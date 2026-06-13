Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, आदर, पितृत्व आणि जीवनशक्तीचा ग्रह मानला जातो. सर्व ग्रहांचा राजा मानला जाणारा सूर्य, व्यक्तीच्या कुंडलीतील सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, शासकीय कार्यात यश आणि नेतृत्व क्षमता प्रदान करतो. परंतु, कमजोर सूर्य अनेकदा आत्मविश्वासाची कमतरता, करिअरमधील अडथळे, वडिलांशी मतभेद आणि आरोग्याच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो.
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धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, सूर्यदेव जगाला प्रकाश आणि ऊर्जा प्रदान करतो. कुंडलीमध्ये, सूर्य व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शवतो. तसेच, सूर्य व्यक्तीला धैर्यवान, प्रभावशाली आणि नेता बनवतो.
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