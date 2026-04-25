फिटनेसचं वेड जंगलाच्या राजालाही लागलं! खुल्या मैदानात सिंह करु लागला पुश-अप्स, पाहून सिहींणीलाही बसला धक्का; Video Viral

Lion Viral Video : जंगलाच्या राजाला आलं फिटनेसचं टेन्शन..! त्याने सिंहीणीसमोरच पुश-अप्स करायला सुरुवात केली. व्हिडिओतील दृष्ये पाहाल तर डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:30 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • सिंह माणसांसारखे पुश-अप्स करताना दिसल्याने व्हिडिओ व्हायरल.
  • सिंहीणही हे दृश्य पाहून आश्चर्यचकित झाल्याचे दिसते.
  • काही यूजर्सना व्हिडिओ खरा वाटतो, तर काहींना तो एआय निर्मित वाटतो.
सोशल मिडियावर अलिकडे सिंहांसंबंधित एक मजेदार व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्ये पाहून तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही. सिंह हा जंगलाचा राजा मानला जातो. सिंहाचे याआधीही इंटरनेटवर शिकारीचे अनेक थरारक व्हिडिओज शेअर करण्यात आले आहेत. पण अलिकडे त्याचा एक रंजक व्हिडिओ शेअर आलाय ज्यात सिंह माणसांप्रमाणे पुश-अप्स करताना दिसला. हे दृष्य इतके विलक्षण होते की मागे निवांत बसलेली सिंहीण देखील सिंहाला या अवतारात पाहून थक्क झाली. सिंहीणीची प्रतिक्रिया आणि सिंहाचा हा फिटनेस आता यूजर्सचे लक्ष वेधून घेत आहे. दरम्यान व्हिडिओत नक्की काय घडून आलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, जंगलाचा राजा आणि आणि राणी म्हणजेच सिंह आणि सिंहीण एका ठिकाणी एकत्र वेळ घालवत आहेत. इथे सिंहीण तर निवांत आराम करत असते पण सिंह मात्र आरामाच्या मूडमध्ये नसतो. तो हात जमिनीला टेकवून अगदी माणसांप्रमाणे पुश-अप्स करु लागतो. त्याला पाहून असं वाटतं की सिंह देखील आपल्या फिटनेसची काळजी घेत आहे. मुख्य म्हणजे यूजर्सचं काय तर मागे बसलेली सिंहीण देखील सिंहाला असं करताना पाहून थक्क होताना दिसून आली. व्हिडिओतील या दृष्यांना काही यूजर्सने एआय मानले आहे तर काही म्हणत आहेत की, सिंह शिकारीची तयारी करत असावा.

 

 

सिंहाच्या फिटनेसचा हा व्हिडिओ @lexraym नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘सिंहसुद्धा सराव चुकवत नाहीत’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “अरे मित्रा, खूप छान! पुढच्या आठवड्यात ही संख्या वाढव.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर प्राणी स्वतःला शिस्त लावून अधिक बलवान बनवू शकत असतील, तर मग आपण मानव त्यांच्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी का करू शकत नाही?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे खरं वाटत नाहीये, हे एआय असावं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 25, 2026 | 09:30 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

