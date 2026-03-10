Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Surya Gochar 2026 In Pisces Sun Saturn Yuti Inauspicious For 4 Zodiac Trouble In Career And Health

Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय

सूर्य मीन राशीत भ्रमण करणार आहे. १५ मार्च रोजी पहाटे १:०८ वाजता सूर्य मीन राशीत प्रवेश करेल. सूर्य त्याच्या मैत्रीपूर्ण राशीत भ्रमण करत असला तरी, शनि देखील येथे उपस्थित असेल.

Updated On: Mar 10, 2026 | 11:00 AM
सूर्य गोचर राशींवर होणारा परिणाम काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

सूर्य गोचर राशींवर होणारा परिणाम काय आहे (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • सूर्य शनिची होणार युती
  • ४ राशींवर येणार संकट 
  • सूर्य गोचर २०२६ मीन राशीत सूर्य करणार प्रवेश 
१५ मार्च, रविवारी सूर्य मीन राशीत संक्रमण करेल. सूर्याचे स्वागत करण्यासाठी शनि आणि शुक्र आधीच उपस्थित असतील. परिणामी, सूर्य शनि आणि शुक्राशी युती करेल. जरी सूर्य मीन राशीत मैत्रीपूर्ण राशीत असला तरी, शनिशी त्याची युती आणि केतूशी सूर्याची युती यामुळे षडाष्टक योग देखील निर्माण होईल. 

सूर्य आणि शनीचा हा युती मेष राशींसह अनेक राशींवर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. या ग्रहांच्या युतीची गणना केल्यानंतर, पंडित राकेश झा यांनी स्पष्ट केले की या संक्रमणाचा नकारात्मक परिणाम मेष आणि सिंह राशीसह चार राशींच्या जीवनात विशेषतः दिसून येईल. सूर्याच्या मीन राशीत संक्रमणामुळे कोणत्या राशींना प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते आणि त्यांनी कोणते उपाय करावेत ते पाहूया.

मीन राशीत सूर्याचे संक्रमण, १५ मार्च रोजी पहाटे १:०८ वाजता

सूर्य संक्रमण कालावधी: १५ मार्च ते १४ एप्रिल २०२६

मेष राशीवर सूर्य गोचराचा प्रभाव 

सूर्य तुमच्या राशीतून बाराव्या घरात भ्रमण करत आहे. त्यामुळे मेष राशीच्या लोकांना खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल, कारण तुमचे खर्च मुख्यतः आरोग्याच्या समस्यांमुळे असू शकतात. तथापि, तुम्ही दानधर्मावर देखील खर्च कराल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल. यावेळी कौटुंबिक बाबींमध्ये तुमचा सहभाग कमी असेल, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या कुटुंबापासून भावनिकदृष्ट्या दूर वाटू शकते. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अहंकार टाळण्याचा सल्ला देखील देण्यात आला आहे, कारण यामुळे संघर्ष वाढू शकतो.

उपाय: दररोज सूर्योदयाच्या एक तासाच्या आत सूर्याला पाणी अर्पण करा. यामुळे सूर्यदेव प्रसन्न होतील.

Surya Gochar 2026: सूर्य शनिच्या युतीमुळे या राशीच्या लोकांच्या करिअर आणि व्यवसायात येऊ शकतात अडचणी

सिंह राशीवर सूर्याच्या गोचराचा काय होणार परिणाम 

सिंह राशीसाठी, सूर्याचे आठव्या घरात संक्रमण आणि राशीत असलेल्या केतूसोबत षडाष्टक योगाची निर्मिती प्रतिकूल असू शकते. सूर्यग्रहणामुळे सूर्य मीन राशीत संक्रमण करेल, ज्यामुळे केतू आणि सूर्य यांच्यामध्ये षडाष्टक योग निर्माण होईल. म्हणून, जोखीम टाळणे महत्वाचे आहे. जर तुमचे कोणतेही सरकारी काम प्रलंबित असेल तर सावधगिरीने पुढे जा. जर तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेत असाल तर सर्व पैलूंची कसून चौकशी करा, कारण यामुळे समस्या उद्भवू शकतात. तथापि, हा काळ कर्ज आणि कर्ज घेण्यासाठी अनुकूल वाटत नाही. तुमच्या वडिलांशी आणि मुलांशी संबंधित समस्या शक्य आहेत. तुम्ही शेजाऱ्यांशी वाद घालणे देखील टाळावे, कारण यामुळे अवांछित परिस्थिती उद्भवू शकते. आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्रास होऊ शकतो.

उपाय: “ओम घृणी सूर्याय नम:” हा मंत्र दररोज किमान १०८ वेळा जप करा. या मंत्राचा जप केल्याने शांती आणि समृद्धी मिळेल.

तूळ राशीसाठी सूर्य गोचर प्रभाव 

तूळ राशीच्या लोकांसाठी, सूर्य त्यांच्या सहाव्या घरात भ्रमण करत आहे. म्हणून तूळ राशीच्या लोकांना थोडा संयम बाळगावा लागेल. तुम्हाला नातेसंबंधांमध्ये टीकेचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या देखील वाढू शकतात. यावेळी, तुम्ही तुमची जीवनशैली थोडी सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरच तुमचे आरोग्य सुधारू शकेल.

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करा; तुमची कीर्ती आणि आदर वाढेल.

Surya Gochar: सूर्य आणि शनिची होणार युती, 13 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

मीन राशीवर होणारा परिणाम 

सूर्य तुमच्या राशीत भ्रमण करत आहे. यावेळी शनि देखील तुमच्या राशीत आहे. सूर्य आणि शनीच्या युतीमुळे मीन राशीच्या लोकांच्या नातेसंबंधात चढ-उतार येऊ शकतात. शिवाय, तुम्हाला मध्यम आर्थिक लाभच दिसून येतील. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. कोणत्याही अनिश्चिततेशिवाय कोणतेही आर्थिक निर्णय घेणे टाळा. या काळात तुम्ही स्वतःवर जास्त लक्ष केंद्रित कराल, ज्यामुळे तुमच्या नातेसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. कुटुंब आणि नातेवाईक तुमच्यावर नाराज असू शकतात.

उपाय: रविवारी लाल वस्त्रांचे दान करा. लाल रंग हा सूर्य देवाशी संबंधित मानला जातो.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Surya gochar 2026 in pisces sun saturn yuti inauspicious for 4 zodiac trouble in career and health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
1

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय

Sun Transit 2026: मीन राशीत सूर्य गोचर, सूर्य-शनिच्या युतीने कहर; 4 राशींवर संकटाची चाहूल, प्रभाव आणि उपाय

Mar 10, 2026 | 11:00 AM
सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा

सलीम खान यांच्या प्रकृतीत सुधारणा; 3-4 दिवसांत हॉस्पिटलमधून मिळणार डिस्चार्ज, चाहत्यांना मोठा दिलासा

Mar 10, 2026 | 11:00 AM
Pune LPG Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा: इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम

Pune LPG Shortage: पुण्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा: इराण-इस्रायल युद्धाचा पुणेकरांच्या स्वयंपाकघरावर परिणाम

Mar 10, 2026 | 10:57 AM
Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

Iran-Israel War: इराण-इस्राइल युध्दामुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ; तरीही महागाई नियंत्रणात असल्याची अर्थमंत्री सीतारामण यांची ग्वाही

Mar 10, 2026 | 10:51 AM
समाजाचा रोष पत्करुन स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 10 मार्चचा इतिहास

समाजाचा रोष पत्करुन स्त्री शिक्षणाची ज्योत पेटवणाऱ्या सावित्रीबाई फुलेंची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 10 मार्चचा इतिहास

Mar 10, 2026 | 10:46 AM
Vivo मार्केट गाजवणार! नव्या बजेट फोनमध्ये यूजर्सना मिळणार फ्लॅगशिपसारखा अनुभव, किंमत आणि फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Vivo मार्केट गाजवणार! नव्या बजेट फोनमध्ये यूजर्सना मिळणार फ्लॅगशिपसारखा अनुभव, किंमत आणि फीचर्स वाचून व्हाल थक्क

Mar 10, 2026 | 10:42 AM
‘अ‍ॅक्टरेक’च्या प्रोटॉन थेरपीचा कर्करुग्णांना दिलासा! आतापर्यंत एकूण ९०० रुग्णांवर उपचार, ४०० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश

‘अ‍ॅक्टरेक’च्या प्रोटॉन थेरपीचा कर्करुग्णांना दिलासा! आतापर्यंत एकूण ९०० रुग्णांवर उपचार, ४०० हून अधिक लहान मुलांचा समावेश

Mar 10, 2026 | 10:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM