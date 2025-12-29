Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पाण्यातील वाट, हिरवी गर्द झाडी; कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य प्राचीन शिवमंदिराला नक्की भेट द्या

कोकण महादेवाचं मंदिर हे एक समीकरणच आहे. रत्नागिरीतील मार्लेश्नर असो किंवा देवगडचा कुणकेश्वर कोकणातील हे दोन्ही महादेवाची तीर्थक्षेत्र प्रसिद्ध आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 03:14 PM
पाण्यातील वाट, हिरवी गर्द झाडी; कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य प्राचीन शिवमंदिराला नक्की भेट द्या
कोकण महादेवाचं मंदिर हे एक समीकरणच आहे. रत्नागिरीतील मार्लेश्नर असो किंवा देवगडचा कुणकेश्वर कोकणातील हे दोन्ही महादेवाची तीर्थक्षेत्र प्रसिद्ध आहेत. कुणकेश्वरला कोकणातील दक्षिण काशी असं देखील म्हटलं जातं. या दक्षिण काशीच्या म्हणजेच कुणकेश्नरच्या जवळच निसर्गाच्या कुशीत झाडाझुडुपात वेढलेलं एक प्राचीन आणि शांत असं महादेवाचं मंदिरआहे. हे मंदिर अत्यंत प्राचीन असून कुणकेश्वरला आलेली भक्त मंडली आवर्जुन या ठिकाणाला भेट देतातच.

या मंदिराची खासियत म्हणजे निसर्गाच्या कुशीत वेढलेलं हे मंदिर जितकं मन वेधून घेतं तितकंच ते गूढ वाटतं. या मंदिराला झाडाझुडुपांनी वेढलेलं आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी चक्क पाण्यातून वाट काढत जावं लागतं. सिंधुदुर्गपासून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे प्राचीन शिवमंदिर चहू बाजूने पाण्याने वेढलेले आहे. मंदिरातील दगडाने बनवलेलं शिवलिंग आहे. मात्र याचं वेगळेपण म्हणजे हे पंचमुखी शिवलिंग असल्याचं सांगितलं जातं. मंदिराच्या चारही बाजूंना पाणी असलं तरी या पाण्याचा तळ दिसावा इतकं नितळ पाण्याता ओढा या ठिकाणी आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती साहिल देसाई या इन्स्टाग्रामवरुन सांगितली.

Konkan : कोकणातील प्रत्येक गावात असते देवाची वाट; नेमकं काय आहे याचं …

 

या मंदिराच्या दिशेने येताच सगळ्यात आधी गणपतीचं मंदिर लागतं. कौलारु मंदिर, लाल मातीने वेढलेला निसर्ग या सगळ्याने मन वेधून घेतं. कुणकेश्वरला आल्यानंतर अनेक भाविक आणि पर्यटक या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी येतात. कुणकेश्वर असो किंवा सिंधुदुर्गमधील हे प्राचीन मंदिर म्हणजे निसर्गाने कोकणाला दिलेलं देणं आहे. समुद्राची गाज, नारळी पोफळीच्या बागा यांबरोबरच कोकणातील देवकथा देखील तितक्याच प्रसिद्ध आहे. जर तुम्ही सुद्धा कुणकेश्वरला गेलात तर हे प्रचीन मंदिर पाहाय़ला विसरु नका.

कोकण हे नाव कसं पडलं ? ‘असा’ आहे महाराष्ट्राच्या नंदनवनाचा इतिहास

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हे प्राचीन शिवमंदिर नेमकं कुठे आहे?

    Ans: हे प्राचीन शिवमंदिर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, प्रसिद्ध कुणकेश्वर मंदिराजवळ असून सिंधुदुर्गपासून सुमारे 10 किलोमीटर अंतरावर आहे.

  • Que: या मंदिराचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: हे मंदिर अत्यंत प्राचीन असून निसर्गाच्या कुशीत, झाडाझुडुपांनी वेढलेले आहे. मंदिरात असलेले पंचमुखी शिवलिंग ही याची प्रमुख खासियत मानली जाते.

  • Que: मंदिरापर्यंत जाण्याचा मार्ग कसा आहे?

    Ans: या मंदिराकडे जाण्यासाठी चक्क पाण्यातून वाट काढत जावे लागते. मंदिर चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेले असून नितळ पाण्याचा ओढा या ठिकाणी आहे.

Web Title: An ancient shiva temple near kunkeshwar where one has to wade through water to reach

Published On: Dec 29, 2025 | 03:09 PM

