दळणवळण क्रांतीचे जनक Guglielmo Marconi यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २५ एप्रिलचा इतिहास

Guglielmo Marconi Birth Anniversary : आज रेडिओचे जनक म्हणून ओळखले जाणरे गुग्लिएल्मो मार्कोनी यांचा जन्मदिवस. त्यांनी वायरेलस संदेशवनहनाचा शोध लावून दळणवळण क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली होती.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:09 AM
Dinvishesh
आज आधुनिक दळणवळण क्षेत्राचा पाया रचणारे महान इटालियन शास्त्रज्ञ गुग्लिएल्मो मार्कोनी यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांना रेडिओचे जनक मानले जाते. १८७४ मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी लांब अंतराच्या रेडिओ लहरींच्या मदतीने १८९५ मध्ये हवेतून एक संकेत पाठवला होता. वायरलेस संदेशवहनाचा शोध त्यांनी लावला होता. यामुळे माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात एक नवी सुरुवात झाली होती. त्यांच्या या ऐतिहासिक कार्याबद्दल त्यांना १९०९ मध्ये भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञान टेलिव्हजन, वाय-फाय आणि मोबाईल तंत्रज्ञान हे मार्कोनी यांच्या मूळ सिद्धांतावरच आधारित आहे. त्यांच्या शोधामुळे समुद्रातील जहाजांशीही संपर्क साधणे देखील सुलभ झाले, ज्यामुळे हजारो प्रवाशांचे प्राण वाचवणे शक्य होते.

 25 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1859 : सुएझ कालव्याची पायाभरणी झाली.
1901 : स्वयंचलित वाहनांना नंबर प्लेट सक्तीचे करणारे न्यूयॉर्क हे अमेरिकेतील पहिले राज्य बनले.
1953 : डी. एन. ए. रेणूचे अंतरंग उलगडून दाखवणारा वॉटसन आणि क्रीक यांचा शोधनिबंध नेचर मासिकात प्रकाशित झाला.
1966 : भूकंपामुळे ताश्कंद शहराचा मोठ्या प्रमाणावर नाश झाला.
1982 : भारतात दूरदर्शनवर पहिल्यांदा रंगीत प्रसारण सुरू झाले यात रामायण, महाभारत अशा मालिका होत्या.
1983: पायोनियर-10 अंतराळयान सूर्यमालेतून बाहेर गेले.
1989 : श्रीलंकेच्या संसदेने भारतीय वंशाच्या 330,000 तमिळांना मताधिकार देण्याचा निर्णय घेतला.
2000: सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त अलमट्टी धरणाची उंची 519.6 मीटरपर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली.
2008 : जागतिक मलेरिया दिन
2015 : नेपाळमध्ये 7.8 तीव्रतेच्या भूकंपात 9100 लोकांचा मृत्यू
2022 : ट्वीटरने एलोन मस्क कडून 44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सला खरेदी करण्याची ऑफर स्वीकारली.

25 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

1214 : लुई (नववा) – फ्रान्सचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 ऑगस्ट 1270)
1874 : ‘गुग्लिएल्मो मार्कोनी’ – रेडिओचे संशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 जुलै 1937)
1918 : ‘शाहू मोडक’ – हिंदी व मराठी चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 मार्च 1993)
1940 : ‘अल पचिनो’ – हॉलिवूडमधील अभिनेता यांचा जन्म.
1961 : ‘करण राझदान’ – अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक यांचा जन्म.
1961 : ‘दिनेश डिसोझा’ – भारतीय-अमेरिकन पत्रकार आणि लेखक यांचा जन्म.
1964 : ‘आर. पी. एन. सिंग’ – भारतीय राजकारणी यांचा जन्म.

25 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

1999 : ‘पंढरीनाथ रेगे’ – साहित्यिक यांचे निधन.
2002 : ‘इंद्रा देवी’ – लाटव्हियाच्या योगशिक्षिका यांचे निधन. (जन्म: 12 मे 1899)
2003 : ‘लिन चॅडविक’ – ब्रिटिश शिल्पकार यांचे निधन. (जन्म: 24 नोव्हेंबर 1914)
2005 : ‘स्वामी रंगनाथानंद’ – भारतीय साधू आणि शिक्षक यांचे निधन. (जन्म: 15 डिसेंबर 1908)
2023 : ‘प्रकाशसिंग बादल’ – भारतीय राजकारणी, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री यांचे निधन.

