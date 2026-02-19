“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

‘लल्ला अँथम: अ वॉर्निंग फ्रॉम सुबेदार’ला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर Amazon Prime Video आणि T-Series यांनी त्यांच्या आगामी प्राइम ओरिजिनल चित्रपट सुबेदार मधील अधिकृत ‘लल्ला’ गाण्याचा हाय-व्होल्टेज व्हिडिओ प्रदर्शित केला आहे. दिग्गज अभिनेते अनिल कपूर प्रमुख भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटातील हे गाणे ऊर्जा, अभिमान आणि सुबेदार अर्जुन मौर्य यांच्या अढळ नैतिक मूल्यांचे प्रभावी चित्रण करते.
रोहन-विनायक यांच्या संगीतबद्ध या गाण्याचे बोल ऋषी उपाध्याय यांनी लिहिले असून, विशाल ददलानी यांच्या दमदार आवाजामुळे या ट्रॅकला वेगळीच धार प्राप्त झाली आहे. ‘लल्ला’ हे गाणे अभिमान आणि नियंत्रण यांच्यातील तीव्र संघर्षाचे संगीतबद्ध रूप सादर करते. ठेक्यांची दमदार मांडणी आणि संयमित उभारणी यामुळे पडद्यावरचा तणाव अधिक तीव्रतेने जाणवतो, तर गीतातील आशय व्यक्तिरेखेच्या अंतर्गत शक्तीचे प्रतीक ठरतो.
गाण्याच्या व्हिडिओमध्ये चित्रपटातील काही महत्त्वपूर्ण दृश्यांची झलक दाखवण्यात आली आहे. आदित्य रावल, सौरभ शुक्ला, फैसल मलिक, मोना सिंह आणि राधिका मदान यांच्या व्यक्तिरेखांचे प्रभावी क्षण यातून समोर येतात. त्यामुळे सुबेदार अर्जुन मौर्य यांच्या भोवतीचे भावनिक आणि कथानकाचे दांव अधिक तीव्र होतात. सुरुवातीला आक्रमक ठेक्यांनी सुरू होणारे हे गाणे शेवटी ठाम इशारा देते “सुबेदारशी पंगा घेऊ नका.” हे गाणं नक्कीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडणार आहे.
गाण्याबाबत बोलताना विशाल ददलानी म्हणाले, “जेव्हा ‘लल्ला’ अँथमचा भाग म्हणून प्रदर्शित करण्यात आला, तेव्हा प्रेक्षकांनी त्याला आपलेसे केले. मात्र पूर्ण गाणे म्हणून ते अधिक गहिरे आहे. त्यातील संयमित तीव्रता विशेष जाणवते. स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याची आणि स्वतःची जागा निर्माण करण्याची भावना यात आहे. ध्वनिमुद्रण करताना माझा आवाज अनिल सर पडद्यावर ज्या ताकदीने आणि निर्धाराने उभे राहतात, त्याला साजेसा असावा, याची मी विशेष काळजी घेतली. हे गाणे केवळ वर्चस्वाबद्दल नाही, तर अंतर्गत शक्तीबद्दलही आहे.”
‘सुबेदार’ हा चित्रपट ५ मार्च रोजी येत्या Amazon Prime Video वर हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दमदार कथानक, प्रभावी कलाकार आणि शक्तिशाली संगीत यांच्या जोरावर हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक तीव्र, भावनिक आणि थरारक अनुभव प्रेक्षकांना देणार आहे.