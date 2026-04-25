zodiac sign: अनाफा योगाचा वृषभ आणि कर्क राशींसह या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

आज शनिवार, 25 एप्रिल रोजी चंद्र दिवसरात्र कर्क राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. तसेच चंद्र आश्लेषा नक्षत्रातून देखील संक्रमण करणार आहे. या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:00 AM
आज शनिवार, 25 एप्रिल रोजी चंद्र कर्क राशीतून सिंह राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या संक्रमणामुळे गौरी योग तयार होणार आहे. चंद्रापासून बाराव्या घरात गुरूच्या स्थितीमुळे अनाफा योग तयार होईल. चंद्र आणि इतर ग्रहांच्या शुभ युतीमुळे आजचा दिवस काही राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. तसेच आज वैशाख शुक्ल पक्षातील नवमी तिथी म्हणजे सीता नवमी देखील आहे. अनाफा योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांसोबत आणि कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात फायदा होण्याची संधी मिळेल. तुमच्या कलात्मक आणि सर्जनशील क्षमतांचा तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल.

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्या कलात्मक आणि सर्जनशील क्षमतांमुळे तुम्हाला नफा आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकांसोबत चांगला वेळ घालवता येईल. तुमच्या कुटुंबात एखादा शुभ प्रसंग घडू शकतो. पाणी आणि पेय व्यवसायाशी संबंधित लोकांना विशेष फायदा होईल.

तूळ रास

तूळ राशींच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. वरिष्ठांकडून सहकार्य आणि पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या विरुद्ध लिंगाच्या सहकाऱ्यांकडून विशेष पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला आर्थिक प्रगतीच्या संधी मिळतील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुम्हाला नवीन प्रकल्प आणि उपक्रमांवर काम करण्याची संधीही मिळू शकते. तुम्हाला एका मनोरंजक कार्यक्रमाचा आनंद घेता येईल. आर्थिक क्षेत्रात तुम्हाला दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस शुभ राहील. तुमच्या राशीपासून सातव्या घरात होणारे चंद्राचे भ्रमण तुम्हाला व्यवसायात लाभ मिळवून देईल. भागीदारीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही भागीदारीत एखादा नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची शक्यताही आहे. एखादा प्रकल्प सुरू केल्यास तुम्हाला यश मिळू शकते. मालमत्तेसंबंधीच्या कामात नफ्याची संधी निर्माण होईल. शिक्षण क्षेत्रात तुमच्या कामगिरीत सुधारणा होईल.

कुंभ रास

कुंभ राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस शुभ राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. कामाच्या ठिकाणी, तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांशी समन्वय साधावा लागेल. कुटुंबातील कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबाबत आणि त्याचबरोबर तुमच्या प्रतिस्पर्धकांबाबतही सतर्क राहावे लागेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Apr 25, 2026 | 09:00 AM

