Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांना करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

आज शनि वार, 10 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. आज शनिवारचा दिवस असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनि ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:19 AM
आजचा दिवस सामान्य राहील. अंक 1 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर सूर्याचा प्रभाव राहील. आज शनि वारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि शनिचा अंक 8 आहे. आज मूलांक 1 असलेल्या लोकांना करिअरमध्ये यश मिळेल आणि मूलांक 8 असलेल्यांना आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. परदेशात काम शोधत असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन ओळख मिळवेल. मान सन्मानात वाढ होईल. व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. समाजामध्ये तुम्हाला मान सन्मान मिळेल. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Kalashtami 2026: कालाष्टमीच्या दिवशी 'हे' उपाय केल्यास नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव होतो कमी

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. नातेसंबंध चांगले राहतील.कामाच्या ठिकाणी समस्या येऊ शकतात. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. घाईमध्ये कोणतेही निर्णय घेऊ नका.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी नवीन योजना आखू शकतात. कोणतेही काम पूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. कुटुंबात शांतीचे वातावरण राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्यावरील तणाव कमी होईल. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. नोकरी करणारे लोक आपल्या कामात व्यस्त राहतील. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. जोडीदारासोबत अपेक्षित वेळ घालवाल.

महाभारत आणि रामायणातील 'या' 7 व्यक्ती आजही आहेत जिवंत; पुराणात केला याचा खुलासा

मूलांक 8

मूलांक 8 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वासाने कोणतेही काम वेळेवर पूर्ण कराल. तुम्हाला तुमच्या मेहनतीवर विश्वास ठेवायला लागेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची वरिष्ठांकडून कौतुक होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

