Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

सादिक खान आणि सलावत खान यांची कबर
आग्राच्या असोपा रुग्णालयजवळ वसलेले सादिक खान आणि सलावत खान यांचा मकबरा एक फार जुनी इमारत आहे. इथली अनोखी बनावट आणि शांत वातावरण ठिकाणाचे साैंदर्य वाढवते आणि पर्यटकांना आकर्षितही करते. स्थानिक लोक याला “64 खांबांची इमारत” असेही म्हणतात.
मरियमचा मकबरा
आग्राच्या सिकंदरा चौकाजवळ मथुरा रोडवर मरियमचा मकबरा स्थित आहे. हे मुघल इतिहासातील एक महत्त्वाचे स्थळ आहे. हे स्थळ अकबराची पत्नी मरियम-उझ-झमानी यांच्याशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. हिरवळ आणि शांत परिसराने वेढलेले हे स्थळ एक सुंदर ऐतिहासिक स्थळ आहे.
अकबरचा मकबरा
सिकंदरा येथे स्थित अकबरचा मकबरा मुघळ वास्तुकलेचे एक सुंदर उदाहरण आहे. अकबरच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जहांगीरने त्याला इथे पुरल्याचे मानले जाते. लाल वाळूचा दगड आणि पांढऱ्या संगमरवराने बांधलेली ही वास्तू तिच्या सुरेख रचनेसाठी ओळखली जाते.
मेहताब बाग
यमुना नदीच्या काठावर वसलेली मेहताब बाग ही ऐतिहासिक मुघल कालीन बाग आहे. इथे हिरवळ आणि सुंदर वातावरण पाहता येते. इथून ताजमहालचे विहंगम दृष्य पाहता येते. तुम्हाला शांत वेळ घालवायचा असल्यास तुम्ही या बागेला भेट देऊ शकता.