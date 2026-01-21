Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, गुडघ्यावर तीळ असण्यामागे अनेक शुभ अशुभ संकेत आहे. जर तुमच्या गुडघ्यावर तीळ असेल तर ते शुभ किंवा अशुभ कोणती लक्षणे दर्शवतात ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:22 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • गुडघ्यावर तीळ असणे
  • गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ
  • सामुद्रिकशास्त्रातील याचे महत्त्व
 

सामुद्रिकशास्त्रानुसार शरीरावरील लहान खुणा आणि तिळांचा अर्थ शास्त्रामध्ये सांगण्यात आलेला आहे. सामुद्रिक शास्त्रात असे म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरावरील प्रत्येक खूण किंवा तीळ त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल काहीतरी प्रकट करतो. हस्तरेखांशास्त्रानुसार, शरीराच्या वेगवेगळ्या भागांवरील तीळ देखील व्यक्तीचा स्वभाव, करिअर आणि जीवन दर्शवतात.

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, गुडघ्यावर तीळ असण्याचे अनेक संकेत आहेत. काही शुभ मानले जातात, तर काही अशुभ मानले जातात. अशा वेळी गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ काय आहे ते जाणून घ्या

काय सांगते सामुद्रिकशास्त्र

सामुद्रिक शास्त्रानुसार, ज्यांच्या गुडघ्यावर तीळ असतो त्यांना एकाच ठिकाणी राहणे आवडत नाही. अशा व्यक्तींना नवीन ठिकाणी प्रवास करायला आवडते आणि नवीन संस्कृती जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. त्यांचे मन खूप सक्रिय असते आणि ते नेहमीच शिकण्याच्या किंवा प्रयोग करण्याच्या संधी शोधत असतात.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

उजव्या गुडघ्यावर तीळ असणे

ज्या लोकांच्या उजव्या गुडघ्यावर तीळ असतो असे लोक प्रामाणिक असतात. तसेच ते खूप मेहनत करतात आणि प्रत्येक जबाबदारी पूर्ण करतात. त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये मोठे यश मिळते. हे लोक त्यांच्या जोडीदाराशी आणि मित्रांशी अत्यंत निष्ठावान असतात. ते खूप धीराचे असतात. त्यांना त्यांच्या तत्त्वांशी तडजोड करायला आवडत नाही. त्यांना प्रलोभन देणे किंवा फसवणे अशक्य आहे. टीमवर्कमध्ये त्यांची कार्यक्षमता आणखी वाढते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत मोठे यश मिळते. हे लोक सहसा थोडे कडक असू शकतात आणि त्यांच्या तत्त्वांशी तडजोड करत नाहीत.

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

डाव्या गुडघ्यावर तीळ असणे

ज्यांच्या डाव्या गुडघ्यावर तीळ असतो असे लोक दृढनिश्चयी असतात. अशा व्यक्ती जीवनातील आव्हानांना घाबरत नाहीत. एकदा त्यांनी ध्येय निश्चित केले की ते साध्य करण्यासाठी ते दृढनिश्चयी असतात. असे लोक खूप रोमँटिकदेखील असतात. हे लोक त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यात वेळ घेत नाहीत आणि त्यांच्या जोडीदारावर खूप प्रेम करतात. जीवनात त्यांच्यावर कितीही आव्हाने आली तरी ते विचलित होत नाहीत.एकदा त्यांनी ध्येय निश्चित केले की ते साध्य होईपर्यंत ते स्वस्थ बसत नाहीत. नातेसंबंधांच्या बाबतीत हे लोक थोडे वेगळे असतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: सामुद्रिक शास्त्रानुसार गुडघ्यावर तीळ असण्याचा काय अर्थ होतो?

    Ans: सामुद्रिक शास्त्रानुसार गुडघ्यावर असलेला तीळ जीवनातील प्रवास, मेहनत आणि बदलांचे संकेत देतो. अशा व्यक्तींना आयुष्यात सतत प्रयत्न करावे लागतात, असे मानले जाते.

  • Que: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: सर्वसाधारणपणे गुडघ्यावर तीळ असणे मिश्र फलदायी मानले जाते. मेहनतीनंतर यश मिळते, पण सहज यश फारसे मिळत नाही.

  • Que: गुडघ्यावर तीळ असल्याने नशीब बदलते का?

    Ans: नाही. तीळ हे फक्त संकेत मानले जातात. मेहनत, योग्य निर्णय आणि सकारात्मक विचार यावरच यश अवलंबून असते.

Published On: Jan 21, 2026 | 12:22 PM

