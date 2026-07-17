शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • What Is The Significance Of The Gajalakshmi Form Of Goddess Lakshmi Religious And Cultural Meaning

Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

देवी लक्ष्मी आणि हत्ती यांचे नाते हे केवळ धार्मिक प्रतिमांपुरते मर्यादित नाही. ते राजवैभव, बुद्धिमत्ता, स्थैर्य आणि मंगलतेचे प्रतीक आहे. गजलक्ष्मीच्या रूपातील हत्ती आपल्याला सांगतो की धनाबरोबर विवेक, नम्रता, परिश्रम आणि धर्म यांची जोड असेल, तरच खरी लक्ष्मी आपल्या जीवनात कायमची वास करते.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व
  • हत्ती आणि देवी लक्ष्मीचा काय आहे संबंध
  • देवी लक्ष्मीसोबत हत्ती असण्यामागे काय आहे कारण
 

 

 

हिंदू धर्मात हत्ती हा केवळ एक बलवान प्राणी नसून तो ऐश्वर्य, समृद्धी, बुद्धिमत्ता, स्थैर्य आणि राजवैभवाचे प्रतीक मानला जातो. विशेषतः देवी महालक्ष्मीच्या उपासनेत हत्तीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. लक्ष्मीच्या अनेक रूपांपैकी ‘गजलक्ष्मी’ हे रूप समृद्धीचे सर्वोच्च प्रतीक मानले जाते. या रूपात देवीच्या दोन्ही बाजूंना दोन शुभ्र हत्ती कलशातून किंवा कमळातून पवित्र जलाने देवीचा अभिषेक करताना दाखवले जातात. हा देखावा केवळ कलात्मक नसून त्यामागे अत्यंत गूढ आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ दडलेला आहे.

गजलक्ष्मीचे स्वरूप

‘गज’ म्हणजे हत्ती आणि ‘लक्ष्मी’ म्हणजे संपत्ती व समृद्धीची अधिष्ठात्री देवी. समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी प्रकट झाल्यानंतर देवांनी तिचा जलाभिषेक केला, असे वर्णन अनेक ग्रंथांत येते. गजलक्ष्मीच्या मूर्तीतील हत्ती हा अखंड धन, धान्य, सुख, कीर्ती आणि वैभवाचा वर्षाव करणारा मानला जातो.

हत्ती लक्ष्मीशी का जोडला गेला?

ऐश्वर्य आणि राजवैभवाचे प्रतीक

प्राचीन भारतात हत्ती हा फक्त राजे, सम्राट आणि श्रीमंत राज्यकर्त्यांकडेच असायचा. मोठ्या सैन्यातील हत्ती हा सामर्थ्य आणि संपन्नतेचे चिन्ह मानले जात असे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी हत्ती असे, तेथे वैभव आणि समृद्धी असल्याचे मानले जाई.

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

पाऊस आणि सुपीकतेचे प्रतीक

पुराणांमध्ये हत्तींचा संबंध मेघांशी जोडला आहे. ऐरावतासह दिव्य हत्ती पावसाचे प्रतिनिधित्व करतात. पाऊस पडल्यामुळे भूमी सुपीक होते, अन्नधान्य भरपूर पिकते आणि लोक समृद्ध होतात. त्यामुळे गजलक्ष्मीच्या जलाभिषेकाचा अर्थ केवळ अभिषेक नसून निसर्गाच्या कृपेचा आणि भरभराटीचा संदेश आहे.

स्थैर्य आणि संयम

हत्ती अतिशय शक्तिशाली असूनही शांत, संयमी आणि धीरगंभीर असतो. लक्ष्मीचे खरे स्वरूपही चंचल नसून सद्गुणी, संयमी आणि धर्माचरण करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्थिर राहते. त्यामुळे हत्तीचे गुण लक्ष्मीच्या तत्त्वाशी सुसंगत मानले जातात.

बुद्धिमत्ता आणि विवेक

हत्तीची स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध आहे. धनाबरोबर विवेकही आवश्यक आहे. विवेकाशिवाय मिळालेली संपत्ती टिकत नाही. म्हणून लक्ष्मीसोबत बुद्धिमत्तेचे प्रतीक असलेला हत्ती दाखविला जातो.

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

कमळाशी असलेले नाते

देवी लक्ष्मी कमळावर विराजमान असते. कमळ हे निर्मळता, वैराग्य आणि दिव्यत्वाचे प्रतीक आहे. हत्तीचा पाण्याशी आणि कमळाशी नैसर्गिक संबंध असल्यामुळे गजलक्ष्मीचे चित्र अधिक अर्थपूर्ण होते.

समुद्रमंथन आणि लक्ष्मी

समुद्रमंथनातून लक्ष्मी प्रकट झाली, त्याचवेळी दिव्य हत्ती ऐरावत देखील प्रकट झाला. ऐरावताला इंद्राचे वाहन बनण्याचा मान मिळाला. लक्ष्मी आणि ऐरावत हे दोघेही समुद्रमंथनातून प्रकट झाल्यामुळे त्यांच्यातील संबंध अधिक दृढ मानला जातो.

अष्टलक्ष्मीमध्ये गजलक्ष्मीचे स्थान

अष्टलक्ष्मीच्या आठ स्वरूपांपैकी गजलक्ष्मी ही राजवैभव, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान, समृद्धी आणि संततीचे रक्षण करणारी देवी मानली जाते. तिची उपासना केल्याने घरात धनाबरोबरच सन्मान, यश आणि आनंद टिकून राहतो, अशी श्रद्धा आहे.

हत्ती आणि भगवान गणेश

हत्तीचे महत्त्व केवळ लक्ष्मीपुरते मर्यादित नाही. भगवान श्रीगणेशांचे हत्तीचे मस्तक ज्ञान, विवेक, स्मरणशक्ती, दूरदृष्टी आणि अडथळे दूर करण्याची क्षमता दर्शवते. म्हणूनच अनेक ठिकाणी लक्ष्मी आणि गणेशाची संयुक्त पूजा केली जाते. लक्ष्मी धन देते, तर गणेश त्या धनाचा योग्य उपयोग करण्याची बुद्धी देतात.

मंदिरांमधील हत्ती

दक्षिण भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये हत्ती देवसेवेचा अविभाज्य भाग आहेत. मंदिरातील हत्ती भक्तांना आशीर्वाद देतात. हा आशीर्वाद लक्ष्मीची कृपा, मंगलता आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो.

दीपावली आणि हत्ती

दीपावलीच्या काळात लक्ष्मीपूजनात गजलक्ष्मीची प्रतिमा किंवा हत्तीचे चित्र ठेवण्याची परंपरा अनेक भागांत आहे. त्यामुळे वर्षभर धनधान्य, सुख, यश आणि वैभव प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

आध्यात्मिक संदेश

हत्ती आपल्याला शिकवतो की खरे ऐश्वर्य केवळ धनात नसते. सामर्थ्य असूनही नम्र राहणे, संयमाने वागणे, बुद्धीने निर्णय घेणे आणि इतरांच्या हिताचा विचार करणे हेच लक्ष्मीप्राप्तीचे खरे साधन आहे. लक्ष्मी अशाच ठिकाणी स्थिर होते, जिथे धर्म, सदाचार, स्वच्छता, दान, कष्ट आणि नम्रता असते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गजलक्ष्मी म्हणजे काय?

    Ans: गजलक्ष्मी हे देवी लक्ष्मीचे एक शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक असलेले रूप आहे. या रूपात देवीच्या दोन्ही बाजूंना हत्ती जलाभिषेक करताना दाखवले जातात.

  • Que: देवी लक्ष्मीसोबत हत्ती का दाखवले जातात?

    Ans: हत्ती हा ऐश्वर्य, राजवैभव, बुद्धिमत्ता, स्थैर्य, पाऊस आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे तो गजलक्ष्मीच्या रूपात देवीसोबत दर्शविला जातो.

  • Que: गजलक्ष्मीचा संबंध समुद्रमंथनाशी कसा आहे?

    Ans: पुराणांनुसार समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी आणि दिव्य हत्ती ऐरावत दोघेही प्रकट झाले. त्यामुळे लक्ष्मी आणि हत्ती यांचा संबंध अधिक दृढ मानला जातो.

Web Title: What is the significance of the gajalakshmi form of goddess lakshmi religious and cultural meaning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे
1

Chaurang in Puja: पूजेतील चौरंगाचा अर्थ काय? जाणून घ्या श्रद्धा, शास्त्र आणि परंपरेमागील कारणे

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख
2

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा
3

Mari Aai Story: रोगराईपासून गावाचे रक्षण करणारी मरिआई देवी कोण? जाणून घ्या तिची कथा

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी करा चंद्रघंटा देवीची पूजा, या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य
4

Ashada Gupta Navratri: आषाढ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी करा चंद्रघंटा देवीची पूजा, या गोष्टींचा दाखवा नैवेद्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

Jul 17, 2026 | 02:30 PM
जयंत पाटील-एकनाथ शिंदे भेटीवर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘रामदास आठवलेंना भेटले तर…’

जयंत पाटील-एकनाथ शिंदे भेटीवर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘रामदास आठवलेंना भेटले तर…’

Jul 17, 2026 | 02:29 PM
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या अडचणीत भर; लॉर्ड्स वनडेपूर्वी विजयाचा हिरो मालिकेबाहेर

IND vs ENG: टीम इंडियाच्या अडचणीत भर; लॉर्ड्स वनडेपूर्वी विजयाचा हिरो मालिकेबाहेर

Jul 17, 2026 | 02:25 PM
याला तर ऑस्कर दिला पाहिजे! आधी लंगडत आला अन् खायला मिळताच…; लबाड डोगेश भाईचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही, Video Viral

याला तर ऑस्कर दिला पाहिजे! आधी लंगडत आला अन् खायला मिळताच…; लबाड डोगेश भाईचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही, Video Viral

Jul 17, 2026 | 02:25 PM
Jr NTR: बालकलाकार ते ग्लोबल स्टार! सुपरस्टार एनटीआरबद्दलच्या ‘या’ ७ गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

Jr NTR: बालकलाकार ते ग्लोबल स्टार! सुपरस्टार एनटीआरबद्दलच्या ‘या’ ७ गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

Jul 17, 2026 | 02:16 PM
सरकारी शाळेत ७ वर्षे दांडी मारून स्वतःची संस्था चालवली! छ. संभाजीनगरमधील ‘या’ शिक्षकाच्या पराक्रमावर सीईओंची मोठी कारवाई

सरकारी शाळेत ७ वर्षे दांडी मारून स्वतःची संस्था चालवली! छ. संभाजीनगरमधील ‘या’ शिक्षकाच्या पराक्रमावर सीईओंची मोठी कारवाई

Jul 17, 2026 | 02:16 PM
Mahadev Betting App Case: टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गाची इडी करणार चाैकशी, अवैध सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप

Mahadev Betting App Case: टीव्ही होस्ट शेफाली बग्गाची इडी करणार चाैकशी, अवैध सट्टेबाजीला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप

Jul 17, 2026 | 02:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा