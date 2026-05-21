Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

ताजमहाल पाहण्यासाठी आग्राला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी शहरात आणखी अनेक सुंदर आणि ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. शांत वातावरण, मुघलकालीन वास्तुकला आणि निसर्गसौंदर्यामुळे ही ठिकाणे पर्यटकांना खास अनुभव देतात.

Updated On: May 21, 2026 | 08:50 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • आग्रातील काही ऐतिहासिक मकबरे त्यांच्या अनोख्या वास्तुकला आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध आहेत.
  • हिरवळीने वेढलेली ठिकाणे आणि मुघलकालीन रचना पर्यटकांना आकर्षित करतात.
  • यमुना नदीकाठावरील सुंदर स्थळांवरून ऐतिहासिक वास्तूंचे अप्रतिम दृश्य पाहता येते.
जगातील सातवा अजूबा आपल्या देशात वसला आहे ज्याचे नाव ताजमहाल. १६ व्या शतकात बांधण्यात आलेला हा मकबरा मुघल सम्राट शाहजहानने आपली पत्नी मुमताजच्या स्मरणार्थ बांधला होता. जगभरातून अनेक पर्यटक ताजमहालचे साैंदर्य पाहण्यासाठी आग्रात येतात. आग्रा येथील यमुना नदीच्या काठावर हा मकबरा वसला असून याला युनेस्कोच्या जागतिक वारशा यादित देखील सामील करण्यात आले आहे. तुम्हीही यंदा जर ताजमहालला भेट द्यायला जात असाल तर आग्रातील काही सुंदर ठिकाणांना तुम्ही नक्कीच भेट देऊ शकता. शांत वातावरण, ऐतिहासिक इमारत आणि प्राकृतिक दृश्यांनी भरलेली ही ठिकाणे तुमच्या ट्रिपची मजा आणखीनच वाढवतील. चला आग्राला गेल्यावर तुम्ही कोणकोणत्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता ते जाणून घेऊया.

सादिक खान आणि सलावत खान यांची कबर

आग्राच्या असोपा रुग्णालयजवळ वसलेले सादिक खान आणि सलावत खान यांचा मकबरा एक फार जुनी इमारत आहे. इथली अनोखी बनावट आणि शांत वातावरण ठिकाणाचे साैंदर्य वाढवते आणि पर्यटकांना आकर्षितही करते. स्थानिक लोक याला “64 खांबांची इमारत” असेही म्हणतात.

मरियमचा मकबरा

आग्राच्या सिकंदरा चौकाजवळ मथुरा रोडवर मरियमचा मकबरा स्थित आहे. हे मुघल इतिहासातील एक महत्त्वाचे स्थळ आहे. हे स्थळ अकबराची पत्नी मरियम-उझ-झमानी यांच्याशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. हिरवळ आणि शांत परिसराने वेढलेले हे स्थळ एक सुंदर ऐतिहासिक स्थळ आहे.

अकबरचा मकबरा

सिकंदरा येथे स्थित अकबरचा मकबरा मुघळ वास्तुकलेचे एक सुंदर उदाहरण आहे. अकबरच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा जहांगीरने त्याला इथे पुरल्याचे मानले जाते. लाल वाळूचा दगड आणि पांढऱ्या संगमरवराने बांधलेली ही वास्तू तिच्या सुरेख रचनेसाठी ओळखली जाते.

मेहताब बाग

यमुना नदीच्या काठावर वसलेली मेहताब बाग ही ऐतिहासिक मुघल कालीन बाग आहे. इथे हिरवळ आणि सुंदर वातावरण पाहता येते. इथून ताजमहालचे विहंगम दृष्य पाहता येते. तुम्हाला शांत वेळ घालवायचा असल्यास तुम्ही या बागेला भेट देऊ शकता.

 

