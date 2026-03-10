Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

पंचांगानुसार, मंगळवार, 10 मार्च रोजी बुध ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रातून बाहेर पडून राहूच्या मालकीच्या शताभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. अशा वेळी नक्षत्र बदलाचा विविध राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात उच्च पद मिळू शकेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील. व्यवसायातही वाढ होईल. शताभिषा नक्षत्रात प्रवेश करतेवेळी काही राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या
बुध नक्षत्रातील बदल कर्क राशीच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. या काळात करिअरच्या बाबतीत काही गुंतागुंत निर्माण करू शकतो. तुमच्या नोकरी किंवा कामाच्या बाबतीत घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. यावेळी, कमी बोलण्याची आणि जास्त ऐकण्याची सवय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी या काळात फायदा होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहावे. या काळात विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे. संपत्तीच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. या काळात तुम्हाला आरोग्याबाबत थोडे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. विरोधक किंवा स्पर्धक कामावर सक्रिय होऊ शकतात, म्हणून विचार न करता कोणतेही पाऊल उचलू नका. तुम्हाला अभ्यासात किंवा एकाग्रतेशी संबंधित कामात काही अडचण येऊ शकते, अशा परिस्थितीत तुमच्या शिक्षकांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार करताना या काळात काळजी घेणे गरजेचे आहे.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. चुकीची संगत किंवा घाईघाईने घेतलेले निर्णय वेळ आणि पैसा दोन्हीचे नुकसान करू शकतात.कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. गाडी चालवताना काळजी घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. शतभिषा नक्षत्र प्रवेशामुळे या राशीच्या लोकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: बुध ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला बुध नक्षत्र परिवर्तन असे म्हणतात. यामुळे काही राशींवर सकारात्मक तर काहींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
Ans: बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य, व्यापार, शिक्षण आणि निर्णयक्षमतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याच्या नक्षत्र बदलाचा प्रभाव या क्षेत्रांवर दिसतो.
Ans: बुध नक्षत्र परिवर्तनादरम्यान कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांनी राहावे सावध