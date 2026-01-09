Astro Tips: कुंडलीमध्ये शुक्र दोष असल्यास शुक्रवारी करा हे उपाय, प्रत्येक कामात मिळेल यश

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला खूप विशेष मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र हा वैवाहिक सुख, भौतिक सुख, प्रतिभा, सौंदर्य आणि समृद्धीसाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. असे म्हटले जाते की ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह उच्च स्थानावर असतो, त्या व्यक्तीला हे सर्व सुख मिळते. ज्यांच्या कुंडलीत शुक्र दोष आहे किंवा शुक्र ग्रह अशुभ स्थितीत आहे अशा लोकांना जीवनामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
ज्यांच्या कुंडलीमध्ये शुक्र दोष आहे किंवा शुक्र कमकुवत आहे अशा लोकांसाठी ज्योतिषशास्त्रात काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे. जर हे उपाय केले तर कुंडलीतील शुक्र दोषाचे परिणाम दूर होतात आणि शुक्र कमकुवत होतो. त्याचा व्यक्तीला फायदा होतो.
ज्यांच्या कुंडलीत शुक्र दोष आहे किंवा शुक्र कमकुवत आहे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अशा व्यक्ती दारू, जुगार, ड्रग्ज आणि वाईट संगतीकडे झुकतात. लग्न उशिरा होतात आणि त्यांना नातेसंबंधात अडचणी येतात. तसेच अशा लोकांना त्वचा आणि डोळ्यांच्या समस्या उद्भवतात. जीवनात भौतिक सुखसोयींचा अभाव असतो. प्रेमसंबंध अयशस्वी होतात. अशा लोकांना धूम्रपान आणि मद्यपानाचे व्यसन लागू शकते.
शुक्र दोषाच्या प्रभावांना निष्क्रिय करण्यासाठी आणि तुमच्या कुंडलीत शुक्र ग्रहाला बळकटी देण्यासाठी शुक्रवारी पांढऱ्या वस्तूंचे दान करा.
वैभव लक्ष्मीचे 11 शुक्रवार व्रत करा. असे केल्याने शुक्र प्रसन्न होतो. शुक्रवारी, गरजू किंवा गरिब व्यक्तीला खाऊ घाला आणि गाईला तूप आणि गुळाच्या भाकरी द्या. यामुळे तुमच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह बलवान होईल.
ज्यांच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह कमकुवत आहे त्यांनी नियमितपणे ओम शुक्राय नमः या मंत्राचा जप करावा. मद्यपान, कामुक सुख, मांस आणि अवैध संबंधांपासून दूर राहावे.
जर तुमच्या कुंडलीत शुक्र ग्रह कमकुवत असेल तर सोमवार आणि शुक्रवारी दही खा. तुम्ही दररोज दही देखील खाऊ शकता. दह्याचे सेवन केल्याने शुक्र ग्रह मजबूत होतो.
शुक्र ग्रहाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी चांदीची अंगठी परिधान करा. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही देवी लक्ष्मीची चांदीची मूर्ती देखील खरेदी करू शकता आणि ती घरी आणू शकता.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: कुंडलीत शुक्र ग्रह दुर्बल, पापग्रही प्रभावाखाली किंवा अशुभ भावात असल्यास त्याला शुक्र दोष म्हणतात. यामुळे प्रेम, विवाह, पैसा, सौंदर्य आणि सुख-सोयींमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
Ans: शुक्रवार हा शुक्र ग्रहाचा वार मानला जातो. या दिवशी केलेले उपाय शुक्र ग्रहाला बळ देतात आणि त्याचा सकारात्मक प्रभाव वाढवतात.
Ans: कुंडलीनुसार योग्य असल्यास हिरा किंवा ओपल धारण करता येतो. मात्र रत्न घालण्यापूर्वी तज्ञ ज्योतिषांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.