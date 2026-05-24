Astro Tips: नवीन गाडी घेतल्यानंतर कुंकवाने स्वस्तिक का काढतात? जाणून घ्या यामागील धार्मिक कारण

नवीन वाहन घरी आणणे ही केवळ एक खरेदी नसून, भारतीय परंपरेनुसार ते नवीन आनंद आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानले जाते. म्हणूनच आजही बहुतेक लोक वाहन खरेदी केल्यानंतर थेट मंदिरात जातात. काहींसाठी ही श्रद्धेची बाब आहे, तर इतरांसाठी ही एक जुनी कौटुंबिक परंपरा आहे. विशेषतः, हनुमान मंदिरातून कुंकू आणून नवीन वाहनावर स्वस्तिक काढण्याची परंपरा आजही अनेक घरांमध्ये पाळली जाते. असे मानले जाते की यामुळे वाहनाला देवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर राहते. नवीन गाडी घेतल्यानंतर कुंकवाने स्वस्तिर काढण्यामागे काय आहे धार्मिक कारण ते जाणून घ्या
भारतीय संस्कृतीत, कोणताही नवीन उपक्रम प्रार्थनेने सुरू करणे शुभ मानले जाते. मग ते नवीन घर असो, दुकान असो किंवा वाहन असो, लोक सर्वप्रथम देवाची प्रार्थना करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वाहने केवळ सोयीचे साधन नसून, आनंद आणि प्रवासाचे साधनही मानली जातात. याच कारणास्तव, नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर लोक नारळ फोडतात, लिंबू अर्पण करतात आणि पूजा करतात. अनेक कुटुंबे तर वाहन खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त देखील बघितला जातो. धार्मिक विश्वासानुसार या शुभ मुहूर्तावर खरेदी केलेले वाहन दीर्घकाळ टिकणारे सुख आणि सुरक्षितता आणते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, हनुमानाला संकटांपासून मुक्ती देणारा मानले जाते. त्याच्या कृपेने भीती, अपघात आणि नकारात्मक शक्ती दूर होतात, असा विश्वास आहे. म्हणूनच, जेव्हा लोक नवीन वाहन खरेदी करतात, तेव्हा ते हनुमान मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी जातात. तेथून कुंकू आणतात आणि नंतर वाहनावर स्वस्तिक काढतात. काही जण याला केवळ एक परंपरा मानतात, परंतु अनेक कुटुंबांमध्ये हे संरक्षण आणि शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. ही परंपरा आजही गावांपासून शहरांपर्यंत सहजपणे दिसून येते.
हिंदू धर्मात स्वस्तिक हे एक अत्यंत शुभ चिन्ह मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ते सकारात्मक ऊर्जा, सुदैव आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. असे मानले जाते की वाहनावर स्वस्तिक काढल्याने नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव कमी होतो आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित होतो. अनेक लोक आपल्या वाहनांच्या पुढील भागावर ‘श्री राम’ किंवा ‘जय बजरंगबली’ असेही कोरून घेतात. हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचेच नव्हे, तर मानसिक आत्मविश्वासाचे प्रतीकही मानले जाते.
धार्मिक श्रद्धांना त्यांचे स्थान आहे, परंतु रस्ते सुरक्षेला सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते. वडीलधारी मंडळी अनेकदा म्हणतात की, जे स्वतःची काळजी घेतात त्यांना देव मदत करतो. त्यामुळे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, सीट बेल्ट लावणे आणि वाहन चालवताना सतर्क राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: हिंदू धर्मात स्वस्तिक हे शुभ, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते. नवीन वाहनावर स्वस्तिक काढल्याने वाहन सुरक्षित राहते आणि शुभफल मिळते अशी श्रद्धा आहे.
Ans: स्वस्तिक हे भगवान गणेश आणि देवी लक्ष्मीशी संबंधित शुभ चिन्ह मानले जाते. हे सुख, शांती, यश आणि मंगल कार्याचे प्रतीक आहे.
Ans: नवीन वाहन हे कुटुंबासाठी महत्त्वाची गोष्ट मानली जाते. त्यामुळे वाहनाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अपघातांपासून संरक्षणासाठी पूजा केली जाते.