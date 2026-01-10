Kalashtami 2026: कालाष्टमीच्या दिवशी ‘हे’ उपाय केल्यास नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव होतो कमी

धार्मिक श्रद्धेनुसार भगवान शिवाचा भयंकर अवतार कालभैरव याचा अवतार मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला झाला. म्हणून, दर महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या अष्टमी तिथीला कालाष्टमी साजरी केली जाते. कालष्टमीचे व्रत ठेवून आणि विधीनुसार बाबा कालभैरवाची पूजा केल्याने अकाली मृत्यूचा धोका टळतो. याव्यतिरिक्त, आजारापासून आराम मिळतो आणि कर्ज दूर होते. देशात बाबा काल भैरवांना समर्पित काही प्रसिद्ध मंदिरे आहेत, जिथे कालाष्टमीला भाविकांची मोठी गर्दी असते. कालाष्टमीच्या दिवशी कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
माघ महिन्यातील कालष्टमी शनिवार, 10 जानेवारी रोजी आहे. या दिवशी निशिता काळात कालभैरवाची पूजा करावी. तसेच या दिवशी उपाय करावे. या दिवशी उपाय केल्याने ग्रह दोष, पितृ दोष आणि इतर दोष दूर होतात. तसेच शनि राहू दोष देखील दूर होतात. या उपायामुळे कोणत्याही समस्येतून सुटका होण्यास मदत होते.
कालाष्टमी तिथीची सुरु शनिवार 10 जानेवारी रोजी सकाळी 08:23 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती रविवार 11 जानेवारी रोजी सकाळी 10:20 वाजता होणार आहे. निशिता काळात पूजा करण्याची वेळ रात्री 10 जानेवारी रोजी 11.55 ते 12.47 आहे. या वेळी श्री काल भैरवाची पूजा करणे सर्वात शुभ मानले जाते.
जर शत्रू तुम्हाला त्रास देत असेल किंवा तुम्हाला कर्ज आणि ग्रहदोषाच्या समस्या असतील तर कालष्टमीचे व्रत करा आणि विधीनुसार कालभैरवाची पूजा करा. यामुळे आरोग्याच्या समस्या, कर्जाच्या समस्या दूर होतात.
कालाष्टमीच्या दिवशी बाबा कालभैरव यांच्या मंदिरात जा आणि मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा आणि उडीद डाळीपासून बनवलेल्या बडे, इमरती आणि इतर मिठाई अर्पण करा.
कालाष्टमीच्या दिवशी ओम श्री भैरवाय नमः या मंत्रांचा जप करावा. काल भैरव चालीसा, श्री भैरव स्तोत्राचा पाठ करा आणि काल भैरव आरती करा. यामुळे तणाव दूर होतो आणि मानसिक शांती मिळते.
जर तुम्ही कालाष्टमीचे व्रत करणार असाल तर दिवसा झोपू नका. त्यासोबतच ‘ॐ ऐं क्लीम् ह्रीं भम् भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महा महाधनप्रदाय क्लीं स्वाहा या मंत्रांचा कमीत कमी 11, 21, 31, 51 एवढ्या वेळा जप करावा. तसेच ग्रह दोषाच्या समस्या असल्यास या मंत्रांचा जप करणे फायदेशीर ठरते.
कालभैरवाचे वाहन कुत्रा आहे. त्यामुळे कुत्र्याला खाऊ घाला आणि त्याला दूधही द्या.
या गोष्टींचे दान करा
गरजूंची सेवा करा. ब्राह्मण, भिक्षू आणि गरिबांना दान करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: कालाष्टमी हा भगवान भैरवनाथांचा विशेष दिवस मानला जातो. कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला कालाष्टमी साजरी केली जाते. या दिवशी भैरव पूजेमुळे नकारात्मक शक्ती, भीती आणि अडचणी दूर होतात असे मानले जाते.
Ans: भैरवनाथ हे रक्षक देव मानले जातात. त्यांची पूजा केल्यास अकस्मात संकटे, भीती, अपघात आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते, तसेच मानसिक स्थैर्य मिळते.
Ans: ॐ भैरवाय नमः” हा मंत्र किमान 108 वेळा जपल्यास संरक्षण आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते.