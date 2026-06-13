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Astrology Tips: रविवारी सकाळी करा ‘हे’ काम; सूर्यदेवाची होईल कृपा, पैसा आणि यश तुमच्या बाजूने येईल

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:02 PM IST
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सारांश

Astrology Tips For Sunday: वैदिक ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा आणि जीवनशक्तीचा कारक ग्रह मानले जाते. कुंडलीतील बलवान सूर्य व्यक्तीला यश, मान-सन्मान आणि निर्णयक्षमता प्रदान करतो, तर दुर्बल सूर्यामुळे करिअर, आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

photo- yandex
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विस्तार

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्य हा आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, आदर, पितृत्व आणि जीवनशक्तीचा ग्रह मानला जातो. सर्व ग्रहांचा राजा मानला जाणारा सूर्य, व्यक्तीच्या कुंडलीतील सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, शासकीय कार्यात यश आणि नेतृत्व क्षमता प्रदान करतो. परंतु, कमजोर सूर्य अनेकदा आत्मविश्वासाची कमतरता, करिअरमधील अडथळे, वडिलांशी मतभेद आणि आरोग्याच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो.

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सूर्य हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाच्या ग्रहांपैकी एक?

धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, सूर्यदेव जगाला प्रकाश आणि ऊर्जा प्रदान करतो. कुंडलीमध्ये, सूर्य व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शवतो. तसेच, सूर्य व्यक्तीला धैर्यवान, प्रभावशाली आणि नेता बनवतो.

सूर्यदेवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी खालील उपाययोजना कराव्यात

  • सकाळी सूर्योदयापूर्वी उठा. अंघोळीनंतर स्वच्छ कपडे घाला.
  • आपल्या वडिलांचा आणि वडीलधाऱ्यांचा आदर करा. गरजू लोकांना मदत करा.
  • दररोज सूर्याला पाणी अर्पण करा – सूर्योदयाच्या वेळी तांब्याच्या भांड्यात पाणी भरून ते सूर्यदेवाला अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे सूर्य ग्रहाला शक्ती मिळते आणि सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित होते.
  •  स्नान केल्यानंतर भक्तीभावाने आणि एकाग्रतेने सूर्य मंत्रांचा जप करणे लाभदायक मानले जाते.
  • साधा सूर्य मंत्र: “ओम सूर्य नमः”
  • बीज मंत्र: “ओम घृणि सूर्याय नमः”
  • सूर्योदयाच्या वेळी पूजा – ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्योदयाची वेळ ही सूर्यपूजेसाठी सर्वात शुभ मानली जाते. या वेळी सूर्यमंत्रांचा जप आणि ध्यान केल्याने विशेष लाभ मिळतो.
  • लाल वस्तूंचे दान करा. रविवारी गहू, गूळ, तांबे, लाल वस्त्रे आणि लाल चंदन दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे सूर्याचे अशुभ प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.
  • सूर्यनमस्कार हे सर्वात प्रभावी योगासनांपैकी एक मानले जाते. दररोज सूर्यनमस्कार केल्याने ऊर्जा वाढते आणि मानसिक संतुलन सुधारते.

सूर्य ग्रहासाठी कोणते रत्न धारण करावे?

सूर्य हा प्रशासन, सरकारी सेवा, राजकारण, नेतृत्व आणि उच्च पदांशी संबंधित आहे. सूर्याची शुभ स्थिती व्यक्तींना त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्यास, जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास आणि समाजात आदर मिळवण्यास मदत करते. सरकारी नोकरी, प्रशासकीय सेवा, राजकारण आणि नेतृत्व या क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्या लोकांसाठी सूर्याला विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, माणिक हे सूर्याचे प्रमुख रत्न मानले जाते. माणिक धारण केल्याने आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते. कोणतेही रत्न धारण करण्यापूर्वी, एका पात्र ज्योतिषाचा सल्ला घ्यावा.

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Web Title: Astrology tips sunday remedies for surya dev blessings wealth success and confidence

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:02 PM

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