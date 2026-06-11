Shakun Shastra: घराच्या मुख्य दारात कुत्रा बसणे शुभ की अशुभ संकेत? जाणून घ्या

Hindu – Muslim: 15 जूनला येणार हिंदू मुस्लीम एकत्र, ठरणार ‘खास’ दिवस; एक नाही तर 4 कारणं
शकुनशास्त्रानुसार एखादा कुत्रा वारंवार घराच्या दाराशी येत असेल किंवा बराच वेळ तिथे बसत असेल, तर तो मागील जन्मातील जवळच्या नातेवाईक, मित्र किंवा पूर्वजांच्या चेतनेशी जोडलेला असतो, असे मानले जाते; या व्यक्तीचे काही कारणास्तव कुटुंबाशी विशेष नाते असते. असे म्हटले जाते की, तो घराभोवती एक अदृश्य संरक्षक कवच तयार करून कुटुंबाची दुःखे, वेदना आणि ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव शोषून घेण्याचा प्रयत्न करतो. याच कारणामुळे, प्राचीन परंपरांमध्ये कुत्र्याला खाऊ घालणे, पाणी पाजणे आणि त्याच्यावर दया दाखवणे हे अत्यंत पुण्यकर्म मानले जाते. काळ्या कुत्र्याला, विशेषतः शनिवारी आणि भैरव पूजेच्या वेळी, भाकरी खाऊ घालण्याचाही सल्ला दिला जातो. मान्यतेनुसार, घराच्या उंबरठ्यावर येणारा श्वान पूर्वजांच्या कृपेचा किंवा त्यांच्या आशीर्वादाचा संकेत असू शकतो.
हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये श्वानाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. भगवान भैरव यांचे वाहन म्हणून त्याचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे श्वानाला अन्न-पाणी देणे हे पुण्यकारक कार्य मानले जाते. विशेषतः शनिवारी किंवा भैरव उपासनेच्या दिवशी श्वानाची सेवा केल्यास सकारात्मक फल मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
महाभारतात धर्मराज युधिष्ठिर यांच्या अखेरच्या प्रवासात एक श्वान शेवटपर्यंत त्यांच्या सोबत राहतो. त्याची निष्ठा आणि समर्पण पाहून त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. ही कथा निष्ठा, विश्वास आणि धर्मपालनाचे प्रतीक म्हणून सांगितली जाते.
घराच्या दारात येणाऱ्या श्वानाला त्रास न देता त्याला अन्न-पाणी देणे ही केवळ धार्मिक कृती नसून मानवतेचेही उत्तम उदाहरण ठरते.
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