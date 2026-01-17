Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Astro Tips: साडेसातीमध्येही यश आणि समृद्धी, या राशीच्या लोकांना पंचमहापुरुष योगाचा होणार फायदा

शनिचा साडेसातीचा काळ काही राशीच्या लोकांना फायदेशीर ठरणार आहे. कारण आज अनेक शुभ योग तयार होत आहे. या शुभ योगाचा फायदा काही राशींच्या लोकांना होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • पंचमहापुरुष योग कधी तयार होत आहे
  • शुभ योगाचा राशीच्या लोकांना फायदा
  • साडेसातीमध्ये या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

शनिवार, 17 जानेवारी रोजी अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ ग्रहांची युती तयार होणार आहे. आज शनिवार, 17 जानेवारी रोजी दुर्मिळ आणि शुभ ग्रहांची युती तयार होणार आहे. यावेळी बुधाचे संक्रमण झाल्यामुळे एकाच वेळी अनेक राजयोग सक्रिय होतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य, शुक्र आणि मंगळ देखील मकर राशीत संक्रमण करणार आहे. चार ग्रहांच्या एकत्रित संक्रमणामुळे तीन राजयोग एकाच वेळी सक्रिय होणार आहेत. सूर्य आणि बुध यांच्या युतीमुळे बुधादित्य राजयोग तयार होणार आहे. शुक्र आणि बुध यांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण राजयोग तयार होणार आहे. मकर राशीत मंगळाच्य राशीत प्रवेश केल्यामुळे पंच महापुरुष राजयोग म्हणजेच रुचिका राजयोग प्रभावित होईल. या काळामध्ये काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी ग्रहांची ही स्थिती दहाव्या घरामध्ये असणार आहे. यावेळी मेष राशीच्या लोकांना कोणत्याही कामामध्ये येणाऱ्या समस्या आणि अडचणींपासून थोडासा आराम मिळेल. या राशींना आता त्यांच्या करिअरमध्ये आदर मिळेल. बऱ्याच काळापासून ज्या समस्यांना तोंड देत आहात त्या दूर होतील. समाजामध्ये तुमचा आदर वाढेल. सरकारी कामातून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. या काळात समाजात तुमची मान प्रतिष्ठा वाढेल.

Ketu Gochar 2026: 25 जानेवारीपासून करावा लागणार तणाव आणि अडथळ्यांचा सामना, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

कुंभ रास

कुंभ राशीमध्ये ग्रहांची ही युती बाराव्या घरामध्ये होत आहे. कुंभ राशीचे लोक शुभ कामांवर पैसे खर्च करतील ज्यामुळे तुमचे मन खूप आनंदी राहील. तुमच्या वैयक्तिक सुखसोयी वाढतील, ज्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद मिळेल. धार्मिक प्रवास देखील शक्य आहे. जर तुम्ही वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही वाहने इत्यादी खरेदी किंवा बुक करू शकता. तसेच तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी ग्रहांची युती अकराव्या घरामध्ये होत आहे. यामुळे तुमच्या संपत्तीमध्ये वाढ होईल. अपूर्ण इच्छा पूर्ण होऊ शकते. आता तुम्हाला तुमच्या मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. करिअरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता देखील असेल. जर तुमचे तुमच्या मोठ्या भावंडांशी मतभेद असतील तर ते आता दूर होतील. या काळामध्ये तुमच्या अपूर्ण इच्छा पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: पंचमहापुरुष योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र किंवा शनी स्वतःच्या किंवा उच्च राशीत केंद्रस्थानात (1, 4, 7, 10 भाव) असतात, तेव्हा पंचमहापुरुष योग तयार होतो. हा अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: साडेसातीमध्ये पंचमहापुरुष योगाचा कसा फायदा होतो?

    Ans: साडेसातीमध्ये पंचमहापुरुष योगाचा कसा फायदा होतो?

  • Que: पंचमहापुरुष योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: पंचमहापुरुष योगाचा मेष, कुंभ आणि मीन राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: Jan 17, 2026 | 07:05 AM

Jan 17, 2026 | 07:05 AM
