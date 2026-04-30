Vaishakh Purnima 2026: वैशाख पौर्णिमेचे काय आहे धार्मिक महत्त्व, हे व्रत पाळल्याने कोणते होतात फायदे

वैशाख पौर्णिमा बौद्ध पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते आणि ही अत्यंत पवित्र मानली जाते. याच दिवशी भगवान बुद्धांचा जन्म झाला आणि भगवान विष्णूंचा अवतार झाला. वैशाख पौर्णिमेचे काय आहे महत्त्व जाणून घेऊया

Updated On: Apr 30, 2026 | 10:30 AM
  • वैशाख पौर्णिमा कधी आहे
  • वैशाख पौर्णिमेचे काय आहे महत्त्व
  • वैशाख पौर्णिमेला बुद्ध पौर्णिमा का म्हणतात
 

 

वैशाख पौर्णिमेचा पवित्र सण शुक्रवार, १ मे रोजी साजरा केला जाणार आहे. हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये वैशाख पौर्णिमा अत्यंत पवित्र आणि फलदायी मानली जाते, कारण याच दिवशी भगवान बुद्धांचा जन्म झाला होता आणि हा दिवस बुद्ध पौर्णिमा म्हणूनही साजरा केला जातो. पौराणिक कथेनुसार, भगवान विष्णूंचा नववा अवतार याच दिवशी झाला होता, ज्यामुळे त्याचे धार्मिक महत्त्व आणखी वाढते. वैशाख महिन्यातील पौर्णिमा हा आत्मचिंतन आणि दानधर्मासाठी सर्वोत्तम दिवस मानला जातो. या पवित्र प्रसंगी जेव्हा आपण भक्तिभावाने उपवास करतो, तेव्हा आपले मन नवीन ऊर्जा आणि शांतीने भरून जाते. ही तारीख आपल्याला सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर जीवन जगण्याची प्रेरणा देते. वैशाख पौर्णिमेचे काय आहे महत्त्व जाणून घेऊया

वैशाख पौर्णिमेचे धार्मिक महत्त्व

पौराणिक कथेनुसार, वैशाख महिन्याच्या पौर्णिमेला भगवान विष्णूचा अवतार असलेल्या बुद्धांना सत्यशोधनात ज्ञानप्राप्ती झाली. याच दिवशी, धर्मराज युधिष्ठिराने देखील भगवान कृष्णाच्या सांगण्यावरून हे व्रत पाळले होते आणि त्याचे फळ राजसूय यज्ञाच्या फळासारखेच मिळाले. शास्त्रानुसार या दिवशी गंगेत स्नान केल्याने आणि दान केल्याने मनुष्याला जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती मिळण्यास मदत होते. या शुभ दिवशी भगवान सत्यनारायणाची कथा ऐकणे आणि चंद्राला अर्घ्य अर्पण करणे विशेष फलदायी मानले जाते. भगवान विष्णू आणि चंद्रदेवाच्या आशीर्वादाने घरात सुख आणि समृद्धी नांदते. हा पवित्र सण आपल्याला शिकवतो की, भक्ती आणि आत्मसंयमाच्या माध्यमातून आपण आपल्या आत्म्याला ईश्वराच्या अधिक जवळ कसे आणू शकतो.

या व्रतामुळे पापांपासून मिळते मुक्ती

वैशाख पौर्णिमेचा उपवास केल्याने अनेक जन्मांपासून जमा झालेली पापे नष्ट होतात. शास्त्रानुसार, या दिवशी विधी आणि दानधर्म केल्याने नकळत खोटे बोलणे, इतरांना दुखावणे किंवा अनैतिक कृत्ये करणे यांसारखी पापे दूर होतात. याचे फळ ‘पाप विमोचनी’ खजुरासारखेच मानले जाते, ज्यामध्ये भक्ताच्या मनातील नकारात्मकता दूर करण्याची शक्ती असते. हा उपवास विशेषतः मानसिक अशांती आणि गरिबी दूर करण्यासाठी फायदेशीर आहे. जेव्हा आपण या दिवशी निस्वार्थपणे दान करतो, तेव्हा आपला स्वभाव अधिक सौम्य होतो आणि जीवनातील कष्ट हळूहळू कमी होतात. ही आध्यात्मिक शक्ती आपल्याला भविष्यातील चुका टाळण्याचे सामर्थ्य देते.

चांगुलपणा आणि वर्तनाचा जीवनावर होणारा परिणाम

वैशाख पौर्णिमेला संपूर्ण सात्विक आचरण आणि खाण्याच्या सवयी राखणे आवश्यक आहे. गोड आणि सात्विक पदार्थांचे सेवन करा आणि आपली वाणी मधुर ठेवा, जेणेकरून चंद्राच्या शुभ प्रभावाने तुमचे मन शांत आणि एकाग्र राहील. या उन्हाळ्याच्या हंगामात पाणी आणि मोसमी फळांचे दान करणे ही भगवान विष्णूची सर्वात मोठी सेवा मानली जाते. रात्रीच्या वेळी चंद्राला दान करणे तुमच्या मानसिक आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. उपवासाची ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी उपवासाच्या काळात साधे जेवण करा आणि कोणतेही तामसिक पदार्थ खाणे टाळा. जेव्हा आपण हा सण योग्य नियम आणि शिस्तीने साजरा करतो, तेव्हा आपले जीवन आनंद आणि शांतीने भरून जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: वैशाख पौर्णिमा म्हणजे काय?

    Ans: वैशाख महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला साजरी केली जाणारी ही अत्यंत पवित्र तिथी आहे. या दिवशी पूजा, व्रत आणि दानधर्माला विशेष महत्त्व आहे.

  • Que: या दिवसाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी विष्णू आणि लक्ष्मी यांची पूजा केल्यास सुख-समृद्धी प्राप्त होते, असे मानले जाते.

  • Que: याला बुद्ध पौर्णिमा का म्हणतात?

    Ans: याच दिवशी गौतम बुद्ध यांचा जन्म आणि ज्ञानप्राप्ती झाल्याचे मानले जाते, त्यामुळे याला बुद्ध पौर्णिमा असेही म्हणतात.

Published On: Apr 30, 2026 | 10:30 AM

