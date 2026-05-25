Pune Crime: CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना

Updated On: May 25, 2026 | 09:43 AM IST
सारांश

पुण्यातील लोहगाव परिसरात CET परीक्षेत अपेक्षित गुण न मिळाल्याच्या नैराश्यातून 18 वर्षीय दुर्वा खांदवे हिने राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. ती शिक्षणात हुशार होती. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक ताण आणि मानसिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

विस्तार
  • CET परीक्षेतील अपेक्षित गुण न मिळाल्याने विद्यार्थिनी तणावात होती.
  • 18 वर्षीय दुर्वा खांदवे हिने राहत्या घरी आत्महत्या केली.
  • घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
पुणे: पुण्यातून एक हृदय दावा घटना समोर आली आहे. सीईटी परीक्षेत अपेक्षित गुन्हा मिळाल्याच्या निराशातून 18 वर्षे विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घडलेली घटना पुणे शहरातील लोहगाव परिसरात घडली. या घटनेने परिसरात हळूहळू व्यक्त केली जाते.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव दुर्वा दत्तात्रय खांदवे असे आहे. दुर्वाही शिक्षणात हुशार विद्यार्थीनी होती. खाजगी शिक्षण संस्थेच्या प्रवेशासाठी दिलेल्या सीईटी परीक्षेत अपेक्षे प्रमाणे तिला कमी गुण मिळाले. त्यामुळे ती गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली होती. अखेर तिने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले. असं प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी आकाश्मित मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास करण्यात येत आहे. दुर्वाच्या निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा डोक्यात रिकामा सिलिंडर घालून खून केल्याची धक्कादायक घटना कोंढव्यातील येवलेवाडी भागात घडली आहे. खूनानंतर आरोपी पती येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात हजर झाला असून, पोलिसांनी रात्री उशीरा त्याला अटक केली आहे. गीता जाधव-कर्चे (वय २६, सध्या रा. येवलेवाडी, मूळ रा. सातारा) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी पती राजेंद्र जनार्दन कर्चे (वय ३२, मूळ रा. पिंपरी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्याला अटक केली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी राजेंद्र येवलेवाडीतील एका बांधकाम साईटवर रंगकाम करतो. गीताचा विवाह झाला होता. ती पतीपासून विभक्त झाली असून, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात गीता आणि राजेंद्र यांनी मोजक्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत घरी विवाह केला होता. दोघे येवलेवाडीतील गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून तो पत्नी गीताच्या चारित्र्याचा संशय घेत होता. शुक्रवारी (२२ मे) त्यांच्यात वाद झाले. नंतर शनिवारी पहाटे त्याने गीताच्या डोक्यात सिलिंडर घालून खून केला. खून केल्यानंतर त्याने बाहेरून खोलीचा दरवाजा लावून घेतला. राजेंद्र पसार होण्याच्या तयारीत होता. दिवसभर तो येवलेवाडीत फिरला. नंतर शनिवारी (२३ मे) सायंकाळी सहाच्या सुमारास येवलेवाडी पोलिसांकडे हजर झाला. पत्नीचा खून केल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती मिळताच येवलेवाडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मारुती पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थिनीचे नाव काय होते?

    Ans: दुर्वा दत्तात्रय खांदवे असे तिचे नाव होते.

  • Que: आत्महत्येमागचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: CET परीक्षेत अपेक्षित गुण न मिळाल्यामुळे ती नैराश्यात होती.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: लोहगाव पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.

