकांसाठी दिलासा आणि सकारात्मक बदल घेऊन येऊ शकतो. या काळात आर्थिक अडचणी हळूहळू कमी होऊ शकतात आणि अडकलेला निधी परत मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील दीर्घकाळ चाललेला तणाव आणि वाद संपुष्टात येऊ शकतात. घरातील वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक शांत आणि सुखद होईल. आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्यामुळे मानसिक चिंता कमी होऊ शकते. एकूणच, हा काळ भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो.

तूळ रास

अधिक मास तूळ राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात तयार होणारा राजयोग तुम्हाला अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास मदत करू शकतो. कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमुळेही दिलासा मिळू शकतो आणि मोठे कर्ज किंवा उधारी न घेता महत्त्वाची कामे पूर्ण करता येतील. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायातही परिस्थिती तुमच्यासाठी अनुकूल असू शकते. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास आणि मनोधैर्य वाढेल.

Budh Uday: 23 मे रोजी बुध ग्रहाचा होणार उदय, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात होणार फायदा

वृश्चिक रास

अधिक मास वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकेल. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होऊ शकते आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. कौटुंबिक चिंता हळूहळू कमी होतील. विशेषतः, तुमच्या वडिलांच्या प्रकृतीत होणारी सुधारणा घरात सकारात्मक वातावरण टिकवून ठेवेल. मानसिक ताण कमी होईल आणि तुम्ही तुमच्या कामांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करू शकाल. हा काळ कुटुंब आणि करिअर या दोन्हीसाठी शुभ आहे. या काळात हंस महापुरुष राजयोग आणि पुष्कर योग देखील तयार होतील. याचा करिअर, व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्याचसोबत अनेक राशींना अचानक आर्थिक लाभ आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक मासाला धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व का आहे?

    Ans: हा महिना भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो. जप, तप, दान आणि भक्तीसाठी हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: अधिक महिन्यात तयार होणारा शुभ योग म्हणजे काय?

    Ans: ग्रहांची अनुकूल स्थिती आणि विशिष्ट ग्रहसंयोगामुळे काही राशींना सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता असते. यालाच शुभ योग म्हटले जाते.

  • Que: अधिक महिन्यात कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: अधिक महिन्यात कर्क, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Adhik maas 2026 adhik maas is preparing auspicious yoga will benefit the people of these zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Budh Uday: 23 मे रोजी बुध ग्रहाचा होणार उदय, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात होणार फायदा
2

Budh Uday: 23 मे रोजी बुध ग्रहाचा होणार उदय, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात होणार फायदा

Adhik Maas 2026: अधिक मासात शुभकार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या कारणे
3

Adhik Maas 2026: अधिक मासात शुभकार्य का केले जात नाही? जाणून घ्या कारणे

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात तयार होत आहे शुभ योग; 15 जूनपूर्वी या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो मोठा लाभ

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात तयार होत आहे शुभ योग; 15 जूनपूर्वी या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो मोठा लाभ

May 21, 2026 | 09:00 AM
Dinvishesh : कॉंग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या २१ मे चा इतिहास

Dinvishesh : कॉंग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या २१ मे चा इतिहास

May 21, 2026 | 08:56 AM
Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

May 21, 2026 | 08:50 AM
Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला

Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला

May 21, 2026 | 08:48 AM
World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

May 21, 2026 | 08:30 AM
सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

May 21, 2026 | 08:30 AM
शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

May 21, 2026 | 08:12 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM