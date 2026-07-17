Goddess Lakshmi: देवी लक्ष्मीच्या गजलक्ष्मी रूपाचे काय आहे महत्त्व, जाणून घ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ

हिंदू धर्मात हत्ती हा केवळ एक बलवान प्राणी नसून तो ऐश्वर्य, समृद्धी, बुद्धिमत्ता, स्थैर्य आणि राजवैभवाचे प्रतीक मानला जातो. विशेषतः देवी महालक्ष्मीच्या उपासनेत हत्तीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. लक्ष्मीच्या अनेक रूपांपैकी ‘गजलक्ष्मी’ हे रूप समृद्धीचे सर्वोच्च प्रतीक मानले जाते. या रूपात देवीच्या दोन्ही बाजूंना दोन शुभ्र हत्ती कलशातून किंवा कमळातून पवित्र जलाने देवीचा अभिषेक करताना दाखवले जातात. हा देखावा केवळ कलात्मक नसून त्यामागे अत्यंत गूढ आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ दडलेला आहे.
‘गज’ म्हणजे हत्ती आणि ‘लक्ष्मी’ म्हणजे संपत्ती व समृद्धीची अधिष्ठात्री देवी. समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी प्रकट झाल्यानंतर देवांनी तिचा जलाभिषेक केला, असे वर्णन अनेक ग्रंथांत येते. गजलक्ष्मीच्या मूर्तीतील हत्ती हा अखंड धन, धान्य, सुख, कीर्ती आणि वैभवाचा वर्षाव करणारा मानला जातो.
प्राचीन भारतात हत्ती हा फक्त राजे, सम्राट आणि श्रीमंत राज्यकर्त्यांकडेच असायचा. मोठ्या सैन्यातील हत्ती हा सामर्थ्य आणि संपन्नतेचे चिन्ह मानले जात असे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी हत्ती असे, तेथे वैभव आणि समृद्धी असल्याचे मानले जाई.
पुराणांमध्ये हत्तींचा संबंध मेघांशी जोडला आहे. ऐरावतासह दिव्य हत्ती पावसाचे प्रतिनिधित्व करतात. पाऊस पडल्यामुळे भूमी सुपीक होते, अन्नधान्य भरपूर पिकते आणि लोक समृद्ध होतात. त्यामुळे गजलक्ष्मीच्या जलाभिषेकाचा अर्थ केवळ अभिषेक नसून निसर्गाच्या कृपेचा आणि भरभराटीचा संदेश आहे.
हत्ती अतिशय शक्तिशाली असूनही शांत, संयमी आणि धीरगंभीर असतो. लक्ष्मीचे खरे स्वरूपही चंचल नसून सद्गुणी, संयमी आणि धर्माचरण करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्थिर राहते. त्यामुळे हत्तीचे गुण लक्ष्मीच्या तत्त्वाशी सुसंगत मानले जातात.
हत्तीची स्मरणशक्ती, निर्णयक्षमता आणि बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध आहे. धनाबरोबर विवेकही आवश्यक आहे. विवेकाशिवाय मिळालेली संपत्ती टिकत नाही. म्हणून लक्ष्मीसोबत बुद्धिमत्तेचे प्रतीक असलेला हत्ती दाखविला जातो.
देवी लक्ष्मी कमळावर विराजमान असते. कमळ हे निर्मळता, वैराग्य आणि दिव्यत्वाचे प्रतीक आहे. हत्तीचा पाण्याशी आणि कमळाशी नैसर्गिक संबंध असल्यामुळे गजलक्ष्मीचे चित्र अधिक अर्थपूर्ण होते.
समुद्रमंथनातून लक्ष्मी प्रकट झाली, त्याचवेळी दिव्य हत्ती ऐरावत देखील प्रकट झाला. ऐरावताला इंद्राचे वाहन बनण्याचा मान मिळाला. लक्ष्मी आणि ऐरावत हे दोघेही समुद्रमंथनातून प्रकट झाल्यामुळे त्यांच्यातील संबंध अधिक दृढ मानला जातो.
अष्टलक्ष्मीच्या आठ स्वरूपांपैकी गजलक्ष्मी ही राजवैभव, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान, समृद्धी आणि संततीचे रक्षण करणारी देवी मानली जाते. तिची उपासना केल्याने घरात धनाबरोबरच सन्मान, यश आणि आनंद टिकून राहतो, अशी श्रद्धा आहे.
हत्तीचे महत्त्व केवळ लक्ष्मीपुरते मर्यादित नाही. भगवान श्रीगणेशांचे हत्तीचे मस्तक ज्ञान, विवेक, स्मरणशक्ती, दूरदृष्टी आणि अडथळे दूर करण्याची क्षमता दर्शवते. म्हणूनच अनेक ठिकाणी लक्ष्मी आणि गणेशाची संयुक्त पूजा केली जाते. लक्ष्मी धन देते, तर गणेश त्या धनाचा योग्य उपयोग करण्याची बुद्धी देतात.
दक्षिण भारतातील अनेक मंदिरांमध्ये हत्ती देवसेवेचा अविभाज्य भाग आहेत. मंदिरातील हत्ती भक्तांना आशीर्वाद देतात. हा आशीर्वाद लक्ष्मीची कृपा, मंगलता आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो.
दीपावलीच्या काळात लक्ष्मीपूजनात गजलक्ष्मीची प्रतिमा किंवा हत्तीचे चित्र ठेवण्याची परंपरा अनेक भागांत आहे. त्यामुळे वर्षभर धनधान्य, सुख, यश आणि वैभव प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
हत्ती आपल्याला शिकवतो की खरे ऐश्वर्य केवळ धनात नसते. सामर्थ्य असूनही नम्र राहणे, संयमाने वागणे, बुद्धीने निर्णय घेणे आणि इतरांच्या हिताचा विचार करणे हेच लक्ष्मीप्राप्तीचे खरे साधन आहे. लक्ष्मी अशाच ठिकाणी स्थिर होते, जिथे धर्म, सदाचार, स्वच्छता, दान, कष्ट आणि नम्रता असते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: गजलक्ष्मी हे देवी लक्ष्मीचे एक शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक असलेले रूप आहे. या रूपात देवीच्या दोन्ही बाजूंना हत्ती जलाभिषेक करताना दाखवले जातात.
Ans: हत्ती हा ऐश्वर्य, राजवैभव, बुद्धिमत्ता, स्थैर्य, पाऊस आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे तो गजलक्ष्मीच्या रूपात देवीसोबत दर्शविला जातो.
Ans: पुराणांनुसार समुद्रमंथनातून देवी लक्ष्मी आणि दिव्य हत्ती ऐरावत दोघेही प्रकट झाले. त्यामुळे लक्ष्मी आणि हत्ती यांचा संबंध अधिक दृढ मानला जातो.