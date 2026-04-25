DC Vs PBKS Pitch Report: फलंदाज की गोलंदाज? कोण ठरणार वरचढ? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

दिल्लीसमोर अजिंक्य पंजाब किंग्जचे आव्हान
दिल्ली कॅपिटल्सच्या कामगिरीकडे लक्ष
दुपारी 3.30 वाजता सुरू होणार सामना
Tata IPL 2026 Live DC Vs PBKS Updates: आज दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यात सामना होणार आहे. दुपारी 3.30 वाजता हा सामना सुरू होणार आहे. श्रेयस अय्यर अन् अक्षर पटेल (IPL 2026) आमनेसामने येणार आहेत. आयपीएल २०२६ चा रोमांच आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे! आज दिल्लीच्या ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियमवर दोन बलाढ्य संघ समोरासमोर उभे ठाकणार आहेत.
पंजाब किंग्जचा संघ आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. पंजाब किंग्ज पॉईंट्स टेबलमध्ये सध्या 1 ल्या स्थानावर आहे. पंजाबने आतापर्यंत यंदाच्या हंगामात सर्व सामने जिंकले आहेत. 6 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. तर एक पावसामुळे रद्द झाला आहे. त्यामुळे सध्या श्रेयस अय्यरचा संघ 11 पॉईंट्ससह 1 ल्या स्थानी आहे.
तर दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व अक्षर पटेल करत आहे. डीसीचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 व्या स्थानी आहे. दिल्लीने आतापर्यंत 6 पैकी 3 सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना दिल्लीसाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. केएल राहुल, डेव्हिड मिलर, कुलदीप यादव यांच्यावर दिल्लीची मदार असणार आहे.
काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?
दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी नंदनवन समजली जाते. दिल्लीची खेळपट्टी ही पूर्णपणे सपाट असून ती फलंदाजांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. हे मैदान थोडे लहान असल्याने या ठिकाणी आज हायस्कोअर सामना पाहायला मिळू शकतो. दुसऱ्या डावात खेळपट्टी थोडी कोरडी होऊन फिरकीपटूंना मदत होऊ शकते. या मैदानावर 200 हून अधिक धावांचा पाठलाग करणे देखील शक्य आहे. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होत असल्याने खेळाडूंना ४० अंश सेल्सिअस तापमानाचा सामना करावा लागणार आहे.
पंजाब किंग्जची संभाव्य टीम: प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्या, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, मार्क्स स्टॉइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को जानसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, युझवेंद्र चहल, अर्शर्दीप सिंग.
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पथुम निसंका, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा.