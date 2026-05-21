Buldhana Crime: नात्याला काळिमा! मुलानेच केली वडिलांची हत्या, पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह जाळला

सिगारेट ओढताना चुकून लागला पाय; नंतर झाला वाद अन् थेट हत्याच; नागपुरातील धक्कादायक घटना
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अनिकेत समाधान घायवट (वय 21) असे आहे. तर मृत व्यक्तीचे नाव समाधान घायवट (वय 44) असे आहे. समाधान घायवट हे गेल्या दोन दिवसांपासून घरी परतलेच नव्हते. मुलाने पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवली होती. पोलिसांनी तात्काळपणे तपासाला सुरुवात केली. तक्रार दाखल केल्यानंतर आठ ते दहा दिवसानंतर पोलिसांनी पुन्हा तरुणाची चौकशी केली तेव्हा त्यांनी आपल्या केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.
का केली हत्या?
लग्न सोहळ्यासाठी काही दिवस बाहेरगावी गेली होती. तेव्हा समाधान घायवट यांनी दारू पिण्याचा हट्ट धरला, तेव्हा अनिकेतने दारू पिण्यास नकार दिला. याच वादातून अनिकेतने आपल्या वडिलांची हत्या केली. नंतर त्यांचा मृतदेह एका शेतात लाकडाखाली लपवून ठेवला आणि त्याला आग लावली.
असे करून त्याने आपल्या विरोधात पुरावा नष्ट केला. दोन दिवसातच आरोपी मुलगा पोलीस ठाण्यात गेला आणि त्याने तक्रार दाखल केली. तिथे त्याने पोलिसांना सांगितले की वडील मित्रासोबत बाहेर जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडले मात्र दोन दिवसही उलटून गेले तरीही ते परतलेच नाही. पोलिसांनी सखोल तपास करून आठ दहा दिवसानंतर मुलाची चौकशी केली असता त्याने हत्तीची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्या विरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून अनिकेतला अटक केली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २० ते २५ वर्षीय तरुणीचा अर्धवट जळालेला आणि शीर धडावेगळे केलेला मृतदेह आढळल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांपुढे मोठे आवाहन उभे होते, ही बॉडी कोणाची? कोणी हत्या केली? अश्या अनेक प्रश्नांचे उत्तरे शोधण्याचा आवाहन होते. मात्र पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा लावला. आरोपी दुसरे तिसरे कोणी नसून, मृत तरुणीचे वडील आणि भाऊ आहे. पोटच्या मुलीचा पित्यानेच हत्या केल्याचे समोर आले आहे.
Ans: आरोपी मुलाचे नाव अनिकेत समाधान घायवट (वय 21) आहे.
Ans: दारू पिण्यावरून झालेल्या वादातून मुलाने वडिलांची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.
Ans: बेपत्ता तक्रारीनंतर पोलिसांनी पुन्हा चौकशी केली असता आरोपी मुलानेच खुनाची कबुली दिली.