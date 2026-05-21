Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात तयार होत आहे शुभ योग; 15 जूनपूर्वी या राशींच्या लोकांना होऊ शकतो मोठा लाभ

हिंदू पंचांगानुसार, अधिक मास अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला जातो. भगवान विष्णूची उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी या महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. अधिक मासाची सुरुवात रविवार, 17 मे रोजी झाली आहे आणि 15 जून रोजी अधिक मासाची समाप्ती होणार आहे. या काळात पूजा, दानधर्म आणि भगवान विष्णूची भक्ती करणे अत्यंत फलदायी मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा अधिक मास अनेक प्रकारे विशेष असेल. या काळात अनेक दुर्मिळ आणि शुभ राजयोग तयार होण्याची शक्यता आहे. याचा प्रभाव सर्व राशींच्या लोकांवर होताना दिसून येईल. हा काळ राशींच्या लोकांसाठी प्रगती, आर्थिक लाभ आणि यशाच्या नवीन संधी घेऊन येणार आहे. या शुभ राजयोगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार अधिक मास खूप विशेष मानला जातो. या पवित्र महिन्यात अनेक शुभ आणि प्रभावी राजयोग तयार होतील, जे अनेक राशींच्या लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. अधिक मास संपण्यापूर्वी, १५ जूनपर्यंत दोनदा गुरु पुष्य योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. याशिवाय, या काळात गजकेसरी योग देखील तयार होईल, जो धन, मान आणि यश मिळवून देतो असे मानले जाते. लक्ष्मी नारायण राजयोग तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासही मदत करू शकतो.
अधिक मास कर्क राशीच्या लोकांसाठी दिलासा आणि सकारात्मक बदल घेऊन येऊ शकतो. या काळात आर्थिक अडचणी हळूहळू कमी होऊ शकतात आणि अडकलेला निधी परत मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील दीर्घकाळ चाललेला तणाव आणि वाद संपुष्टात येऊ शकतात. घरातील वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक शांत आणि सुखद होईल. आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आरोग्यात सुधारणा झाल्यामुळे मानसिक चिंता कमी होऊ शकते. एकूणच, हा काळ भावनिक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो.
अधिक मास तूळ राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात तयार होणारा राजयोग तुम्हाला अनेक अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास मदत करू शकतो. कुटुंबातील सदस्याच्या आरोग्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबींमुळेही दिलासा मिळू शकतो आणि मोठे कर्ज किंवा उधारी न घेता महत्त्वाची कामे पूर्ण करता येतील. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायातही परिस्थिती तुमच्यासाठी अनुकूल असू शकते. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास आणि मनोधैर्य वाढेल.
अधिक मास वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकेल. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होऊ शकते आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. कौटुंबिक चिंता हळूहळू कमी होतील. विशेषतः, तुमच्या वडिलांच्या प्रकृतीत होणारी सुधारणा घरात सकारात्मक वातावरण टिकवून ठेवेल. मानसिक ताण कमी होईल आणि तुम्ही तुमच्या कामांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष केंद्रित करू शकाल. हा काळ कुटुंब आणि करिअर या दोन्हीसाठी शुभ आहे. या काळात हंस महापुरुष राजयोग आणि पुष्कर योग देखील तयार होतील. याचा करिअर, व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्याचसोबत अनेक राशींना अचानक आर्थिक लाभ आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हा महिना भगवान विष्णूंना समर्पित मानला जातो. जप, तप, दान आणि भक्तीसाठी हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो.
Ans: ग्रहांची अनुकूल स्थिती आणि विशिष्ट ग्रहसंयोगामुळे काही राशींना सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता असते. यालाच शुभ योग म्हटले जाते.
Ans: अधिक महिन्यात कर्क, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांना फायदा होणार