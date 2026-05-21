World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

World Day for Cultural Diversity 2026 : आजचे जग तंत्रज्ञानामुळे जवळ आले असले, तरी माणसांमधील वैचारिक अंतर कमी करण्यासाठी संस्कृती हाच एकमेव दुवा ठरतो. हेच लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) दरवर्षी २१ मे हा दिवस ‘संवाद आणि विकासासाठी जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिन’ (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) म्हणून घोषित केला आहे. हा दिवस केवळ वेगवेगळ्या देशांतील सण-उत्सव किंवा पोशाखांचे प्रदर्शन करण्याचा दिवस नाही, तर मानवी अस्तित्वाचा सामायिक वारसा समजून घेण्याचा आणि एकमेकांच्या अस्मितेचा आदर करण्याचा एक जागतिक संकल्प आहे.
ज्याप्रमाणे निसर्गाचे सौंदर्य हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलांमुळे आणि झाडांमुळे खुलते, अगदी त्याचप्रमाणे मानवी समाजाचे सौंदर्य हे विविध संस्कृतींमुळे समृद्ध होते. जगातील प्रत्येक प्रांताची स्वतःची भाषा, खाद्यसंस्कृती, लोककला, संगीत आणि जीवन जगण्याची एक वेगळी पद्धत असते. ही विविधता समाजाला जिवंत आणि प्रगतीशील बनवते. जर जगातील सर्वच लोक एकाच पद्धतीचे विचार करू लागले किंवा एकाच संस्कृतीचे पालन करू लागले, तर मानवी कल्पकतेला मर्यादा येतील. म्हणूनच, सांस्कृतिक विविधता हा मानवजातीचा अमूल्य खजिना मानला जातो.
भारतासारख्या विस्तीर्ण आणि प्राचीन देशात या दिवसाचे महत्त्व जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. आपल्याकडे म्हटले जाते, “कोसाकोसावर बदलते पाणी, अन् चार कोसांवर बदलते वाणी!” म्हणजेच आपल्या देशात दर काही किलोमीटरवर भाषा, बोलीभाषा आणि राहणीमान बदलते. वेगवेगळ्या राज्यांचे सण, संस्कृती आणि परंपरा वेगवेगळ्या असल्या, तरी आपण सर्वजण एकाच धाग्यात गुंफलेले आहोत. ही ‘विविधतेत एकता’ ही केवळ एक घोषणा नसून भारताची खरी ओळख आणि ताकद आहे. आपल्या पूर्वजांनी दिलेला ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (संपूर्ण जग हेच एक कुटुंब आहे) हा संदेश या दिवसाच्या मूळ संकल्पनेशी तंतोतंत जुळतो.
या विशेष दिनानिमित्त जगभरातील आणि विशेषतः भारतातील शाळा, महाविद्यालये, सांस्कृतिक संस्था तसेच सामुदायिक केंद्रांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. याद्वारे तरुण पिढीला इतर संस्कृतींची ओळख करून दिली जाते. आंतरसांस्कृतिक संवादाला (Intercultural Dialogue) प्रोत्साहन देण्यासाठी चर्चासत्रे, पारंपरिक वेशभूषा स्पर्धा, लोकनृत्याचे कार्यक्रम आणि खाद्य महोत्सव आयोजित केले जातात. जेव्हा दोन वेगवेगळ्या संस्कृतीचे लोक एकमेकांशी संवाद साधतात, तेव्हा त्यांच्या मनातील पूर्वग्रह आणि गैरसमज दूर होतात, जे जागतिक शांततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जगाचा शाश्वत विकास (Sustainable Development) करायचा असेल, तर संस्कृतीला अर्थव्यवस्थेचा मुख्य भाग बनवणे गरजेचे आहे. जगातील पाऊण भाग (75%) संघर्ष हे सांस्कृतिक कारणांमुळे किंवा एकमेकांच्या संस्कृतीचा आदर न केल्यामुळे होतात. जर आपण संस्कृतींचा स्वीकार करायला शिकलो, तर जागतिक गरिबी, असमानता आणि युद्ध यांसारख्या मोठ्या समस्यांवर मात करणे सोपे होईल. सांस्कृतिक समावेशकता (Cultural Inclusivity) हाच एका शांततापूर्ण, प्रगतीशील आणि समृद्ध जगाचा खरा पाया आहे, हाच संदेश हा दिवस आपल्याला दरवर्षी देत असतो.