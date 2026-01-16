Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

वसंत पंचमीला तुमच्या राशीनुसार दान केल्याने तु्म्हाला अपेक्षित यश मिळेल. प्रत्येक राशीसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने दान केल्याने व्यक्तीला जीवनात समृद्धी आणि यश मिळू शकते. वसंत पंचमीला राशीनुसार काय दान करावे जाणून घ्या

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:52 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • वसंत पंचमी कधी आहे
  • राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान
  • दान करण्याचे फायदे
 

हिंदू पंचांगानुसार, प्रत्येक तिथी आणि प्रत्येक दिवसाचे स्वतःचे विशेष आध्यात्मिक महत्त्व असते, परंतु माघ महिना अत्यंत शुभ मानला जातो. माघ महिन्याच्या सुरुवातीसह, धर्म, भक्ती आणि आध्यात्मिक साधनाचे वातावरण असते. या पवित्र महिन्यात येणारा वसंत पंचमीचा सण विद्या, बुद्धी आणि कलांची देवी सरस्वती यांना समर्पित आहे. असे मानले जाते की या शुभ तिथीला देवी सरस्वती प्रकट झाल्या होत्या, म्हणून या दिवशी पूजा, उपवास आणि ध्यान यांचे विशेष महत्त्व आहे. विद्यार्थी, कलाकार आणि ज्ञान प्राप्त करू इच्छिणारे लोक या दिवशी देवी सरस्वतीचे विशेष आशीर्वाद घेतात.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, वसंत पंचमीला राशीनुसार दान केल्यास देवी सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होतात आणि जीवनात ज्ञान, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीचे मार्ग खुले होतात. वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार कोणत्या गोष्टींचे दान करावे ते जाणून घ्या

वसंत पंचमी कधी साजरी केली जाते

हिंदू पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथी 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता सुरू होणार आहे या तिथीची समाप्ती 24 जानेवारी रोजी पहाटे 1.46 वाजता होणार आहे. उदय तिथीनुसार, वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. पूजेसाठी शुभ वेळ सकाळी 7.13 ते दुपारी 12.33 पर्यंत आहे.

राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी वसंत पंचमीला लाल रंगाच्या वस्तू दान करा. या राशीवर मंगळ ग्रहाचे राज्य असल्याने या लोकांनी गरजूंना लाल कपडे, गूळ आणि तांब्याची भांडी दान करणे शुभ मानले जाते.

Mercury Transit: 17 जानेवारीपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, मिळेल धन-कीर्ती-यशाची साथ

वृषभ रास

विद्या देवीला प्रसन्न करण्यासाठी वसंत पंचमीच्या दिवशी गरजू व्यक्तीला पांढरे धान्य, मिठाई किंवा कपडे यासारख्या पांढऱ्या वस्तू दान करा.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तीला वसंत पंचमीच्या दिवशी हिरवे कपडे, हिरव्या भाज्या, मूग डाळ सारखे हिरवे धान्य दान करण्याचा सल्ला दिला जातो.

कर्क रास

वसंत पंचमीच्या दिवशी कर्क राशीच्या लोकांनी पांढरे कपडे, चांदी आणि खीर दान करावी. यामुळे तुमच्या कुंडलीत चंद्राची स्थिती मजबूत होते आणि मानसिक शांती मिळते.

सिंह रास

वसंत पंचमीला सिंह राशीच्या लोकांनी गुलाबी रंगाच्या वस्तू, जसे की गुलाबाचे फूल किंवा गुलाबी कपडे दान करावेत. या दानामुळे नात्यांमध्ये गोडवा आणि आनंद येतो.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी गहू आणि फळांचे दान करावे. हे दान त्यांच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी आणते.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीला मध आणि चांदीचे दान करावे. हे दान त्यांच्या जीवनात सुख समृद्धी आणि यश आणते.

वृश्चिक रास

देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळविण्यासाठी वृश्चिक राशीच्या लोकांनी नारळ आणि काळे कपडे दान करावेत. हे दान त्यांच्या जीवनातील अडथळे दूर करते.

Zodiac Sign: रुचक राजयोगामुळे मिथुन आणि मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल अपेक्षित लाभ

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी पिवळे कपडे, हळद आणि केळी दान करावे.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी गरिबांना पुस्तके दान करावीत.

कुंभ रास

वसंत पंचमीच्या दिवशी कुंभ राशीच्या लोकांनी गरिबांना कलाकृतींशी संबंधित वस्तू दान कराव्यात.

मीन रास

वसंत पंचमीच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांनी पिवळा तांदूळ, केशर आणि गाईचे तूप दान करावे. यामुळे जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 16, 2026 | 09:52 AM

