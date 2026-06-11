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Shakun Shastra: घराच्या मुख्य दारात कुत्रा बसणे शुभ की अशुभ संकेत? जाणून घ्या

Updated On: Jun 11, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

Shakun Shastra Dog Sitting At Home Entrance: घराच्या दारात किंवा उंबरठ्यावर कुत्रा बसणे ही सामान्य घटना असली तरी भारतीय परंपरा आणि शकुन शास्त्रात त्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. हा प्रसंग कधी शुभ तर कधी अशुभ संकेत मानला जातो.

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विस्तार
  • दाराशी येणारा श्वान शुभ की अशुभ?
  • श्रद्धेत दडलेले संकेत
  • जाणून घ्या अर्थ
घराच्या दारात किंवा उंबरठ्यावर एखादा कुत्रा येऊन बसलेला दिसणे ही अनेकांसाठी सामान्य घटना असू शकते. मात्र भारतीय परंपरा, धार्मिक श्रद्धा आणि शकुनशास्त्रात कुत्र्याला एक सामान्य प्राणी मानले जात नाही.त्याचा विशेषतः भगवान भैरवाचे वाहन म्हणून उल्लेख केला जातो. श्वान हा निष्ठा, सतर्कता आणि संरक्षणाचे प्रतीक मानला जातो. अनेक परंपरांमध्ये, याचा संबंध घराची सुरक्षितता, नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण आणि येणाऱ्या संकटाचे चिन्ह म्हणून जोडला जातो. त्यामुळे घराच्या प्रवेशद्वारावर त्याचे आगमन काही संकेत देणारे मानले जाते. शकुन शास्त्रानुसार, घराच्या दारवर कुत्रा बसणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या.

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घराच्या दारात कुत्रा बसणे काय दर्शवते?

शकुनशास्त्रानुसार एखादा कुत्रा वारंवार घराच्या दाराशी येत असेल किंवा बराच वेळ तिथे बसत असेल, तर तो मागील जन्मातील जवळच्या नातेवाईक, मित्र किंवा पूर्वजांच्या चेतनेशी जोडलेला असतो, असे मानले जाते; या व्यक्तीचे काही कारणास्तव कुटुंबाशी विशेष नाते असते. असे म्हटले जाते की, तो घराभोवती एक अदृश्य संरक्षक कवच तयार करून कुटुंबाची दुःखे, वेदना आणि ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव शोषून घेण्याचा प्रयत्न करतो. याच कारणामुळे, प्राचीन परंपरांमध्ये कुत्र्याला खाऊ घालणे, पाणी पाजणे आणि त्याच्यावर दया दाखवणे हे अत्यंत पुण्यकर्म मानले जाते. काळ्या कुत्र्याला, विशेषतः शनिवारी आणि भैरव पूजेच्या वेळी, भाकरी खाऊ घालण्याचाही सल्ला दिला जातो. मान्यतेनुसार, घराच्या उंबरठ्यावर येणारा श्वान पूर्वजांच्या कृपेचा किंवा त्यांच्या आशीर्वादाचा संकेत असू शकतो.

धार्मिक दृष्टिकोनातून श्वानाचे महत्त्व

हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये श्वानाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. भगवान भैरव यांचे वाहन म्हणून त्याचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे श्वानाला अन्न-पाणी देणे हे पुण्यकारक कार्य मानले जाते. विशेषतः शनिवारी किंवा भैरव उपासनेच्या दिवशी श्वानाची सेवा केल्यास सकारात्मक फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

महाभारतातील प्रेरणादायी संदर्भ

महाभारतात धर्मराज युधिष्ठिर यांच्या अखेरच्या प्रवासात एक श्वान शेवटपर्यंत त्यांच्या सोबत राहतो. त्याची निष्ठा आणि समर्पण पाहून त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. ही कथा निष्ठा, विश्वास आणि धर्मपालनाचे प्रतीक म्हणून सांगितली जाते.

करुणाचा संदेश

घराच्या दारात येणाऱ्या श्वानाला त्रास न देता त्याला अन्न-पाणी देणे ही केवळ धार्मिक कृती नसून मानवतेचेही उत्तम उदाहरण ठरते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Shakun shastra dog at door meaning significance hindu beliefs bhairav symbolism

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Published On: Jun 11, 2026 | 05:40 PM

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