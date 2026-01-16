Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

हिंदू पंचांगानुसार, प्रत्येक तिथी आणि प्रत्येक दिवसाचे स्वतःचे विशेष आध्यात्मिक महत्त्व असते, परंतु माघ महिना अत्यंत शुभ मानला जातो. माघ महिन्याच्या सुरुवातीसह, धर्म, भक्ती आणि आध्यात्मिक साधनाचे वातावरण असते. या पवित्र महिन्यात येणारा वसंत पंचमीचा सण विद्या, बुद्धी आणि कलांची देवी सरस्वती यांना समर्पित आहे. असे मानले जाते की या शुभ तिथीला देवी सरस्वती प्रकट झाल्या होत्या, म्हणून या दिवशी पूजा, उपवास आणि ध्यान यांचे विशेष महत्त्व आहे. विद्यार्थी, कलाकार आणि ज्ञान प्राप्त करू इच्छिणारे लोक या दिवशी देवी सरस्वतीचे विशेष आशीर्वाद घेतात.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, वसंत पंचमीला राशीनुसार दान केल्यास देवी सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होतात आणि जीवनात ज्ञान, करिअर आणि आर्थिक प्रगतीचे मार्ग खुले होतात. वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार कोणत्या गोष्टींचे दान करावे ते जाणून घ्या
हिंदू पंचांगानुसार, माघ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील पंचमी तिथी 23 जानेवारी रोजी पहाटे 2.28 वाजता सुरू होणार आहे या तिथीची समाप्ती 24 जानेवारी रोजी पहाटे 1.46 वाजता होणार आहे. उदय तिथीनुसार, वसंत पंचमी 23 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. पूजेसाठी शुभ वेळ सकाळी 7.13 ते दुपारी 12.33 पर्यंत आहे.
मेष राशीच्या लोकांनी देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी वसंत पंचमीला लाल रंगाच्या वस्तू दान करा. या राशीवर मंगळ ग्रहाचे राज्य असल्याने या लोकांनी गरजूंना लाल कपडे, गूळ आणि तांब्याची भांडी दान करणे शुभ मानले जाते.
विद्या देवीला प्रसन्न करण्यासाठी वसंत पंचमीच्या दिवशी गरजू व्यक्तीला पांढरे धान्य, मिठाई किंवा कपडे यासारख्या पांढऱ्या वस्तू दान करा.
मिथुन राशीच्या व्यक्तीला वसंत पंचमीच्या दिवशी हिरवे कपडे, हिरव्या भाज्या, मूग डाळ सारखे हिरवे धान्य दान करण्याचा सल्ला दिला जातो.
वसंत पंचमीच्या दिवशी कर्क राशीच्या लोकांनी पांढरे कपडे, चांदी आणि खीर दान करावी. यामुळे तुमच्या कुंडलीत चंद्राची स्थिती मजबूत होते आणि मानसिक शांती मिळते.
वसंत पंचमीला सिंह राशीच्या लोकांनी गुलाबी रंगाच्या वस्तू, जसे की गुलाबाचे फूल किंवा गुलाबी कपडे दान करावेत. या दानामुळे नात्यांमध्ये गोडवा आणि आनंद येतो.
कन्या राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी गहू आणि फळांचे दान करावे. हे दान त्यांच्या जीवनात आनंद आणि समृद्धी आणते.
तूळ राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीला मध आणि चांदीचे दान करावे. हे दान त्यांच्या जीवनात सुख समृद्धी आणि यश आणते.
देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळविण्यासाठी वृश्चिक राशीच्या लोकांनी नारळ आणि काळे कपडे दान करावेत. हे दान त्यांच्या जीवनातील अडथळे दूर करते.
धनु राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी पिवळे कपडे, हळद आणि केळी दान करावे.
मकर राशीच्या लोकांनी वसंत पंचमीच्या दिवशी गरिबांना पुस्तके दान करावीत.
वसंत पंचमीच्या दिवशी कुंभ राशीच्या लोकांनी गरिबांना कलाकृतींशी संबंधित वस्तू दान कराव्यात.
वसंत पंचमीच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांनी पिवळा तांदूळ, केशर आणि गाईचे तूप दान करावे. यामुळे जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते.
