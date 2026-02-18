Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RSS च्या शताब्दी वर्षात ‘शतक’ चित्रपटाची चर्चा; डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या कार्याला मोहन भागवत यांची मानवंदना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त ‘शतक’ या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक होताना दिसत आहे. मोहन भागवत यांनी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या कार्याला मानवंदना दिली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:42 AM
  • Mohan Bhagwat यांनी ‘शतक’ चित्रपटाचे केले कौतुक
  • चित्रपटात डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना मानवंदना
  • ‘शतक’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त साकार होत असलेल्या ‘शतक’ या चित्रपटाबाबत देशभरात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नवी दिल्लीतील केशव कुंज येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या चित्रपटाविषयी मनोगत व्यक्त करत त्याला केवळ एक चित्रपट नव्हे, तर एका वैचारिक आणि राष्ट्रीय प्रवासाचे जिवंत चित्रण असे संबोधले आहे.

”संपूर्ण देशातील चाहते माझ्यासोबत..”, Rajpal Yadav तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया समोर

या चित्रपटाबद्दल बोलताना त्यांनी संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या कार्याचा उल्लेख करत सांगितले की, राष्ट्रसंघटन, सामाजिक जागृती आणि शिस्तबद्ध संघटन उभारणीसाठी त्यांनी संपूर्ण आयुष्य अर्पण केले. त्याग, शिस्त आणि राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे प्रमुख आधारस्तंभ होते. त्यांच्या विचारांची आणि कार्यपद्धतीची प्रेरणा आजही लाखो स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करत आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

‘शतक’ या चित्रपटाद्वारे डॉ. हेडगेवार यांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी प्रसंग प्रभावीपणे पडद्यावर साकारण्यात आले आहेत. विशेषतः चित्रपटातील एका गीतातून त्यांच्या बालपणातील हृदयस्पर्शी प्रसंग सादर करण्यात आला असून, त्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील दृढ निश्चय, राष्ट्रभक्ती आणि नेतृत्वगुण कसे विकसित झाले याचे भावनिक चित्रण करण्यात आले आहे. या दृश्यांमुळे प्रेक्षकांना त्यांच्या जीवनप्रवासाची जवळून ओळख होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

Bigg Boss Marathi 6: विशालने दिली प्रेमाची कबुली? नॉमिनेशन टास्कमध्ये काटा ग्रुपला सांगितल्या भावना, रुचिता लाजून लाल

चित्रपटाच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते आणि संपूर्ण तांत्रिक टीमचे अभिनंदन करत भागवत यांनी या प्रयत्नाला शताब्दी वर्षाला साजेसा सांस्कृतिक अभिवादन असे म्हटले. संघाच्या १०० वर्षांच्या कार्याचा मागोवा घेत, त्याच्या वैचारिक पायाभूत तत्त्वांची ओळख नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केली आहे. आरएसएसच्या शताब्दी वर्षाला समर्पित असलेला ‘शतक’ हा चित्रपट येत्या २० फेब्रुवारी रोजी संपूर्ण चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. संघाच्या विचारधारेचा आणि इतिहासाचा मागोवा घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी हा एक महत्त्वाचा सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 08:42 AM

