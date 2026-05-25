उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 25, 2026 | 10:19 AM IST
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये लिची बासुंदी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली लिचीची बासुंदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा चांगली लागेल.

विस्तार

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर थंड पदार्थांचे अतिशय आवडीने सेवन केले जाते. ताक, दही, लस्सी इत्यादी पदार्थांसोबतच इतर थंड पदार्थ सुद्धा खाल्ले जातात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे बासुंदी. दूध, सुका मेवा आणि वेलची पावडरचा वापर करून बनवलेली बासुंदी जेवणाची चव वाढते आणि शरीरात थंडावा निर्माण करते. पण नेहमीच तीच साधी बासुंदी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही झटपट लिची बासुंदी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी वेळात झटपट तयार होतो. याशिवाय उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात लिची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. लिचीमध्ये पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. त्यामुळे उन्हाळ्यात शरीरात हायड्रेट ठेवण्यासाठी मदत होते. लिचीचे सेवन रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरते. चला तर जाणून घेऊया लिची बासुंदी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • लिची
  • दूध
  • वेलची पावडर
  • साखर
  • सुका मेवा
कृती:

  • लिची बासुंदी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लिची स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर लिचीची साल काढून त्यातील गर काढा आणि बिया काढून टाका.
  • कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला उकळी आल्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • दूध आटल्यानंतर त्यात साखर आणि वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमधील दूध आटून घट्ट झाल्यानंतर त्यात बारीक करून घेतलेला सुका मेवा आणि केशर काड्या घाला आणि मिक्स करा.
  • बासुंदीचे मिश्रण थंड झाल्यानंतर त्यात मिक्सरमधून बारीक करून पेस्ट करून घेतलेला लिचीचा गर घाला आणि मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली लिचीची बासुंदी.

