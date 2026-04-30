Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अजब-गजब प्रेम! चुंबन घेत महिलेने ॲनाकोंडाला गळ्याभोवती गुंडाळले, दृश्यांनी नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या

Shocking Viral Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका महिलेने आपल्या गळ्याभोवती भल्या मोठ्या ॲनाकोंडाला गुंडाळले असून त्याचे चुंबन घेत आहे. हा थरारक प्रसंग पाहून लोकांचा थरकाप उडाला आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:35 PM
Woman Kissing Anaconda Video Viral

अजब-गजब प्रेम! चुंबन घेत महिलेने ॲनाकोंडाला गळ्याभोवती गुंडाळले, दृश्यांनी नेटकऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अबब, महिलेने थेट अजगाराला गळ्याला गुंडाळलं
  • त्याला कुरवाळलं अन्…
  • पुढं जे केलं पाहून उडेल थरकाप
Woman Kissing Anaconda Viral Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये काही व्हिडिओ असे असतात की अंगाचा थरकाप उडून जातो. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सहसा सापाचे नाव जरी एकले तरी भल्या भल्यांना घाम फुटतो. पण ही महिला मात्र भल्यामोठ्या अजगाकाला गळ्याभोवती गुंडाळून नदीच्या मधोमध निवांत बसली आहे. यानंतर पुढे तिने जे केलं आहे पाहून  तुमच्या अंगावर काटा आल्याशिवाय राहणार नाही.

माणुसकीला काळीमा! १२०० रुपयांच्या उधारीसाठी महिलेची गरीब लेकीला मारहाण; VIDEO पाहून नेटकऱ्यांनी केला संताप व्यक्त

नेमकं काय केलं महिलेने?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला गढूळ पाण्याच्या नदीत आरामशीरपणे बसली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे तिने तिच्या गळ्याभोवती ॲनाकोंडाला गुंडाळले आहे. एवढेच नाही तर ती त्याला प्रेमाने कुरवाळत आहे. महिलेच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची भीती नसून ती त्याच्याशी खेळत आहे. आश्चर्य म्हणजे महिला प्रेमाने अजगराचे चुंबनही घेते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिलेचे नाव डॅनिएला असून ती एक वन्यजीव संवर्धक आहे. ॲमेझॉन रेस्क्यू अँड कन्झर्व्हेशन अलायन्सची ती सदस्य आहे. वन्यजीवांविषयी जनतेला जागृत करण्याचे काम डॅनिएला करते. तिने नुकतेच अनाकोंडा सोबच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ॲनाकोंडा हे विषारी नसतात, परंतु अत्यंत शक्तिशाली असतात. त्याच्या मोठ्या भक्ष्याची हाडेही चिरडून टाकायची ताकद असते. एका क्षणात ते भल्या मोठ्या भक्षाला गिळून टाकू शकतात.

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Daniella Villarroel (@dani.villar_)


नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म डॅनिएलने आपल्या इन्स्टाग्रामवर @dani.villar_ अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाली आहे. अनेकांनी ताई सावध रहा, प्रेम महागात पडू शकते असे एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने एवढं धाडस येते तरी कुठून? असा प्रश्न केला आहे. तर तिसऱ्या एकाने सापाने तिला असाच विळखा घातला तर थेट स्वर्गातच जाईल ती असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

‘तुझी शाळाच फोडून टाकील’ , शिक्षकाला भर वर्गात ‘धमकी’ ; चिमुकल्या विद्यार्थ्याचा तोरा पाहून नेटकरी म्हणाले…, Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathi woman kissing anaconda video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral
1

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral
2

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

Delhi Metro : लिफ्टमध्ये वृद्ध व्यक्तीने केली लघुशंका, महिलेचा संताप; पोलिसांच्या तपासानंतर प्रकरणाला वेगळंच वळण, Viral Video
3

Delhi Metro : लिफ्टमध्ये वृद्ध व्यक्तीने केली लघुशंका, महिलेचा संताप; पोलिसांच्या तपासानंतर प्रकरणाला वेगळंच वळण, Viral Video

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral
4

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM
तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

May 18, 2026 | 12:54 PM
Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM