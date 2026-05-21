Dinvishesh : कॉंग्रेस नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या; जाणून घ्या २१ मे चा इतिहास

Dinvishesh : कॉंग्रेस नेते आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान यांची आज पुण्यतिथी. १९९१ मध्ये तामिळनाडूच्या श्रीपेरंबुदूर येथे त्यांची आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात हत्या करण्यात आली होती. त्यांच्या हत्येने संपूर्ण देश हळहळला होता.

Updated On: May 21, 2026 | 08:56 AM
Dinvishesh News : आज २१, मे आजच्या दिवशी इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण घटना घडून गेल्या आहेत. आज या दिनविशेषच्या माध्यमातून आपण इतिहातील महत्त्वाच्या घटनांचा आढावा घेणार आहोत. आजच्या दिवशी १९९१ मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे निधन झाले होते. त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यांनी हत्येने संपूर्ण देश हादरला होता. तामिळनाडूतील श्रीपेरंबुदूर येथे त्यांना हार घालण्याच्या आणि त्यांचे चरणस्पर्श करण्याच्या बहाण्याने लिबरेशन टायर्गस ऑफ तामिळ ईलम या घटनेची सदस्या ‘धनू’ने मोठा स्फोट घडवून आणला होता. या स्फोटात राजीव गांधीसह किमान १४ जण ठार झाले होते. या स्फोटाने केवळ कॉंग्रेस पक्षत नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय राजकारणात खळबळ उडाली होती.

21 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1881 : वॉशिंग्टन (डी.सी.) मध्ये अमेरिकन रेड क्रॉसची स्थापना झाली.
  • 1904 : फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल असोसिएशन (FIFA) ची पॅरिसमध्ये स्थापना झाली.
  • 1927 : चार्ल्स ऑगस्टस लिंडबर्ग एक अमेरिकन विमानचालक आणि लष्करी अधिकारी होता. त्यांनी न्यूयॉर्क शहर ते पॅरिस पर्यंत 3,600 मैल (5,800 किमी) चे पहिले नॉनस्टॉप उड्डाण केले, 33.5 तास एकट्याने उड्डाण केले.
  • 1932 : अमेलिया इअरहार्ट ह्या अटलांटिक महासागर पार करणारी पहिली महिला ठरली.
  • 1991 : भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या.
  • 1992 : चीनने 1,000 किलोटन अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी केली. हा जगातील सर्वात शक्तिशाली अणुस्फोट आहे.
  • 1994 : मिस इंडिया सुष्मिता सेनने ४३व्या जागतिक सौंदर्य स्पर्धेत मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकला. ही पदवी मिळवणारी ती पहिली भारतीय आहे.
  • 1996 : सांगली जिल्ह्यातील माधवराव पाटील हे ब्रिटन मधील इलिंग शहराचे महापौर झाले.
21 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1916 : ‘हेरॉल्ड रॉबिन्स’ – अमेरिकन कादंबरीकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 ऑक्टोबर 1997)
  • 1923 : ‘अर्मांड बोरेल’ – स्विस गणितज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 ऑगस्ट 2003)
  • 1928 : ‘ज्ञानेश्वर नाडकर्णी’ – कला समीक्षक व लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 डिसेंबर 2010)
  • 1931 : ‘शरद जोशी’ – हिन्दी कवी, लेखक व उपहासकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 सप्टेंबर 1991)
  • 1956 : ‘रविन्र्द मंकणी’ – अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1958 : ‘नइम खान’ – भारतीय-अमेरिकन फॅशन डिझायनर यांचा जन्म.
  • 1960 : ‘मोहनलाल’ – दक्षिण भारतीय अभिनेता यांचा जन्म.
  • 1971 : ‘आदित्य चोप्रा’ – भारतीय चित्रपट निर्माता यांचा जन्म
21 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1471 : ‘हेन्‍री (सहावा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 6 डिसेंबर 1421)
  • 1686 : ‘ऑटो व्हॉन गॅरिक’ – वातावरणाबाबत मूलभूत सिद्धांत मांडणारे जर्मन पदार्थवैज्ञानिक यांचे निधन. (जन्म: 30 नोव्हेंबर 1602)
  • 1979 : ‘जानकीदेवी बजाज’ – स्वातंत्र्य वीरांगना यांचे निधन. (जन्म: 7 जानेवारी 1893)
  • 1991 : ‘राजीव गांधी’ – भारताचे माजी पंतप्रधान यांची हत्या. (जन्म: 20 ऑगस्ट 1944)
  • 1998 : ‘आबासाहेब बाबूराव किल्लेदार’ – इंटकचे सोलापुरातील नेते यांचे निधन.
  • 2000 : ‘मार्क आर. ह्यूजेस’ – हर्बालाइफ कंपनी चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1956)
