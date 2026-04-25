Kuwait Attack : कुवेत सीमेवर महासंग्राम! इराकी ड्रोनचा उत्तरेकडील चौक्यांवर भीषण हल्ला; फायबर-ऑप्टिक तंत्रज्ञानाने जगाला हादरवले

Kuwait Border Drone Attack : इराकहून आलेल्या स्फोटक ड्रोनद्वारे कुवेतच्या उत्तर सीमेवर हल्ला करण्यात आला आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, हे ड्रोन फायबर-ऑप्टिक तारांच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जात होते.

Updated On: Apr 25, 2026 | 09:11 AM
कुवेत सीमेवर महासंग्राम! इराकी ड्रोनचा उत्तरेकडील चौक्यांवर भीषण हल्ला; फायबर-ऑप्टिक तंत्रज्ञानाने जगाला हादरवले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • कुवेत सीमेवर ड्रोनचा थरार
  • फायबर-ऑप्टिक तंत्रज्ञानाचा वापर
  • विमानतळ पुन्हा सुरू

Kuwait border drone attack 2026 : मध्य पूर्वेतील आखाती प्रदेशात (US-Israel Iran War) शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी तणाव अधिकच गडद होताना दिसत आहे. शुक्रवारी पहाटे कुवेतच्या उत्तर सीमेवर झालेल्या एका भीषण ड्रोन हल्ल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा हल्ला केवळ लष्करी चौक्यांवरील प्रहार नसून, कुवेतच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले थेट आव्हान मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, हा हल्ला करण्यासाठी वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान पाहून संरक्षण तज्ज्ञही चक्रावून गेले आहेत.

उत्तर सीमेवर मध्यरात्रीचा थरकाप

कुवेतच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी इराकी सीमेवरून दोन स्फोटक ड्रोन कुवेतच्या हवाई क्षेत्रात घुसले. या ड्रोननी उत्तर सीमेवरील दोन महत्त्वाच्या लष्करी चौक्यांना लक्ष्य केले. हा हल्ला इतका अचूक होता की लष्करी सुविधांचे आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने, या हल्ल्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु कुवेतच्या सुरक्षा दलांना आता हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, हे ड्रोन फायबर-ऑप्टिक केबल्सद्वारे नियंत्रित केले जात होते, जे आधुनिक युद्धतंत्रातील एक अत्यंत घातक आणि नवीन प्रकार मानला जातो.

हल्ल्यामागील ‘मास्टरमाईंड’ कोण?

कुवेतवर झालेला हा काही पहिलाच हल्ला नाही. गेल्या काही महिन्यांत कुवेतच्या हवाई क्षेत्रात अनेकदा संशयास्पद ड्रोन दिसले आहेत. १० एप्रिल रोजी तर २४ तासांच्या आत तब्बल सात शत्रू ड्रोननी कुवेतच्या नॅशनल गार्ड तळांना लक्ष्य केले होते, ज्यात अनेक सैनिक जखमी झाले होते. लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, या हल्ल्यांमागे इराणशी संबंधित सशस्त्र गट जसे की ‘सराया औलिया अल-दाम’ यांचा हात असण्याची शक्यता आहे. या गटांनी यापूर्वीही कुवेत आणि जॉर्डनमधील हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. आखाती देशांमधील हे वाढते ‘ड्रोन युद्ध’ आता एका मोठ्या संघर्षाकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे.

credit – social media and Twitter

कुवेत विमानतळ पुन्हा सुरू: प्रवाशांना मोठा दिलासा

एकीकडे सीमेवर युद्धाचे सावट असताना दुसरीकडे कुवेत सरकारने एक धाडसी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कुवेतचे नागरी हवाई वाहतूक महासंचालक, शेख हमूद मुबारक हमूद अल-सबाह यांनी घोषणा केली की, कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता अधिकृतपणे पुन्हा सुरू झाले आहे. २८ फेब्रुवारीपासून सुरक्षेच्या कारणास्तव हे हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद करण्यात आले होते. येत्या रविवारपासून टर्मिनल ४ आणि ५ वरून विमानसेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल. सुरक्षा यंत्रणांनी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेतला असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.

युद्धाचे सावट पुन्हा घोंघावत आहे का?

कुवेत आणि इराक सीमेवरील ही अस्थिरता जागतिक शांततेसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. इराकच्या जमिनीचा वापर करून कुवेतवर होणारे हे ड्रोन हल्ले थेट प्रादेशिक युद्धाला निमंत्रण देत आहेत. जर हे हल्ले थांबले नाहीत, तर कुवेतला स्वसंरक्षणासाठी मोठी लष्करी कारवाई करावी लागू शकते. सध्या कुवेती लष्कर हाय अलर्टवर असून कोणत्याही संभाव्य घुसखोरीला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: कुवेतवर कोणत्या देशातून ड्रोन हल्ला करण्यात आला?

    Ans: कुवेतच्या उत्तर सीमेवर इराकी सीमेवरून डागण्यात आलेल्या स्फोटक ड्रोनद्वारे हा भीषण हल्ला करण्यात आला.

  • Que: या हल्ल्यात फायबर-ऑप्टिक तंत्रज्ञानाचा काय संबंध आहे?

    Ans: तपासात असे उघड झाले की, हे ड्रोन फायबर-ऑप्टिक तारांच्या माध्यमातून नियंत्रित केले जात होते, ज्यामुळे शत्रूच्या रडारला चकवा देणे सोपे झाले.

  • Que: कुवेत विमानतळ कधीपासून पूर्णपणे सुरू होणार आहे?

    Ans: २८ फेब्रुवारीपासून बंद असलेले विमानतळ आता पुन्हा सुरू झाले असून, रविवारपासून टर्मिनल ४ आणि ५ वरून विमानसेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.

Published On: Apr 25, 2026 | 09:11 AM

Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा 'डर्टी बॉम्ब' प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी

US-Iran War: इराणचा 'गुप्त शिकारी' तैनात! अमेरिकन नौदलाला 'Narwhal' धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही 'ॲक्टिव्ह'

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण 'स्वॅग'मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

