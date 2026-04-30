Astro tips: अंगठ्याच्या शेजारी दुसरे बोट लांब असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, तर्जनी अंगठ्यापेक्षा लांब असणे अत्यंत शुभ आणि भाग्यवान मानले जाते. अशा व्यक्ती मेहनती, नेतृत्वगुण असलेल्या आणि धाडसी असतात, तसेच अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर जीवनात मोठे यश मिळवतात. हा आकार मानसिक सामर्थ्य आणि स्वतंत्र स्वभाव दर्शवतो. अंगठ्याच्या शेजारील बोट व्यक्तीचे स्वभाव, भविष्य आणि व्यक्तिमत्त्व दर्शवते.
अंगठ्याच्या शेजारी दुसरे बोट लांब असणे ही एक सामान्य गोष्ट नाही. यावरून एखाद्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व, भविष्य, वर्तमान आणि भूतकाळाबद्दल बरेच काही कळू शकते. सामुद्रिक शास्त्रानुसार शरीरयष्टी आणि उंचीला विशेष महत्त्व आहे, ज्याद्वारे व्यक्तीच्या जीवनाच्या विविध पैलूंचे विश्लेषण केले जाते. सामुद्रिकशास्त्रानुसार अंगठ्याच्या शेजारच्या बोटाच्या लांबीचे महत्त्व आणि त्याच्याशी संबंधित शुभ आणि अशुभ चिन्हांबद्दल जाणून घेऊया
सामुद्रिकशास्त्रानुसार, अंगठ्याच्या शेजारी लहान बोट असणे शुभ मानले जाते. असे लोक त्यांच्या कठोर परिश्रमाने जीवनात मोठे यश मिळवतात. दरम्यान, यश मिळवण्यापूर्वी त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या संघर्षादरम्यान त्यांच्या आशा अनेक वेळा धुळीस मिळतात, पण ते हार मानत नाहीत.
लांब बोट असलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व आकर्षक असते. ते आपल्या गोड बोलण्याने आणि चातुर्याने लोकांची मने जिंकू शकतात. मात्र, ते चिडखोर आणि हट्टी देखील असू शकतात. ते लोकांच्या प्रभावाखाली सहज येत नाहीत, उलट ते स्वतःच्या इच्छेनुसार काम करतात.
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, पायाचा अंगठा समान असणे हे अत्यंत शुभ किंवा विशेष अशुभ मानले जात नाही. अशा लोकांचा स्वभाव शांत असतो आणि ते इतरांची फारशी चिंता करत नाहीत. त्यांना साधे जीवन जगायला आवडते. दरम्यान, त्यांना यश सहजासहजी मिळत नाही.
सामुद्रिक शास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा अंगठा त्याच्या शेजारच्या बोटापेक्षा लक्षणीयरीत्या लहान असतो, ते भावनिक आणि मूर्ख असतात. अशा लोकांना सहज फसवता येते. अनेकदा असे दिसून येते की, अशा लोकांना प्रत्येक वेळी आणि कोणत्याही कामासाठी कोणाच्यातरी मदतीची गरज असते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: पायाच्या अंगठ्यापेक्षा शेजारचे (दुसरे) बोट जास्त लांब असणे ही एक शारीरिक रचना आहे. काही परंपरांमध्ये याला पाद-ज्योतिषाशी जोडले जाते.
Ans: परंपरागत श्रद्धेनुसार, हे बहुतांश वेळा शुभ मानले जाते. अशा व्यक्तींमध्ये नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वास जास्त असल्याचे मानले जाते.
Ans: काही समजुतीनुसार अशा स्त्रिया स्वभावाने स्वतंत्र, स्पष्टवक्ती आणि निर्णयक्षम असतात.