IND W vs AUS W : मालिकेत बरोबरी…तिसऱ्या सामन्यावर असेल भारतीय संघाची नजर! कोणाच्या हाती लागणार सिरीज

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये मालिकेचा तिसरा सामना आज खेळवला जाणार आहे. अ‍ॅडलेडची खेळपट्टी कॅनबेराच्या खेळपट्टीपेक्षा वेगळी आहे आणि भारतीय फलंदाजांना त्यांच्या पिक-अप शॉट्सवर अवलंबून राहावे लागेल.

Updated On: Feb 21, 2026 | 09:35 AM
फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, पहिल्या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने DLS पद्धतीने सामना जिंकून मालिकेमध्ये आघाडी घेतली होती. पण दुसऱ्या सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाने दमदार कमबॅक केला आणि आता सध्या मालिकेत बरोबरी केली आहे. या मालिकेत बरोबरी झाल्यानंतर आज मालिकेचा तिसरा आणि शेवटचा t20 सामना खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघाचे कर्णधारपद हे हरमनप्रीत कौरकडे आहे तर ऑस्ट्रेलियन संघाचे कर्णधार पद हे सोफी मोलिनूकडे आहे. 

दोघांनीही सुरुवात चांगली केली पण त्यांना मोठ्या धावसंख्येत रूपांतरित करण्यात अपयश आले, ज्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात भारताच्या १६४ धावांच्या सहज पाठलागात अडथळा निर्माण झाला. किम गार्थ, अ‍ॅनाबेल सदरलँड आणि सोफी मोलिनेक्स या अनुभवी ऑस्ट्रेलियन त्रिकुटाने या संधीचा फायदा घेतला आणि पाच भारतीय फलंदाजांना फक्त सात धावांत बाद केले. तथापि, अ‍ॅडलेडची खेळपट्टी कॅनबेराच्या खेळपट्टीपेक्षा वेगळी आहे आणि भारतीय फलंदाजांना त्यांच्या पिक-अप शॉट्सवर अवलंबून राहावे लागेल. चांगली आउटफिल्ड देखील फलंदाजीला हातभार लावते.

3 सामने 0 शून्य धावा…T20 विश्वचषकात अपयशी झालेल्या अभिषेक शर्माला मिळाला गुरूमंत्र! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने घेतली क्लास

कर्णधार हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि रिचा घोष बॅटवर येणारा चेंडू आनंदाने वापरतात आणि त्यांना काही मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, पृष्ठभाग निसरडा असल्याने, त्यांची लाईन आणि लेंथ राखण्याची जबाबदारी भारतीय वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंग, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड आणि अमनजोत कौर यांच्यावर असेल, कारण ऑस्ट्रेलियन फलंदाज कोणत्याही ढिलाईचा सहज फायदा घेऊ शकतात.

तरुण जॉर्जिया वोल ही सर्वात मोठी धाोका ठरू शकते, कारण तिने आता निवृत्त झालेल्या मेग लॅनिंग आणि एलिसा हिली यांच्या निधनानंतर डावाची सुरुवात करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. त्यांच्या जागी खेळणे कठीण आहे, परंतु २२ वर्षीय गोलंदाजाने आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे. भारतीय जलद गोलंदाजांना वोलला रोखावे लागेल आणि फिरकीपटू दीप्ती शर्मा आणि श्री चरणी यांनाही मधल्या षटकांमध्ये योगदान द्यावे लागेल. सदरलँड व्यतिरिक्त, फोबी लिचफिल्डलाही शांत राहावे लागेल.

भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, भारती फूलमाली, क्रांति गौड़, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमालिनी, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनू (कर्णधार), तहलिया मैकग्रा, डार्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम गार्थ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगान शुट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहम.

Published On: Feb 21, 2026 | 09:26 AM

