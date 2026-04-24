Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशीच्या दिवशी तुळशीच्या बियाचे ‘हे’ उपाय करा, घरात नांदेल सुख समृद्धी

हिंदू धर्मात वर्षभरात एकूण २४ एकादशीचे व्रत पाळले जातात. प्रत्येक महिन्यात दोनदा एकादशी येते. माघ आणि कार्तिक महिन्यांप्रमाणेच वैशाख महिना देखील धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, त्यामुळे या महिन्याच्या एकादशीचे महत्त्व अधिकच वाढते. यावेळी एप्रिल महिन्यात मोहिनी एकादशीचे व्रत पाळले जाणार आहे. या दिवशी तुळशीशी संबंधित काही विधी केल्याने लक्ष्मी आणि नारायणाचा आशीर्वाद मिळतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी वाढते.
हिंदू पंचांगानुसार, यावर्षी मोहिनी एकादशीचा उपवास सोमवार, 27 एप्रिल रोजी भक्तीभावाने आणि श्रद्धेने पाळला जाणार आहे. या दिवशी ध्रुव योगाचा विशेष संयोग होतो, जो सकाळी सुरू होऊन रात्री 9.36 पर्यंत असेल. हा योग भगवान विष्णूशी संबंधित असून जीवनात स्थिरता आणि सकारात्मकता आणतो, असे मानले जाते. त्याचवेळी अभिजीत मुहूर्त सकाळी 11.53 ते दुपारी 12.45 पर्यंत असेल, जो शुभ कार्यांसाठी अत्यंत फलदायी मानला जातो.
जर तुम्हाला यश मिळवण्यासाठी अजूनही संघर्ष करावा लागत असेल आणि तुमचा पैसा टिकत नसेल, तर या एकादशीला स्नान करून ध्यान केल्यावर भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांची पूजा करा. गाईच्या दुधात तुळस मिसळून अभिषेक करा, कारण यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
जर तुम्ही सातत्याने कठोर परिश्रम करूनही तुमच्या नोकरीत किंवा व्यवसायात अडथळ्यांना सामोरे जात असाल, तर मोहिनी एकादशीला तुळशीच्या रोपाजवळ ११, २१ किंवा ५१ दिवे लावा आणि तुळशी चालीसा म्हणा. असे मानले जाते की यामुळे सर्व अडथळे दूर होतात आणि यशाचा मार्ग मोकळा होतो.
तुमच्या घरात तणाव आणि कलह कायम असेल आणि शांतता टिकून असेल, तर मोहिनी एकादशीला तुळशीच्या रोपाला जानवे अर्पण करा. या उपायामुळे नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि सुख, समृद्धी व सकारात्मकतेचा प्रवाह वाढतो.
जर तुम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही तुमचे वैवाहिक जीवन अजूनही दुःखी असेल, तर मोहिनी एकादशीला तुळशी मातेला सोळा अलंकार अर्पण करा. हा विधी शुभ मानला जातो आणि त्यामुळे नातेसंबंध सुधारतात, घरात आनंद येतो व चांगले भाग्य लाभते.
Ans: मोहिनी एकादशी ही भगवान विष्णूंना समर्पित एक पवित्र एकादशी आहे. या दिवशी उपवास, पूजा आणि दान केल्याने पापांचा नाश होतो आणि जीवनात सुख-समृद्धी येते असे मानले जाते.
Ans: तुळस ही अत्यंत पवित्र वनस्पती मानली जाते आणि भगवान विष्णूंना प्रिय आहे. तुळशीच्या बियांचा वापर केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा, शांती आणि समृद्धी वाढते असे मानले जाते.
Ans: तुळशीच्या बिया पाण्यात किंवा कच्च्या दुधात मिसळून भगवान विष्णूंना अर्पण कराव्यात, त्या बियांचे थोडे प्रमाण घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ ठेवावे, पूजा केल्यानंतर त्या बिया पवित्र ठिकाणी विसर्जित कराव्यात