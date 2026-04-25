Astro Tips: शनिची साडेसाती आणि महादशा यातील फरक तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या

शनि हा केवळ “कठीण काळ देणारा” ग्रह नसून, तो जीवनात शिस्त, मेहनत आणि योग्य दिशा देणारा गुरु मानला जातो. त्यामुळे साडेसाती आणि महादशा या दोन्ही अवस्थांकडे भीतीने नव्हे तर समजून घेण्याच्या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरते.
ज्योतिषशास्त्रात शनि हा कर्मफल देणारा आणि जीवनात शिस्त, जबाबदारी आणि परिपक्वता आणणारा ग्रह मानला जातो. शनिच्या प्रभावामुळे व्यक्तीच्या आयुष्यात चढ-उतार, परीक्षा आणि शिकवण्या येतात. त्यामुळे “साडेसाती” आणि “महादशा” या दोन संकल्पना लोकांमध्ये अनेकदा भीती आणि उत्सुकता निर्माण करतात. मात्र या दोन्हींचा अर्थ, कालावधी आणि परिणाम वेगवेगळे असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार हे दोन्ही शब्द खूप वेळा ऐकायला मिळतात. पण त्याचा अर्थ वेगळा आहे.
जेव्हा शनि ग्रह तुमच्या जन्मराशीच्या आधी त्या राशीतून पुढच्या राशीत प्रवेश करतो त्याला साडेसाती म्हणतात. याचा एकूण कालावधी सात ते साडेसात वर्षांचा असतो.
प्रत्येक ग्रहाचा एक ठराविक कालावधी असतो. त्या काळात त्या ग्रहांचा तुमच्या जीवनावर प्रभाव होत असतो. यालाच महादशा असे म्हणतात. शनिची ही महादशा साधारणतः 19 वर्षे इतकी असते.
साडेसाती ही राशीनुससार परिणाम करते तर महादशा ही तुमच्या कुंडलीतील ग्रहस्थितीनुसार परिणाम करते. साडेसाती ही चढ उतार परीक्षा घेणारा काळ आहे तर महादशा ही चांगले किंवा वाईट अशा दोन्ही परिणामांची शक्यता दर्शविते. साडेसाती ही प्रत्येकाच्या पत्रिकेत कधी ना कधी येतेच तर महादशा प्रत्येकाच्या जन्मवेळेनुसार ठरत असते. साडेसाती म्हणजेच परिस्थिती बदलणारा काळ तर महादशा म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनावरती प्रभाव टाकणारा दीर्घ असा कालावधी.
शनिचा प्रभाव संतुलित करण्यासाठी काही पारंपरिक उपाय केले जातात
शनिवारी शनि देवाची पूजा करणे
गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करणे
काळ्या तिळाचे दान करणे
“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्रांचा जप करणे
ज्या राशींवर सध्या शनिचा गोचर चालू आहे किंवा ज्यांच्या कुंडलीत शनी कमकुवत आहे, त्यांना साडेसाती किंवा महादशेचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो.
नियमित पूजा आणि ध्यान करा
प्रामाणिकपणे काम करा
संयम आणि शिस्त पाळा
वृद्ध आणि गरजू लोकांची सेवा करा
Ans: साडेसाती म्हणजे शनीचा चंद्र राशीवरून होणारा गोचर. शनी जेव्हा चंद्र राशीच्या एक रास आधी, त्या राशीत आणि पुढील राशीत जातो, तेव्हा हा काळ साडेसाती म्हणून ओळखला जातो.
Ans: महादशा ही जन्मकुंडलीतील दशा प्रणालीचा भाग आहे. प्रत्येक ग्रह ठराविक कालावधीसाठी जीवनावर प्रभाव टाकतो. शनी महादशा साधारण 19 वर्षे चालते.
Ans: जर साडेसाती आणि शनी महादशा एकत्र असतील, तर परिणाम अधिक तीव्र होऊ शकतो. पण योग्य उपाय आणि संयम ठेवल्यास हा काळही सकारात्मक ठरू शकतो.