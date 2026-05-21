Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

शुभम मजुरी करत होता. मंगळवारी रात्री सुमारे दीड वाजता शुभम आणि अतुल नागपूर-कोराडी सर्व्हिस रोडवरील भारत फर्निचरजवळच्या पानटपरीवर सिगारेट ओढत होते.

Updated On: May 21, 2026 | 08:30 AM
चुकून पाय लागला म्हणून घेतला जीव

चुकून पाय लागला म्हणून घेतला जीव (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : पान टपरीवर सिगारेट ओढत असलेल्या तरुणाच्या पायाला पाय लागल्याने मोठा वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हत्येत झाले. ही घटना मंगळवारी रात्री दीडच्या सुमारास कोराडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत भारत फर्निचरजवळ घडली. शुभम बेसारे (वय २८, रा. शिवकृष्ण धाम, कोराडी) असे यामध्ये खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर अतुल इवनाते (वय २५) असे जखमीचे नाव आहे.

पोलिसांनी अल्पवयीन मुलासह आठ आरोपींपैकी चौघांना अटक केली आहे. पोलिसांनी दाहेगाव निवासी हर्षल नारे (वय २४), जरीपटका निवासी व्यंकटेश बादल (वय २२) आणि मयंक मनपे (वय २१) यांना अल्पवयीन मुलासह अटक केली आहे. पोलिस कोराडी निवासी तेजस ऊर्फ कोला झोडापे (वय २२), प्रिन्स ऊर्फ त्रिशित चावरे (वय २०), जरीपटका निवासी मोहित धीरज रामटेके (वय २२) आणि पीयूष अतुल डोंगरे (वय २०) यांचा शोध घेत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुभम मजुरी करत होता. मंगळवारी रात्री सुमारे दीड वाजता शुभम आणि अतुल नागपूर-कोराडी सर्व्हिस रोडवरील भारत फर्निचरजवळच्या पानटपरीवर सिगारेट ओढत होते. एनपीडीएच्या गुन्ह्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वीच जामिनावर सुटलेला तेजस, मित्र हर्षल आणि पीयूष यांच्यासोबत तिथे उभा होता. सिगारेट ओढत असताना अतुलचा पाय तेजसला लागला. ज्यामुळे त्यांच्यात वाद झाला. पण, नंतर यातील सर्व शांत राहिले.

चाकू आणि काठ्यांनी हल्ला

परिस्थिती शांत झाली असे समजून शुभम आणि अतुल घरी परतत होते. परंतु, मनात वैर असलेल्या आठ जणांनी त्यांच्यावर दगड, धारदार चाकू आणि लाकडी काठ्यांनी हल्ला केला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने शुभमचा मृत्यू झाला.

मध्यस्थीच्या प्रयत्नात अतुलही गंभीर

मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करताना अतुलही गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि दोघांनाही मेयो रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, डॉक्टरांनी शुभमला मृत घोषित केले. अतुलची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

किरकोळ कारणातून वृद्धाची हत्या

सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ कारणावरून वृद्धाचे दगडाने डोकं ठेचून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शहरातील वसंतदादा साखर कारखान्याच्या पाठीमागील बैलगाडी तळावर घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन संशयित अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…

Web Title: Young man murdered by other youths incident in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 08:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…
1

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील
2

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…
3

Nagpur Crime: ‘मला वाचवा…’ म्हणत आईला फोन, काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेह कबरीतून काढले बाहेर आणि…

Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले
4

Uttar Pradesh : लग्न नको म्हणाली म्हणून रक्ताने आंघोळ घातली, सनकी आशिकने झाडाला किशोरवयीन मुलीचे दोन्ही स्तन कापले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

May 21, 2026 | 08:30 AM
सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना

May 21, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 21, 2026 | 08:20 AM
शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

शिल्लक राहिलेला भात सतत गरम करून खाता? फूड पॉयझनिंग होऊन आतड्यांचे होईल गंभीर नुकसान, जाणून घ्या भात शिजवण्याची पद्धत

May 21, 2026 | 08:12 AM
Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

May 21, 2026 | 08:12 AM
विदर्भ तापला; वर्ध्यात तापमानाचा पारा पोहोचला 47.1 अंशांवर, पुढील 7 दिवस…

विदर्भ तापला; वर्ध्यात तापमानाचा पारा पोहोचला 47.1 अंशांवर, पुढील 7 दिवस…

May 21, 2026 | 08:11 AM
MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

May 21, 2026 | 08:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM