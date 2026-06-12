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Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Updated On: Jun 12, 2026 | 07:04 PM IST
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सारांश

Kitchen Vastu Tips: घरातील स्वयंपाकघर हे माता अन्नपूर्णेचे स्थान मानले जाते आणि वास्तुशास्त्रानुसार काही वस्तू नेहमी उपलब्ध ठेवणे सुख-समृद्धीसाठी शुभ मानले जाते. या गोष्टी कोणत्या, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • घरात सुख-समृद्धी हवी?
  • स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी
  • राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा
घरातील स्वयंपाकघर हे केवळ अन्न शिजवण्याचे ठिकाण नसून समृद्धी, आरोग्य आणि सकारात्मक ऊर्जेचे केंद्र मानले जाते. हिंदू धर्मात माता अन्नपूर्णा या अन्न, समृद्धी आणि सुख-शांतीच्या देवी मानल्या जातात. असे मानले जाते की ज्या घरात अन्नाचा आदर केला जातो आणि स्वयंपाकघर व्यवस्थित ठेवले जाते, त्या घरावर माता अन्नपूर्णेची विशेष कृपा राहते. वास्तुशास्त्रानुसार किचनमध्ये ठेवलेल्या काही वस्तूंचा थेट संबंध घरातील आर्थिक स्थिती, सकारात्मक ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या भरभराटीशी जोडला जातो. त्यामुळे काही महत्त्वाच्या वस्तू कधीही पूर्णपणे रिकाम्या होऊ देऊ नयेत, असा सल्ला दिला जातो. जाणून घ्या किचनमधील अशा कोणत्या वस्तू, ज्या नेहमी भरलेल्या ठेवल्यास घरात सुख, समृद्धी आणि अन्नाची कमतरता भासत नाही.

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मीठ कधीही संपू देऊ नका

वास्तुशास्त्रात मिठाला सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. किचनमधील मिठाचा डबा पूर्णपणे रिकामा राहू देणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे घरातील आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, अशी मान्यता आहे.

तांदूळ नेहमी उपलब्ध ठेवा

तांदूळ हे अन्नसंपन्नतेचे प्रतीक मानले जाते. किचनमधील तांदळाचा साठा पूर्णपणे संपणे हे शुभ मानले जात नाही. घरात तांदूळ उपलब्ध असल्यास माता अन्नपूर्णेची कृपा कायम राहते, असे मानले जाते.

गव्हाचे पीठ रिकामे होऊ देऊ नका

दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचा अन्नघटक असलेले गव्हाचे पीठ किचनमध्ये नेहमी असावे. पीठाचा डबा पूर्णपणे रिकामा होण्यापूर्वी तो भरून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे घरातील अन्नधान्याचा प्रवाह अखंड राहतो, अशी श्रद्धा आहे.

डाळींचासाठा आवश्यक

डाळी पोषण आणि आरोग्याचे प्रतीक मानल्या जातात. वास्तुशास्त्रानुसार घरात किमान एक प्रकारची डाळ नेहमी उपलब्ध असणे शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे सांगितले जाते.

हळदीचा डबा भरलेला ठेवा

हळद ही शुभत्व, मंगलकार्य आणि धार्मिकतेचे प्रतीक आहे. किचनमधील हळदीचा डबा रिकामा राहू नये. हळद घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढवते आणि सौभाग्य आकर्षित करते, अशी मान्यता आहे.

स्वच्छता आणि अन्नपूर्णेची कृपा

वास्तुशास्त्रात स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवण्यावर विशेष भर दिला जातो. माता अन्नपूर्णेचे चित्र किंवा प्रतीक किचनमध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. स्वच्छ, व्यवस्थित आणि अन्नधान्याने भरलेले स्वयंपाकघर घरात सुख, शांती आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यास मदत करते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Kitchen vastu tips 5 essential items for prosperity and ankapurna blessings

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Published On: Jun 12, 2026 | 07:04 PM

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