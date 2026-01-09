Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे कर्क आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

आज 9 जानेवारी शुक्रवारचा दिवस चंद्र दिवसरात्र कन्या राशीमध्ये आज संक्रमण करणार आहे. चंद्राच्या संक्रमणामुळे चंद्र आणि बुध यांच्यामध्ये केंद्र योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु आणि चंद्र एकमेकांपासून चौथ्या आणि दहाव्या घरात असल्याने अमला योग देखील तयार होईल. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रामुळे शोभन आणि रवियोग तयार होणार आहेत. बुधादित्य योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. परदेशी व्यवसायात गुंतलेल्यांना फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणीही दिवस चांगला राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला मुलांकडून काहीतरी चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. परीक्षेत किंवा स्पर्धेत यश मिळण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक जीवन चांगले राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात तुमचे संबंध वाढतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. तुम्हाला तुमच्या भावाकडून चांगली बातमी मिळू शकते, जी भविष्यात तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. तसेच गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा दिवस शुभ आहे. व्यवसायिकांसाठी आजचा दिवस चांगला आहे.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. सरकारी कामामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कोणतेही अडकलेले काम वेळेवर पूर्ण होतील. तुम्हाला सरकारी योजनांचा फायदा होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळेल. विम्याशी संबंधित लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला वडिलांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ असणार आहे. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. नवीन नोकरीची संधी मिळेल. तुमच्या दीर्घकाळाच्या प्रयत्नांना यश मिळेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेतून तुम्हाला फायदा होईल. गुंतवणुकीतून तुम्हाला अनपेक्षित फायदा होईल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खास राहील. सरकारी बाबींमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. सामाजिक क्षेत्रात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील. तुमच्या वाहन किंवा घराशी संबंधित काही चांगली बातमी तुम्हाला मिळू शकते. कुटुंबात एखादा शुभ कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)