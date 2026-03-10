Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Budh Nakshatra Parivartan People Of This Zodiac Sign Should Be Careful

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

10 मार्च रोजी बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सोडून शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. या नक्षत्र बदलाचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे होईल. नक्षत्र संक्रमणादरम्यान कोणत्या राशींनी सावध राहावे, जाणून घ्या

Updated On: Mar 10, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश
  • बुध ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन
  • या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

पंचांगानुसार, मंगळवार, 10 मार्च रोजी बुध ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रातून बाहेर पडून राहूच्या मालकीच्या शताभिषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. अशा वेळी नक्षत्र बदलाचा विविध राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात उच्च पद मिळू शकेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील. व्यवसायातही वाढ होईल. शताभिषा नक्षत्रात प्रवेश करतेवेळी काही राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

कर्क रास

बुध नक्षत्रातील बदल कर्क राशीच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. या काळात करिअरच्या बाबतीत काही गुंतागुंत निर्माण करू शकतो. तुमच्या नोकरी किंवा कामाच्या बाबतीत घाईघाईने निर्णय घेणे टाळा. यावेळी, कमी बोलण्याची आणि जास्त ऐकण्याची सवय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी या काळात फायदा होईल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहावे. या काळात विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे. संपत्तीच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. या काळात तुम्हाला आरोग्याबाबत थोडे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. विरोधक किंवा स्पर्धक कामावर सक्रिय होऊ शकतात, म्हणून विचार न करता कोणतेही पाऊल उचलू नका. तुम्हाला अभ्यासात किंवा एकाग्रतेशी संबंधित कामात काही अडचण येऊ शकते, अशा परिस्थितीत तुमच्या शिक्षकांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार करताना या काळात काळजी घेणे गरजेचे आहे.

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. चुकीची संगत किंवा घाईघाईने घेतलेले निर्णय वेळ आणि पैसा दोन्हीचे नुकसान करू शकतात.कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वाद किंवा मतभेद होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. गाडी चालवताना काळजी घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. शतभिषा नक्षत्र प्रवेशामुळे या राशीच्या लोकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध नक्षत्र परिवर्तन म्हणजे काय?

    Ans: बुध ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला बुध नक्षत्र परिवर्तन असे म्हणतात. यामुळे काही राशींवर सकारात्मक तर काहींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.

  • Que: बुध नक्षत्र परिवर्तनाचा कोणत्या गोष्टींवर परिणाम होतो?

    Ans: बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य, व्यापार, शिक्षण आणि निर्णयक्षमतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याच्या नक्षत्र बदलाचा प्रभाव या क्षेत्रांवर दिसतो.

  • Que: बुध नक्षत्र परिवर्तनादरम्यान कोणत्या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

    Ans: बुध नक्षत्र परिवर्तनादरम्यान कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Web Title: Budh nakshatra parivartan people of this zodiac sign should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर
1

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये 9 दिवस करा ‘हे’ उपाय, समस्या होतील दूर

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Pradosh Vrat 2026: मार्च महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा
3

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Budh Nakshatra Parivartan: बुध ग्रह राहूच्या नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Mar 10, 2026 | 07:05 AM
CISF Raising Day: सुरक्षेचा कणा! ‘या’ 3000 जवानांपासून सुरू झालेलं दल आज जगातील सर्वात मोठं औद्योगिक रक्षक कसं बनलं

CISF Raising Day: सुरक्षेचा कणा! ‘या’ 3000 जवानांपासून सुरू झालेलं दल आज जगातील सर्वात मोठं औद्योगिक रक्षक कसं बनलं

Mar 10, 2026 | 06:30 AM
कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

Mar 10, 2026 | 06:15 AM
वारंवार घसा कोरडा पडतो? आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, वेळीच लक्षणे ओळखून करा उपचार

वारंवार घसा कोरडा पडतो? आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, वेळीच लक्षणे ओळखून करा उपचार

Mar 10, 2026 | 05:30 AM
Women Judges Day: कोर्टातील ‘ती’ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस

Women Judges Day: कोर्टातील ‘ती’ची झेप! 10 मार्चला साजरा केला जातोय महिला न्यायाधीशांच्या सन्मानाचा ऐतिहासिक दिवस

Mar 10, 2026 | 05:30 AM
कसे बनता येईल Social Media Influencer? मार्ग कठीण, पण ट्रिक्स सोप्या

कसे बनता येईल Social Media Influencer? मार्ग कठीण, पण ट्रिक्स सोप्या

Mar 10, 2026 | 04:15 AM
Purandar News: पुरंदरमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचे अमित झेंडे तर…; राजकीय गणिते काय?

Purandar News: पुरंदरमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचे अमित झेंडे तर…; राजकीय गणिते काय?

Mar 10, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Mar 09, 2026 | 07:50 PM
Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Mar 09, 2026 | 07:42 PM
Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Mar 09, 2026 | 07:35 PM
Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

Mar 09, 2026 | 07:20 PM
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM