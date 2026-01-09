Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

शुक्रवार, 9 जानेवारी. आज चंद्र दिवसरात्र कन्या राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. बुध आणि सूर्याच्या युतीमुले बुधादित्य योग तयार होणार आहे. बुधादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:38 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज 9 जानेवारी शुक्रवारचा दिवस चंद्र दिवसरात्र कन्या राशीमध्ये आज संक्रमण करणार आहे. चंद्राच्या संक्रमणामुळे चंद्र आणि बुध यांच्यामध्ये केंद्र योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु आणि चंद्र एकमेकांपासून चौथ्या आणि दहाव्या घरात असल्याने अमला योग देखील तयार होईल. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रामुळे शोभन आणि रवियोग तयार होणार आहेत. बुधादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्यांना फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणीही दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला मुलांकडून काहीतरी चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. परीक्षेत किंवा स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात तुमचे संबंध वाढतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुम्हाला तुमच्या भावाकडून चांगली बातमी मिळू शकते, जी भविष्यात तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. तसेच गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा दिवस शुभ आहे. व्यवसायिकांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. सरकारी कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कोणतेही अडकलेले काम वेळेवर पूर्ण होतील. तुम्हाला सरकारी योजनांचा फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळेल. विम्याशी संबंधित लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला वडिलांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

Samsaptak Drishti Yog: सूर्य आणि गुरु यांच्या योगामुळे तयार होणार प्रतियुती दृष्टी योग, या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ असणार आहे. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. नवीन नोकरीची संधी मिळेल. तुमच्या दीर्घकाळाच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून तुम्हाला फायदा होईल. गुंतवणुकीतून तुम्हाला अनपेक्षित फायदा होईल.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खास राहील. सरकारी बाबींमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. सामाजिक क्षेत्रात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील. तुमच्या वाहन किंवा घराशी संबंधित काही चांगली बातमी तुम्हाला मिळू शकते. कुटुंबात एखादा शुभ कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Budhaditya yoga people of this zodiac sign will have bright luck

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 08:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व
1

Gupt Navratri 2026: माघ नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी केली जाते देवी भुवनेश्वरीची पूजा, जाणून घ्या पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद
2

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती
3

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
4

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

दासबोधातून नीतिमत्तेची शिकवण देणारे समर्थ रामदास स्वामी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 22 जानेवारी इतिहास

Jan 22, 2026 | 10:47 AM
SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

SIDBI Equity Infusion News: एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा; सिडबीला 5 हजार कोटींचा इक्विटी सपोर्ट मंजूर

Jan 22, 2026 | 10:45 AM
‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

‘धूळ शांत झाल्यावर सत्य समोर येईल…’, थरूर यांच्या ट्विटला उत्तर देताना काय म्हणाले कोच गौतम गंभीर?

Jan 22, 2026 | 10:44 AM
Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Jan 22, 2026 | 10:42 AM
थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

Jan 22, 2026 | 10:35 AM
‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा

Jan 22, 2026 | 10:22 AM
India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

Jan 22, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM