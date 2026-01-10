Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Zodiac Sign: अमला योग मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांवर शनि देवाचा राहील आशीर्वाद

आज शनिवार, 10 जानेवारी. आजचा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे. चंद्र कन्या राशीत संक्रमण करेल आणि नंतर तूळ राशीत प्रवेश करेल. त्यामुळे अमला आणि गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहे. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:44 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शनिवार, 10 जानेवारी आजचा अधिपती ग्रह शनि असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र कन्या राशीत संक्रमण करेल आणि नंतर तूळ राशीत प्रवेश करेल. त्यामुळे अमला आणि गजकेसरी राजयोग तयार होणार आहे. तसेच चंद्राचा शनिसोबत समसप्तक योग होईल. हस्तानंतर चित्रा नक्षत्रामुळे सुकर्म योग तयार होईल. या शुभ योगाचा परिणाम कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी शनिवारचा दिवस शुभ राहणार आहे. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुमचे अनेक दिवसांपासून रखडलेले काम लवकर पुढे जाण्यास मदत होईल. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होईल. जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांना करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये तुमची अपेक्षित प्रगती होईल. खूप मेहनत घेतल्यास तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारु शकते. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल आणि सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना उद्या आर्थिक लाभाच्या अनेक संधी मिळतील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. समाजात तुमचा मान सन्मान वाढेल. सामाजिक कार्यात वाढ होईल. तुम्हाला तुमच्या पूर्वीच्या मेहनतीचे महत्त्वपूर्ण फायदे दिसतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. प्रगती होईल. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल. याशिवाय तुम्हाला मुलांसंबधित चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. दीर्घकालीन उत्पन्नाच्या संधी मिळतील.

Kalashtami 2026: कालाष्टमीच्या दिवशी ‘हे’ उपाय केल्यास नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव होतो कमी

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. तांत्रिक क्षेत्रातील लोकांसाठीही आजचा दिवस खूप चांगला राहील. चित्रकला, संगीत आणि नृत्य यासारख्या कलात्मक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही नवीन ओळख मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना अपेक्षित निकाल मिळतील. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. सरकारी कामाशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. कोणतेही प्रलंबित काम आज पूर्ण होऊ शकतात. आर्थिक स्थिती फायदेशीर राहील. तुमच्या वडिलांकडून किंवा वरिष्ठ व्यक्तीकडून मिळालेला पाठिंबा तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तांत्रिक ज्ञान आणि अनुभव तुमच्या कारकिर्दीला बळकटी देईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 10, 2026 | 08:44 AM

