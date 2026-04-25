Sita Navami 2026: सीता नवमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, देवी सीतेची तुमच्यावर राहील विशेष कृपा

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमीला सीता नवमी किंवा जानकी नवमी म्हणतात. यावर्षी हा सण शनिवार, 25 एप्रिल रोजी आहे. सीता नवमीच्या दिवशी कोणती कामे करावी जाणून घ्या.
वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमीला सीता नवमीचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. यावेळी सीता नवमी शनिवार, 25 एप्रिल रोजी आहे. या दिवशी भक्त देवी सीता आणि राम यांची विशेष पूजा करतात. असे मानले जाते की, या दिवशी देवी सीता पृथ्वीवर प्रकट झाली होती. देवी सीतेला आदर्श पत्नी, धैर्य आणि पवित्रतेचे प्रतिक मानले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी केले गेलेले दान आणि व्रत खूप फायदेशीर मानले जाते. विशेषतः पृथ्वीशी संबंधित गोष्टींचे दान केले जाते. म्हणजे अन्नधान्य, मातीच्या भांडी, पाणी इत्यादी दान करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी केलेले दान खूप जास्त फायदेशीर असते आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा आणते.
वाल्मिकी रामायणानुसार, मिथिलाचे राजाला अपत्यप्राप्ती नव्हती. ते संतानप्राप्तीसाठी धार्मिक विधी आणि यज्ञ करत होते. एक दिवस त्यांनी यज्ञासाठी जमीन तयार करण्याचा निर्णय घेतला. वैशाख शुक्ल नवमीच्या दिवशी राजा जनक ज्यावेळी शेतात कुऱ्हाड चालवत होता. तेव्हा त्याचा एक घाव जमिनीमध्ये अडकला गेला. ज्यावेळी तिथे खोदकाम केले त्यावेळी तिथे एक कन्या रत्न प्राप्त झाली. जी मातीच्या भांड्यामध्ये सुरक्षित होती.
कारण की ही कन्या पृथ्वीवर प्राप्त झाली होती. यामुळे तिला सीता नाव दिले गेले. संस्कृतमध्ये याला सीता म्हटले जाते. पुढे जाऊन देवी सीता भगवान राम यांची पत्नी बनली आणि रामायणाच्या कथेची महत्त्वपूर्ण भाग बनली.
सीता नवमीच्या दिवशी भक्ताने सकाळी लवकर उठून स्नान करून स्वच्छ कपडे परिधान करावे. यानंतर व्रत आणि पूजा करावी.
सर्वात पहिले देवघर स्वच्छ करून घ्यावे.
एका व्यासपीठावर भगवान राम आणि सीतेच्या मूर्तीची स्थापना करावी. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही रामदरबार उभे करू शकता. राम दरबारामधे राम सीतेसोबत लक्ष्मण आणि हनुमानाच्या चित्राची स्थापना करू शकता.
पूजेमध्ये धूप, दिवा, फूल, फळ आणि नैवेद्य अर्पण केले जाते. रामरक्षा स्तोत्राचे आणि श्रीरामचरितमानसाचे पठण करणे शुभ मानले जाते. काही लोक या दिवशी भजन किर्तन करतात. काही ठिकाणी राजा जनक आणि सुनयनाची देखील पूजा केली जाते. यासोबतच पृथ्वीची पूजा करण्याची देखील परंपरा आहे. कारण माता सीतेचा संबंध पृथ्वीशी मानले जाते.
सीता नवमीच्या दिवशी व्रत पाळण्याला विशेष महत्त्व आहे. हे व्रत पाळणारे भक्त दिवसभर उपवास करून फळाचे सेवन करतात किंवा निर्जळ उपवास देखील केला जातो. संध्याकाळी उपवास सोडला जातो. या दिवशी काही लोक मातीच्या भांड्यामध्ये तांदूळ, धान्य आणि पाणी भरून गरजूवंतांना दान करतात.
देवी सीतेच्या जीवनात नेहमी संयम, धैर्य आणि खरेपणाचा संदेश दिला जातो. यावरून आपल्याला शिकवण मिळते की कठीण परिस्थितीमध्ये धैर्य आणि मर्यादा सोडू नये.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: सीता नवमी हा देवी सीता यांच्या जन्माचा पवित्र दिवस मानला जातो. हा सण वैशाख शुक्ल नवमीला साजरा केला जातो.
Ans: या दिवशी देवी सीता आणि भगवान राम यांची पूजा केली जाते. रामदरबाराची स्थापना करून धूप, दीप, फुले आणि नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
Ans: अन्नधान्य, मातीची भांडी, पाणी आणि वस्त्र दान करणे विशेष लाभदायक मानले जाते.