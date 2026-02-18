Pune Crime: धक्कादायक! बाजारपेठेत दिवसाढवळ्या तरुणीचं अपहरण; आई- भावाच्या डोळ्यात लाल तिखट आणि…

काय घडलं नेमकं?
पीडित तरुणी ही दौंड तालुक्यातील शेख वस्तीची रहिवासी आहे. तिचा काही दिवसात विवाह होणार होता. त्यासाठी पीडित तरुणी आपल्या आई आणि भावासोबत भिगवण बाजारपेठेत काही खरेदीसाठी आली होती. त्यावेळी आरोपींनी त्यांची गाडी अडवली. पीडित मुलीचा भाऊ आणि आई यांच्या डोळ्यात लाल तिखट फेकलं. मुलीच्या आईला मारहाण केली आणि मुलीला घेऊन पसार झाले.
याप्रकरणी भिगवण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींची नावे जहीर हारुन शेख आणि आयन हारुन शेख अशी आहेत. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्यात नाकाबंदी केली असून पोलीस पथक तरुणीच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली आहेत. पीडित मुलीच्या नातलगाने आता भिगवण पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडला आहे.
भिगवण बंदची हाक
इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथील ग्रामस्थ संतप्त होऊन पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या दिला होता. त्यानंतर काही काळ पुणे सोलापूर महामार्ग रोखून धरण्यात आला होता. आता वाहतूक सुरळीत झाली असली तरी आज भिगवण बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. तसेच आरोपींना लवकरात लवकर पकडावं, या मागणीसाठी हिंदू जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या मोर्चाला आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार संग्राम जगताप हजेरी लावणार असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे आता आरोपींना पकडण्याचे पोलिसांपुढे आव्हान असणार आहे.
पुणे शहरातील ड्रग्जचा पुरवठा सुरूच असून, पोलिसांकडून पाळेमुळे शोधली जात असतानाच 'ड्रग्ज तस्करी राजस्थान व्हाया पुणे' होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. थोडथोड्या प्रमाणात राजस्थानातून पुण्यात ड्रग्ज आणून त्याची विक्री होत असल्याचे कारवाईतून समोर आले. पोलिसांनी शहरात ड्रग्ज पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्य रॅकेटचा पर्दाफाश करत ६ जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून तब्बल ३ कोटी ९२ लाख रुपयांचा एमडी हा ड्रग्ज जप्त केला आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी दिली. यावेळी परिमंडळ सातचे उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
Ans: पुणे जिल्ह्यातील भिगवण बाजारपेठेत ही घटना घडली.
Ans: आरोपींनी आई-भावाच्या डोळ्यात तिखट फेकून तरुणीला जबरदस्तीने घेऊन पळ काढला.
Ans: गुन्हा दाखल करून जिल्हाभर नाकाबंदी करत तरुणीचा शोध सुरू केला आहे.