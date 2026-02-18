Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

18 Feb 2026 09:20 AM (IST)
पुणे/मुंबई: पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर ३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीनंतरही वाहनचालकांकडून टोल आकारण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) कडक पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणी संबंधित टोल ठेकेदाराला नोटीस बजावण्यात आली असून, ज्या वाहनचालकांकडून टोल वसूल करण्यात आला आहे, त्यांना ती रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अपघात आणि ५० किलोमीटरची कोंडी ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ४:३० च्या सुमारास खंडाळा घाटातील अदोशी बोगद्याजवळ मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर प्रोपिलीन वायू वाहून नेणारा एक टँकर उलटला होता. गॅस गळतीचा धोका लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने संपूर्ण मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला होता. या अपघातामुळे महामार्गावर तब्बल ५० किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. हजारो प्रवासी आणि वाहनचालक तासन्तास अन्ना पाण्याविना महामार्गावर अडकून पडले होते.
18 Feb 2026 09:15 AM (IST)
पुणे: पुणेकर सध्या फेब्रुवारी महिन्यातच कडक उन्हाचा अनुभव घेत असताना, आता रात्रीच्या तापमानातही मोठी वाढ झाली आहे. शिवाजीनगर भागात सोमवारी किमान तापमान १४.८ अंश सेल्सिअस होते, त्यात मंगळवारी एकाच दिवसात ४ अंशांची वाढ होऊन ते १८.४ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले आहे. रात्रीच्या तापमानात झालेली ही वाढ सरासरीपेक्षा ५.५ अंशांनी जास्त असल्याने पुणेकरांना आता रात्रीचा उन्हाचा चटका जाणवू लागला आहे. फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यातच किमान तापमानाने १८ अंशांचा टप्पा ओलांडणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे.
मिश्र वातावरणाची झाली समाप्ती? फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला पुणेकर दिवसा ऊन आणि पहाटे गारवा अशा संमिश्र वातावरणाचा अनुभव घेत होते. मात्र, मंगळवारच्या नोंदीनुसार किमान तापमानात झालेली झपाट्याने वाढ पाहता, पहाटेचा गारवाही आता कमी झाला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (IMD) मते, पुढील काही दिवसांत उन्हाचा तडाखा अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्याची चाहूल यंदा वेळेआधीच लागल्याने पुणेकरांना आतापासूनच वाढत्या उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे.
18 Feb 2026 09:05 AM (IST)
मुंबई: भारत दौऱ्यावर असलेले फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आपल्या मुंबई भेटीत केवळ राजकीय आणि धोरणात्मक चर्चाच केली नाही, तर भारताची सांस्कृतिक ओळख असलेल्या 'बॉलिवूड'मधील दिग्गज कलाकारांशीही संवाद साधला. मंगळवारी झालेल्या एका खास कार्यक्रमात मॅक्रॉन यांनी चित्रपट क्षेत्रातील मान्यवरांची भेट घेऊन कला आणि संस्कृती या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली.
दिग्गज कलाकारांची मांदियाळी या खास भेटीदरम्यान बॉलिवूडमधील नामवंत अभिनेते, दिग्दर्शक आणि संगीतकार उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने अनिल कपूर, शबाना आझमी, मनोज बाजपेयी, झोया अख्तर, रिचा चड्डा, रिकी केज या कलाकरांशी संवाद साधला.
18 Feb 2026 09:00 AM (IST)
कोलंबो: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये श्रीलंकेने (Sri Lanka) जबरदस्त कामगिरी करत २०२१ च्या चॅम्पियन ऑस्ट्रेलियाचा ८ गडी राखून पराभव केला आहे. या विजयासह श्रीलंकेने स्पर्धेच्या 'सुपर-८' (Super-8) फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर श्रीलंकेचे मुख्य प्रशिक्षक सनथ जयसूर्या यांनी केलेल्या एका विधानाची सध्या क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे.
भारतीय प्रशिक्षकांचा 'मास्टरस्ट्रोक' ऑस्ट्रेलियासारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत केल्यानंतर जयसूर्या यांनी आपल्या यशाचे गुपित उघड केले. श्रीलंकेच्या या यशात दोन माजी भारतीय प्रशिक्षकांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जयसूर्या यांनी प्रामुख्याने आर. श्रीधर आणि विक्रम राठोड यांच्या नावाचा उल्लेख केला.
18 Feb 2026 08:55 AM (IST)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीत आता एक नवीन पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या प्रकरणातील 'ब्लॅक बॉक्स' (Black Box) जळाल्यावरून थेट सवाल उपस्थित केला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला आहे. मिटकरी यांनी केलेल्या ट्विटमुळे या अपघाताच्या तपासाभोवती संशयाचे जाळे अधिक गडद झाले आहे.
मिटकरी यांच्या मते, विमानाचा ब्लॅक बॉक्स अशा प्रकारे तयार केलेला असतो की, तो उच्च तापमानातही जळत नाही किंवा वितळत नाही. मग या विशिष्ट अपघातात तो 'जळाला' कसा, हा मुख्य प्रश्न आहे. सामान्यतः विमानाचा ब्लॅक बॉक्स त्याच्या शेपटीच्या भागात सुरक्षित असतो, कारण अपघातात हा भाग तुलनेने कमी बाधित होतो. "अपघात झालेल्या विमानाची शेपटी पूर्णपणे सुस्थितीत असून ती अजिबात जळालेली नाही, मग तिथे असलेला ब्लॅक बॉक्स डॅमेज कसा झाला?" असा सवाल त्यांनी केला आहे.
मुस्लिम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: मुस्लिम समाजाला (Muslim Community) देण्यात आलेल्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या आरक्षणासंदर्भात असलेला जुना शासन निर्णय (GR) रद्द करण्यात आला असून, यामुळे मुस्लिम समाजासाठी राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रक्रिया आता पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे.
२०१४ चा शासन निर्णय रद्द तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने २३ डिसेंबर २०१४ रोजी मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता राज्य शासनाने सुधारित शासन निर्णय प्रकाशित केला असून, त्यात २३ डिसेंबर २०१४ चा तो मूळ आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.