January Muhurat 2026: जानेवारीमध्ये नवीन गाडी, मालमत्ता खरेदी करायची आहे का? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मुहूर्त

नवीन वर्षांची सरुवात झालेली आहे. यावेळी शुभ मुहूर्तावर खरेदी करणे शुभ मानले जाते. यावेळी काही लोक त्यांची अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काही योजना आखतात. काही वेळा लोक वाहन आणि मालमत्तेची खरेदी करण्यासाठी शुभ मुहूर्त बघितला जातो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक व्यक्तीने वाहन आणि मालमत्ता खरेदी करताना एक शुभ दिवस निवडला पाहिजे. यामुळे व्यक्तीच्या जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि व्यक्तीचे सौभाग्य वाढते. या महिन्यात वाहन खरेदी करण्यासाठी 7 मुहूर्त आहेत तर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी 6 मुहूर्त आहे. अशा वेळी नवीन वाहन आणि मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कोणते शुभ मुहूर्त आहेत ते जाणून घ्या
5 जानेवारी रोजी मुहूर्त – सकाळी 9.56 ते दुपारी 1.25
11 जानेवारी मुहूर्त – सकाळी 7.15 ते 10.20
12 जानेवारी मुहूर्त – दुपारी 12.42 ते रात्री 9.5
14 जानेवारी मुहूर्त – सकाळी 7.15 ते संध्याकाळी 5.52
21 जानेवारी मुहूर्त – दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7.14 ते 2.47
28 जानेवारी मुहूर्त – सकाळी 9.26 ते सकाळी दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे 29 जानेवारी रोजी सकाळी 7.11 वाजेपर्यंत
29 जानेवारी मुहूर्त – सकाळी 7.11 ते दुपारी 1.55
15 जानेवारी मुहूर्त- सकाळी 5. 47 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 16 जानेवारी रोजी सकाळी 7.15 वाजेपर्यंत यावेळी मुल नक्षत्र असेल
16 जानेवारी मुहूर्त सकाळी 7. 15 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 17 जानेवारी रोजी सकाळी 7.15 वाजेपर्यंत यावेळी मुल नक्षत्र असेल
22 जानेवारी मुहूर्त दुपारी 2.27 ते संध्याकाळी 7.13 वाजेपर्यंत यावेळी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र असेल
23 जानेवारी मुहूर्त यावेळी पूर्ण दिवस मुहूर्त आहे. यावेळी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र असेल
29 जानेवारी मुहूर्त सकाळी 7.31 ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 30 जानेवारी रोजी सकाळी 5.29 वाजेपर्यंत. यावेळी मृगशिरा नक्षत्र असेल
30 जानेवारी मुहूर्त सकाळी 3.27 ते सकाळी 7.10 वाजेपर्यंत. यावेळी पुनवर्सू नक्षत्र असेल.
अनेकांच्या मनात नेहमी असा प्रश्न येतो की मुहूर्तासोबतच कोणते नक्षत्र शुभ मानले जातात. माघ, पूर्वा, भाद्रपद आणि अनुराधा यांसारखे काही नक्षत्र शुभ मानले जातात. या व्यतिरिक्त आश्लेषा, रोहिणी, उत्तरा आषाढ, उत्तरा भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी , माघ, पूर्वा भाद्रपद, अनुराधा आणि विशाखा हे देखील शुभ नक्षत्र आहेत. या नक्षत्रामध्ये वाहन आणि मालमत्ता शुभ नक्षत्रामध्ये खरेदी करणे फायदेशीर मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पंचांगानुसार जानेवारी महिन्यात काही निवडक शुभ तिथी व वार गाडी खरेदीसाठी योग्य मानले जातात. विशेषतः गुरुवार, शुक्रवार आणि बुधवार हे वार वाहन खरेदीसाठी शुभ समजले जातात. पौर्णिमा, अमावस्या व ग्रहण काळ टाळावा.
Ans: पारंपरिक समजुतीनुसार मंगळवार आणि शनिवार हे वार वाहन खरेदीसाठी टाळले जातात, विशेषतः ज्यांची कुंडली मंगळ किंवा शनिदोषाने प्रभावित आहे त्यांनी वैयक्तिक सल्ला घ्यावा.
Ans: अमावस्या, ग्रहण, अशुभ योग , राहुकाळातील व्यवहार , घाईघाईने घेतलेले निर्णय