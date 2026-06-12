Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Shakun Shastra: घराच्या मुख्य दारात कुत्रा बसणे शुभ की अशुभ संकेत? जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रात मिठाला सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. किचनमधील मिठाचा डबा पूर्णपणे रिकामा राहू देणे अशुभ मानले जाते. त्यामुळे घरातील आर्थिक स्थितीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, अशी मान्यता आहे.
तांदूळ हे अन्नसंपन्नतेचे प्रतीक मानले जाते. किचनमधील तांदळाचा साठा पूर्णपणे संपणे हे शुभ मानले जात नाही. घरात तांदूळ उपलब्ध असल्यास माता अन्नपूर्णेची कृपा कायम राहते, असे मानले जाते.
दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचा अन्नघटक असलेले गव्हाचे पीठ किचनमध्ये नेहमी असावे. पीठाचा डबा पूर्णपणे रिकामा होण्यापूर्वी तो भरून ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे घरातील अन्नधान्याचा प्रवाह अखंड राहतो, अशी श्रद्धा आहे.
डाळी पोषण आणि आरोग्याचे प्रतीक मानल्या जातात. वास्तुशास्त्रानुसार घरात किमान एक प्रकारची डाळ नेहमी उपलब्ध असणे शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे सांगितले जाते.
हळद ही शुभत्व, मंगलकार्य आणि धार्मिकतेचे प्रतीक आहे. किचनमधील हळदीचा डबा रिकामा राहू नये. हळद घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढवते आणि सौभाग्य आकर्षित करते, अशी मान्यता आहे.
वास्तुशास्त्रात स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवण्यावर विशेष भर दिला जातो. माता अन्नपूर्णेचे चित्र किंवा प्रतीक किचनमध्ये ठेवणे शुभ मानले जाते. स्वच्छ, व्यवस्थित आणि अन्नधान्याने भरलेले स्वयंपाकघर घरात सुख, शांती आणि समृद्धी टिकवून ठेवण्यास मदत करते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
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