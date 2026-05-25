Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Planning To Buy Tata Tigor Base Variant Check Emi Details After 1 Lakh Rupees Down Payment

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

Updated On: May 25, 2026 | 10:28 AM IST
सारांश

Tata Tigor EMI Details: टाटा मोटर्सची लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट सेडान Tata Tigor कमी बजेटमध्ये आकर्षक फीचर्ससह उपलब्ध आहे. जर तुम्ही 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट करून ही कार घरी आणण्याचा विचार करत असाल, तर तिची ईएमआय, ऑन-रोड किंमत आणि एकूण खर्चाची माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Tata Tigor च्या बेस व्हेरिएंटची दिल्लीतील ऑन-रोड किंमत सुमारे 6.10 लाख रुपये आहे.
  • 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 5.10 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल आणि 7 वर्षांसाठी ईएमआय सुमारे 8,211 रुपये असेल.
  • टाटा टिगोरची स्पर्धा मारुती डिझायर, होंडा अमेझ आणि ह्युंदाई ऑरा सारख्या सेडान कार्ससोबत होत आहे.
भारतातील प्रमुख वाहन निर्माता कंपन्यांपैकी एक असलेल्या टाटा मोटर्स वेगवेगळ्या सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री करते. वाहन निर्माता कंपनी कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये Tata Tigor ची विक्री करते. जर तुम्ही सेडान कारचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल आणि 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट करण्यासाठी तयार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. सेडान कारचे बेस व्हेरिअंट खरेदी घरी घेऊन येण्यासाठी 1 लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला ईएमआय भरावा लागेल आणि संपूर्ण व्यवहार कसा होईल, याबाबत आता जाणून घेऊया.

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Tata Tigor ची किंमत

टाटा कॉम्‍पॅक्‍ट सेडान कार सेगमेंटमध्ये Tigor सादर करते. या गाडीची एक्‍स शोरूम किंमत 5.55 लाख रुपये आहे. जर तुम्ही या गाडीची दिल्लीमध्ये खरेदी केली तर सुमारे 22 हजार रुपये आरटीओ आणि सुमारे 33 हजार रुपये इंश्‍योरेंससाठी खर्च करावे लागणार आहेत. त्यानंतर टाटा टिगोरची ऑन रोड किंमत सुमारे 6.10 लाख रुपये होते. (फोटो सौजन्य – Tata)

एक लाख डाऊन पेमेंटनंतर किती असेल ईएमआय?

जर तुम्ही या गाडीचे बेस व्हेरिअंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल बँक तुम्हाला या गाडीच्या एक्स शोरूम किंमतीवर कर्ज देणार आहे. एक लाख रुपयांचे डाऊन पेमेंट केल्यानंतर सुमारे 5.10 लाख रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. बँक जर तुम्हाला 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी 5.10 लाख रुपये देत असेल तर दर महिन्याला तुम्हाला 8211 रुपये ईएमआय भरावा लागणार आहे.

गाडीची किंमत किती असेल?

जर तुम्ही 9 टक्के व्याजासह सात वर्षांसाठी बँकेकडून 5.10 लाख रुपयांचे कार लोन घेतले, तर तुम्हाला 7 वर्षांसाठी 8211 रुपयांचा ईएमआय भरावा लागणार आहे. त्यामुळे, सात वर्षांत, तुम्हाला टाटा टिगोरच्या बेस व्हेरिएंटसाठी व्याजापोटी अंदाजे 1.79 लाख रुपये भरावे लागतील. यानंतर, एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याजासह तुमच्या कारची एकूण किंमत अंदाजे 7.89 लाख रुपये होईल.

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

कोणासोबत होतेय स्पर्धा?

टाटा टिगोर गाडी एक कॉम्पॅक्ट सेडान म्हणून सादर करते. टिगोरची थेट स्पर्धा नव्या पिढीतील मारुती डिझायर, होंडा अमेझ आणि ह्युंदाई ऑरा यांसारख्या सेडान गाड्यांसोबत केली जात आहे.

Web Title: Planning to buy tata tigor base variant check emi details after 1 lakh rupees down payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 10:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला
1

Maruti मोठ्या धमाक्यासाठी सज्ज! स्मार्ट फीचर्स आणि हायब्रिड इंजिनसह लवकरच लाँच होणार नवीन कार, ग्राहकांची उत्सुकता शिगेला

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर
2

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक
3

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

CNG Cars India: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे टेन्शन विसरा! ‘या’ ५ सीएनजी कार देतात जबरदस्त मायलेज; बजेटमध्ये होणार मोठी बचत
4

CNG Cars India: पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे टेन्शन विसरा! ‘या’ ५ सीएनजी कार देतात जबरदस्त मायलेज; बजेटमध्ये होणार मोठी बचत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

नवीन Tata Tigor घरी आणायची आहे? 1 लाख डाउन पेमेंटवर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण व्यवहार

May 25, 2026 | 10:28 AM
Live मॅच दरम्यान हार्ट अटॅक, मैदानावरच सोडले प्राण; ‘या’ खेळाडूची अचानक Exit

Live मॅच दरम्यान हार्ट अटॅक, मैदानावरच सोडले प्राण; ‘या’ खेळाडूची अचानक Exit

May 25, 2026 | 10:25 AM
किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

किती गोंडस! प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थ्यांसोबत चक्क श्वानाने जोडले हात; व्हायरल VIDEO ने जिंकली नेटकऱ्यांची मने

May 25, 2026 | 10:21 AM
उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

May 25, 2026 | 10:19 AM
CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!

CBSE बोर्डाचा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; उत्तरपत्रिकेची स्कॅन कॉपी मिळवण्यासाठी मुदत का वाढवली? जाणून घ्या नवी तारीख!

May 25, 2026 | 10:02 AM
Pune Crime: CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना

Pune Crime: CET निकालानंतर मानसिक तणाव, विद्यार्थिनीने राहत्या घरी संपवलं जीवन; पुण्यातील घटना

May 25, 2026 | 09:43 AM
Kalyan Dombivli Politics: ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या कार्यालयाचे शिंदेंच्या नगरसेवकाच्या हस्ते उद्घाटन,नेमकं काय आहे प्रकरण?

Kalyan Dombivli Politics: ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या कार्यालयाचे शिंदेंच्या नगरसेवकाच्या हस्ते उद्घाटन,नेमकं काय आहे प्रकरण?

May 25, 2026 | 09:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM